En México, la “Nueva Normalidad” resulto aún más letal para las mujeres. A partir de junio, fecha en que los gobiernos federal y locales, reactivaron algunas actividades socioeconómicas tras el confinamiento por la pandemia COVID-19, se dispararon los delitos de feminicidio, homicidio culposo, lesión dolosa, lesión culposa, secuestro y trata de personas, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública así lo confirman. Hasta ahora, la peste de la violencia de género sigue sin cura.

En otras colaboraciones, señalamos que el primer caso de contagio en México, apareció el 27 de febrero, semanas después inicio la Jornada Nacional de Sana Distancia, lo que llevó a un confinamiento de casi 3 meses, con el objeto de reducir el número de contagios; el encierro, potenció el colapso económico y sanitario mundial, en los hogares avivó el maltrato psicológico, económico, físico y sexual contra mujeres y niñas; además de duplicar o triplicar las tareas y cuidado doméstico.

En todo este lapso, reportes oficiales revelaron que las llamadas de auxilio al 911 por violencia intrafamiliar incrementaron casi 50%. Aún y cuando el presidente López Obrador aseveró que la familia mexicana es fraterna, no existe maltrato intrafamiliar, al contrario se reforzaron los lazos, las cifras mienten. De hecho, culpa a los colectivos feministas de denostar su gobierno, de exagerar los números, simplemente las OSC’s denuncian las cifras oficiales de la 4T.

Datos señalan que la cuarentena marco récord histórico en violencia doméstica y feminicidios; por desgracia, este registro se multiplicó al entrar en la semaforización naranja. El homicidio culposo y las lesiones culposas alcanzaron su mínimo histórico de víctimas en mayo, pero en junio crecieron hasta 30%. En el caso del feminicidio, en abril y mayo hubo 73 víctimas por mes, según las denuncias presentadas ante fiscalías y procuradurías, para incrementarse en junio a 99.

Especialistas señalaron que el repunte se debe en parte al relajamiento de las medidas contra el coronavirus y la mayor movilidad social. Ximena Ugarte, abogada y académica de Justicia, Derechos Humanos y Género, exhortó un plan urgente para atender a las mujeres que sufrieron algún delito y así evitar un subregistro.

Durante la pandemia, algunos tipos de violencia contra la mujer, como la violencia doméstica, los asesinatos y las llamadas de auxilio aumentaron, y las políticas públicas y las respuestas institucionales en México han sido insolidarias e insuficientes. El total de mujeres asesinadas en abril de 2020 significó, en promedio,11.2 mujeres asesinadas por día(la cifra mensual más alta registrada en lo que va del año). Además, de marzo a abril de 2020, los asesinatos de las mujeres aumentaron en un 2%; mientras que los asesinatos de hombres se redujeron un 0.2%.

Esto de acuerdo con el informe “Las dos pandemias: Violencia contra las Mujeres en México en el contexto de COVID-19”, de la organización Equis: Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios y la organización Intersecta. El presente Informe fue elaborado para responder a la convocatoria lanzada por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Este documento tiene un doble propósito: por un lado, proporcionar información sobre cómo la pandemia ha afectado la violencia contra las mujeres, incluida la que viven en el contexto familiar; y, por otro, proporcionar información sobre cómo ha reaccionado el gobierno ante esta violencia.

En este país feminicida, donde la cultura machista es naturalizada, los micromachismos o machismos cotidianos son parte de esta cadena de violencia, hace unos días, el senador por Nuevo León Samuel García, de Movimiento Ciudadano, fue objeto de críticas por parte de miles de usuarios de redes sociales, en particular Twitter, por sus comentarios “misóginos” hacia su esposa Mariana Rodríguez, quien es reconocida como influencer.

En un video historia (en vivo) en la red social Instagram, García, quien aspira a la candidatura al gobierno de Nuevo León, reclamó en plena pantalla a su esposa que no mostrara las piernas, dijo: “Me casé contigo pa’ mí, no pa’que andes enseñando”. A lo que ella respondió: “perdón”. El tema se volvió tendencia, miles de mujeres en redes crearon el hashtag #YoEnseñoLoQueQuiera, reivindicado el derecho a elegir sobre sus cuerpos y decisiones y como una dura crítica a la actitud “violenta” del legislador.

Ante la ola de reproches por sus dichos, el senador intentó minimizarlo alegando que se había tratado de una “broma machista” y ofreció disculpas. Esto sólo motivó que los usuarios de redes sociales elevaran el tono de los señalamientos. Ejemplos: Daniela Arias (@darias_sanchez), feminista, tuiteó: “#YoEnseñoLoQueQuiera y estar casada/en relación no cambia la autonomía que tengo sobre mi cuerpo. Nadie más decide qué muestro, cuándo ni cómo. No queremos políticos machistas ni misóginos. Esos son los verdaderamente cancelados, #SamuelGarcía”.

La usuaria @arenadeluna22 posteó una fotografía en una falda corta acompañada del siguiente mensaje: “Felizmente casada y #YoEnseñoLoQueQuiera”. Jimena Soria, también feminista, tuiteó en su cuenta @jimesoria lo siguiente: “Controlar la forma en que se viste tu pareja, cómo la pueden o no ver otras personas y pensar que su cuerpo te pertenece por haberse casado contigo no es una “broma machista”, es violencia. No caigamos en la trampa de minimizarlo”.

La violencia y el machismo tan normalizados se disfrazan a tal grado que ni la misma víctima es capaz de verlo. La agresión empieza así, y termina en la aterradora realidad que hoy vivimos.

El término micromachismos fue acuñado en 1990 por elpsicoterapeuta argentino Luis Boninopara hablar de los comportamientos masculinos cotidianos que fuerzan, coartan o minan la autonomía de las mujeres de forma sutil dentro de las relaciones de pareja heterosexuales. De acuerdo conBonino, los micromachismosson pequeñas tiranías o violencias de baja intensidad realizadas por varones a través de los cuales buscan dominar a su pareja. Son conductas que asimilamos como hábitos o costumbres,o las confundimos con una simple falta de educación y por lo tanto, las dejamos pasar hasta que se normalizan, aunque tengan distintos efectos en nuestra vida a corto, mediano y largo plazo.

En este contexto, los machismos cotidianos propician un ambiente hostil que permite que sucedan violencias mayores, aunque comiencen con prácticas que nos estigmatizan y estereotipan a partir de frases tan comunes como:“una mujer no sabe manejar”, “entre más bonita más idiota”, “es que está mal cogida”, “déjala, está en sus días”, “vieja menopaúsica”, “¿como quieres que te respeten si vas vestida así?”, “ahora sí, ya te puedes casar”, “si enseña de más es piruja”, “yo me caso con la dama no con la pu…”, “no opines si no sabes”, “tú tienes la culpa”, “sacas lo peor de mí”, entre muchísimos más. Lo más lamentable, es escucharlo de las propias mujeres.

Estas expresiones aparentemente inofensivas, provocan sentimientos de culpa e inseguridad. Las mujeres tenemos la enorme responsabilidad de seguir luchando por los derechos de nuestras madres, hijas, nietas, amigas, compañeras de trabajo. Alzar la voz por otras que por miedo guardan silencio. NO es un tema jocoso, ni de menor importancia, la agenda de género sigue siendo una asignatura pendiente, sólo se ocupa como marketing político. Por mujeres empoderadas y respeto mutuo, Sumemos Voces. #TodasSomosMariana #NiUnaMenos.