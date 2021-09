Maru gobernadora

“Hoy, comienza una nueva historia. Una historia en la que la unidad dejó de ser un discurso, y se transformó en una forma de gobernanza, una nueva forma de hacer gobierno”.

Maru Campos, primera mujer gobernadora en la historia de la Entidad, luego de una victoria abrumadora en las urnas de junio pasado, rindió protesta de ley en la Plaza de la Mexicanidad de Ciudad Juárez; trazando un nuevo rumbo, que vislumbra arrojo, solidaridad, inclusión y dinamismo, gotas de esperanza para un Chihuahua dolido por las metrallas de la ineficacia, la deslealtad, el abuso y la corrupción.

“Hoy, comienza una nueva historia. Una historia en la que la unidad dejó de ser un discurso, y se transformó en una forma de gobernanza, una nueva forma de hacer gobierno”.

La “X” como escenario, del afamado escultor camarguense Sebastián, ubicada a 200 metros de la frontera con Estados Unidos proyecta hermandad y esfuerzo, debido a que simboliza el mestizaje, el crisol de las culturas indígena y española de México, la tercera letra del nombre de México, cambiada por el presidente Benito Juárez en lugar de la “jota” impuesta por los españoles.

Un Chihuahua sumido en el egocentrismo, la frivolidad, la ineficacia, la insensibilidad, los abusos de autoridad, la corrupción, la impunidad, el sesgo informativo y la persecución como herramienta política, timoneada por un hombre que le apostó al retroceso bajo la insignia del desprestigio de quienes opinaban distinto. Dejo un Estado en bancarrota, ensangrentado, donde la rivalidad de grupos criminales arrastra violencia, con altísimos índices de extorsión, secuestros, feminicidios, crímenes de periodistas e inseguridad, una entidad sin diálogo con la federación, con déficit en obra pública, desarrollo económico, salud; deja mayor pobreza y marginación.

Un gobierno que ante la falta de resultados, ocupó la silla para amedrentar a sus adversari@s políticos, tomó la justicia como rehén de su locura, violentando los debidos procesos, un abogado sin ética que trasgredió la ley, maquiló al por mayor carpetas de investigación, ejecutadas como órdenes de aprehensión sin causa definida, la mayoría de los presuntos involucrados, al momento de su detención desconocían los hechos por los cuales fueron imputados, era hasta el día de la audiencia cuando ell@s y sus abogad@s conocían la causa; detenciones plagadas de abuso, maltrato, tortura, un gobierno lapidario para quienes representaban una piedra en el zapato, una opinión o signo partidista diferentes.

Hoy, le llueven denuncias, será la justicia quien determine su futuro.

Como dijo la mandataria, la inacción no puede basarse en culpas del ayer, se requiere diálogo, consenso, compromiso y resultados para sacar la mejor versión de nuestros gobernantes. Así que ante un contexto oscuro en las arcas públicas, Maru durante la ceremonia, señaló que la mala situación en que se encuentran las finanzas estatales no será excusa para el funcionamiento adecuado de su gobierno, presentó 10 líneas de acción que regirán la hacienda pública.

Uno: A más tardar en tres años el gobierno del estado de Chihuahua tendrá un balance presupuestal sostenible, es decir, cero déficit; Dos: la disminución de la dependencia de los créditos de corto plazo, reduciendo el pasivo de corto plazo y estableciendo una relación justa y responsable con los proveedores del Estado; Tres: la puesta en marcha de un agresivo programa de ajuste presupuestal. Adiós al dispendio. Un eje rector del reordenamiento financiero será el control del gasto.

Cuatro: Uno de los más grandes retos es el déficit en materia de pensiones. La administración 2021-2027 heredó un sistema de pensiones con un enorme faltante actuarial y presupuestario. Por lo que se plantea hacer adecuaciones que garanticen su viabilidad y disminuyan el déficit; Cinco: La promoción activa de la inversión pública y la privada; Seis: El gobierno del Estado, trabajará de cerca con organismos multilaterales para beneficiarse de su asistencia técnica y también acceder a sus esquemas de financiamiento.

Siete: La actuación del gobierno de forma profesional, con capacidad técnica y transparencia, para que los financiamientos tengan las mejores condiciones del mercado; Ocho: la regulación de los ingresos propios, para asegurar su mejor control y aprovechamiento con una nueva ley de derecho; Nueve: Gestión activa del federalismo hacendario. Sacando el mayor provecho de las fórmulas y los fondos federales, y una gestión activa para traer más recursos a Chihuahua; Diez: La creación del Consejo Hacendario.

Igualmente, dijo que su gobierno se centrará en tres ejes: salud, desarrollo económico y seguridad, “Quiero enviar un mensaje muy claro a los generadores de violencia, a partir de hoy se encontrarán con un Estado fuerte”. Antes, saludó a los militares que le acompañaron en el recinto, y dijo que se dignificaría la labor policial, además de que se instalaría la plataforma Centinela Chihuahua para lograr la pacificación de la entidad y hacerla la más segura del norte de país. Igualmente, Campos se comprometió a renovar los albergues para mujeres, niñas y niños migrantes y reactivar las estancias infantiles, canceladas por el gobierno federal.

Le apuesta a un gobierno humanista, una mujer que empodera con valentía, tesón, sensibilidad y esfuerzo a otras mujeres, datos oficiales nacionales e internacionales afirman que la mayoría de ellas padece desde sus hogares y ámbitos de trabajo, discriminación, maltrato, acoso, violencia física, sexual, psicológica, laboral, institucional y política, siendo Chihuahua una de las entidades dentro del top 5 nacional en feminicidios, la mirada mundial nos cataloga como un Estado omiso, que por falta de prevención y resultados lleva el rótulo de “feminicida”.

Aun y cuando voces de colectivos feminisitas afines al sexenio del adiós, le apuestan a la confrontación, olvidándose que tuvieron la oportunidad de un quinquenio para hacer historia en el tema, profesionales en la materia ocuparon puestos importantes en el gobierno, su voz talentosa se apagó ante un servilismo; hoy fuera de la nómina toman las calles de nueva cuenta, pretendiendo desacreditar a una opción que aprendió con el paso del tiempo, a reconocer que había sido discriminada, violentada, para luego sobreponerse y proponerse que “ni una más” será target de la misoginia.

Recalcó que la salud será prioridad a través de la cobertura y acceso médico, con el impulso en el abastecimiento de medicamentos, así como de atención oportuna y de calidad para la población. Regresará la dignificación a los cuerpos policiales por medio de la coordinación de esfuerzos con los mandos municipales y federales en una estrategia renovada, dijo: “vamos a recuperar la paz en el estado”.

Lanzo un mensaje claro, poderoso, donde no habrá culpas al pasado para justificar la indolencia, son tiempos de diálogo, apertura, de resultados, la agonía de los chihuahuenses no puede alargarse más. Un Chihuahua donde no habrá afrentas personales, ni fiscalías abyectas, alimentadas por el odio y la obsesión. Oremos por un Chihuahua próspero, de esperanza. Como dijo Martín Luther King Jr.: “Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita”, frase realista para entender nuestra realidad, sin perder los brillos de esperanza. Juntos sí podemos. Sumemos Voces.