Maru vs Corral II: Arturo Fuentes, el nuevo corralista investigado

Este martes se supo de la nueva investigación contra el segundo corralista-panista investigado y acusado, paradójicamente, por otro panista pero afín a Maru Campos, el fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela. El investigado: Arturo Fuentes Vélez, quien no fue cualquier personaje dentro del Gobierno de Corral ni cualquier panista, se trata del anterior secretario de Hacienda estatal y miembro distinguido del PAN de muchos años, funcionario panista de buen nivel desde el sexenio de Francisco Barrio y exdelegado de Desarrollo Social en el sexenio de Calderón.

La acusación es por presuntos actos de corrupción (por el pago de 98 millones de pesos a un despacho contable sin seguirse, presuntamente, el procedimiento legal en su contratación) y por el cual ya fue librada una orden de aprehensión a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de Abelardo Valenzuela, otro panista que ha sido exfuncionario por muchos años en Gobiernos panistas locales, consejero interino de la judicatura del poder judicial estatal, propuesto por Maru Campos al inicio de su gobierno y quien llegó a finales del año pasado a la fiscalía anticorrupción, con todos los votos del PAN y aliados en el Congreso del Estado de Chihuahua (PRI y MC) impulsado por Maru Campos.

Por esta investigación, el exgobernador ya salió a señalar que es un nuevo acto de venganza política por haber investigado y acusado penalmente por corrupción durante su gobierno a los duartistas, al propio César Duarte y a Maru Campos. Por lo cual será interesante ver cómo avanza esto porque el acusado tendrá recursos judiciales a su alcance, por lo que si dicha Fiscalía no tiene éxito aumentará en la opinión pública lo señalado por Corral.

Además no dejará dudas de lo anterior en caso de que se presenten denuncias y/o señalamientos de corrupción del gobierno de Maru y la Fiscalía Anticorrupción las ignore, porque después de esto está comprometido a investigar todas las denuncias de corrupción, aunque se trate del Gobierno de Maru, igual de rápida y efectivamente, como se está haciendo en este caso del exsecretario de Hacienda corralista, donde en sólo tres meses investigó y solicitó una orden de aprehensión, pues si no quedará exhibida la Fiscalía.

PD. Esta semana la Suprema Corte echó abajo el llamado plan B electoral de AMLO y con ello dejó sin efectos dos leyes electorales aprobada por el Congreso Federal de mayoría morenista y que buscaba generar ahorros por más de 3 mil 500 millones de pesos, siendo la primera vez que echa abajo una reforma legal no por inconstitucional sino por “no respetarse el procedimiento” por supuestamente no discutirse “suficientemente” según nueve de once ministros, cuando nunca antes se había cuestionado esto en todas las reformas del el PRI y el PAN, incluso en las Constitucionales. Cuánta falta nos hizo en el prianato esta Suprema Corte al igual que Carlos Loret de Mola investigador de la “Corrupción” que a pesar de dedicarse a investigar sólo al gobierno de AMLO y no a otros gobernantes prianistas, sólo ha atinado a documentar casas prestadas al hijo de AMLO y no regaladas como a EPN, Calderón y sus funcionarios así como “descubrir” contratos que han ganado amigos del hijo de AMLO, sin evidencia de corrupción. Ojalá y esta nueva etapa de ministros de la SCJN y comunicadores prianistas como Loret de Mola “demócratas” haya llegado para quedarse, una etapa donde simpatizantes del prianismo puede acercarse, increpar y fotografiar a los hijos de un presidente como lo hacen con el hijo de AMLO en un avión comercial, en un Costco y afuera de su casa, y no como antes que no era posible por viajar en avión presidencial, siempre custodiados por el ejército, que cerraban los lugares a donde iban y que sólo se les podía ver en revistas del espectáculo.