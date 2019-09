La violencia de género sigue sin tregua en la Ciudad de México, al igual que el resto del país, los últimos casos, han motivado la manifestación de agrupaciones feministas, convocando a las llamadas “marchas del silencio”, que tienen por objeto exigir a los gobiernos federal, estatal y de la CdeMx políticas públicas eficaces para frenar la ola feminicida, mejorar las Alertas de Género, instrumentar mecanismos y programas para detener la violencia, feminicidios, desapariciones, agresiones sexuales y abusos contra mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas, donde según registros oficiales se han disparado en menores de edad. A pesar de la violencia creciente, el gobierno federal y de la CdeMX se rehusaban a emitir la Alerta de Género.

El lunes pasado, una juez ordenó al gobierno mexicanoque emita una alerta por violencia de género en la capital del país, el amparo fue concedido a un grupo de organizaciones feministas, dicha declaratoria debe implementarse a más tardar el 30 de septiembre. Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha expresado su rechazo a que se emita la declaratoria (en las 16 alcaldías), argumentando que no hay necesidad, debido a que se han implementado muchas acciones para frenar la ola de violencia, dijo: “No puede basarse en los resultados y al entorno del régimen anterior. La Alerta de Violencia de Género refiere a medidas de emergencia, en tanto que para nosotros la violencia de género requiere de una atención integral y permanente”. En pocas palabras, culpa a su antecesor de que la brutalidad persista en las calles, inconcebible que una mujer empoderada diga esto.

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la alerta es “un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. Este conjunto de acciones son ordenadas a las Entidades por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres(Conavim).

Ana Pecova, directora de la organización “Equis Justicia para las Mujeres”, en entrevista señalóque este mecanismo es rechazado la mayor parte de las veces por los gobiernos de los estados, “El diseño de la alerta está pensado para ser rechazado, porque los estados tienen que sacar dinero de donde no lo hay y porque lo pide el Gobierno Federal”. Considera que la negativa de Sheinbaum a declarar la alerta resulta extraña, dijo: “Se acepta la declaratoria, se evalúa qué se está haciendo y se sigue adelante… No obstante, reconoce que los mecanismos que son contemplados por la ley son ineficientes. No sólo se trata de capacitar a los miembros del sistema de justicia penal, sino de contar con mejores datos, realizar campañas y mejorar los procesos de investigación”.

Añade que las alertas de género no pueden ser similares para todos los territorios, debido a que las circunstancias de la violencia pueden ser muy distintas en Ciudad de México que en un estado con población rural. En las últimas semanas, miles de mujeres han salido a las calles de la capital y en otros estados, bajo el lema "No me cuidan, me violan" para protestar contra los feminicidios, el abuso, el acoso sexual y las amenazas a su seguridad.

La ley dispone que cuando se declare alerta de violencia de género contra las mujeres, el Estado deberá realizar las siguientes acciones: 1. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo; 2. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; 3. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; 4. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres; 5. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Expertos afirman que en 18 entidades donde se ha implementado la alerta ha habido pocos resultados, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que a pesar de las alertas, cada dos horas y media, en promedio, una mujer es asesinada.

En la colaboración anterior, compartimos que España y Argentina son dos países progresistas en la materia, sus colectivos se escuchan en las calles, en las redes sociales, la sociedad atiende el llamado, las autoridades no se esconden a pesar de que sigue persistiendo la violencia, los medios masivos apoyan permanentemente las campañas de prevención, difunden programas, series de contenido crítico que al final generan conciencia; contrario a lo que sucede en México, donde el Poder Ejecutivo en los tres órdenes de gobierno y las autoridades competentes toman con ligereza el grito de auxilio, no admiten la realidad, ya que les puede costar votos si buscan la reelección o algún otro escaño político, están a la defensiva, no admiten sugerencia alguna, y a la sociedad no le interesa.

La igualdad sustantiva, así como erradicar la violencia de género deben ser prioridad en la agenda pública, la mayoría de los institutos oficiales en la materia están más que capacitados, saben que su trabajo es velar por la integridad de las mujeres, fomentar el respeto mutuo, no ser comparsas de la ineficacia gubernamental, callan por conservar la chamba.

Como ejemplo, qué hace la Unión Europea por la igualdad de género, esta comunidad política considera que debe acabar la brecha salarial, que está directamente relacionada con la desigualdad enlos puestos de trabajo asociados a hombres y los de mujeres. Consideran que esta situación es fundamental para conseguir un cambio,por ello celebran elDía europeo de la igualdad salarialcon actividades de información a nivel europeo para llegar, no sólo a los ciudadanos, sino también a los estados miembros.

El tema de la igualdad en la toma de decisiones es otra de las prioridades en la agenda política, apoyan a los grupos interesados para diseñar e implementar actividades a nivel de la UE sobre el equilibrio de género en posiciones de liderazgo, con el objeto de sensibilizar y fomentar la creación de redes y el intercambio de buenas prácticas entre los grupos interesados.

La UE ha conseguido marcar unobjetivo independiente en la igualdad de génerocon nueve sub-objetivos específicos para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, todos enfocados en eliminar la violencia contra las mujeres, reconocer el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico y el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Además,existe un compromiso explícito con la incorporación de la perspectiva de género en todos los objetivos,metas e indicadores de desarrollo sostenible más allá de la Unión Europea. La UE trabaja por crear conciencia mediante campañas dirigidas por gobiernos nacionales y a través de proyectos transnacionales dirigidos por organizaciones de la sociedad.

Despertemos la conciencia ciudadana de respeto mutuo, trabajemos hombres y mujeres desde los hogares, en las aulas, sindicatos, empresas, instituciones de gobierno y partidos políticos, para que las nuevas generaciones vivan en un clima de paz y tranquilidad, de igualdad de oportunidades, con valores, informados, interesados en mejorar las condiciones de nuestra comunidad, respaldando políticas eficaces del gobierno, sin importar de qué partido provengan, y denunciando la ineptitud. Tan cierto el dicho de Martin Luther King: "Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos". Sumemos Voces.