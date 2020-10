Marisela, Miroslava y el Sistema

Se estrenó en Netflix el documental “Las tres muertes de Marisela Escobedo”, y nos recordó no sólo los lamentables sucesos que se dieron hace casi 10 años. Además, nos permitió reconocer que en este Estado, no hay cambios de fondo en el tema de los feminicidios y la violencia de género. Los casos siguen incrementando.

Marisela Escobedo fue doble víctima, primero del asesino, y después, de un sistema judicial a medias, cuyos operadores jurídicos no supieron equilibrar el derecho con la justicia. Así como tampoco utilizaron el sentido humano y el común cuando escucharon una confesión que en ese momento y en una instancia judicial conformaba prueba plena.

Miroslava Breach fue asesinada a causa de su profesionalismo como periodista, refiriéndose a casos de corrupción política, abusos de derechos humanos, agresiones a comunidades indígenas y violencia del narcotráfico. Es lamentable que en la administración de quien se autonombró “el primer gobernador periodista” haya pasado esto.

Tanto Marisela como Miroslava, fueron víctimas del sistema del Estado que crea chivos expiatorios, pues con la detención del “Wicked” no se hizo justicia. Con la detención de “El Larry” tampoco. Ante ese desastre y doble victimización podemos preguntarnos: ¿Dónde están los autores intelectuales? ¿Será que en el caso de Miroslava si los van a encontrar? ¿Será que van a caer absolutamente todos los implicados? ¿Sea quién sea y caiga quién caiga? ¿Será que unidos con valor logramos hacer justicia?

Desgraciadamente, los dos “colores” que han gobernado en ambos lamentables sucesos se han sacado un 10 en materia de impunidad. Esa es la especialidad de la casa, la especialidad del sistema.

En ambos casos, sólo está quién supuestamente apretó el gatillo, no hay autores intelectuales, ni los implicados de manera indirecta.

En ambos casos, los organismos de mujeres en el Estado hablaron a medias. Sin señalar, esa es la voz que defiende mujeres, ese, para desgracia de nosotras, también es el sistema.

El Estado hace justicia para callar a la opinión pública, pero lo hace con los más vulnerables, con los funcionarios implicados o mencionados no. A ellos no los toca, a esos funcionarios no los señala, no los investiga, les da un trato diferenciado. Lo anterior fortalece el sistema, ese que aplasta a los más débiles, y que se traduce en ineficiencia por parte del Estado para atender las situaciones complicadas, y en palabras del gobernador, la ineficiencia, también es corrupción.

Parece que con diferente nombre y sexo, seguimos teniendo funcionarios públicos como en sexenios anteriores; el nombre, es sólo un pequeño distintivo, el fondo es el mismo.

Estamos en una guerra contra el sistema, sin embargo, ninguna guerra prolongada ha beneficiado a ningún Estado. Hay más Mariselas y hay más Miroslavas, con diferente nombre e historia, pero el fondo es el mismo: injusticia, impotencia e impunidad por parte del Estado. ¡Ya basta!