Más a quienes más necesitan

Punta Oriente es una zona habitacional, en la ciudad de Chihuahua, pero fronteriza con el vecino Aquiles Serdán, como hay muchas en las grandes ciudades de nuestro estado. Cientos y cientos de viviendas llamadas “de interés social”, pequeñas y en serie, construidas sobre terrenos baratos, adquiridos de ejidos a precios de ganga, alejados de los centros urbanos.

Se conoce muy bien quienes viven ahí y su dinámica social. Población más o menos joven, familias pequeñas, muchos de ellos empleados en zonas industriales, pequeños comercios. Muchas mamás que crían a sus hijos sin compañía de una pareja, y los dejan solos o al cuidado de parientes o vecinos. Que hacen grandes trayectos para ir a sus trabajos, muchas veces saliendo temprano y regresando tarde. Alejados de las rutas del comercio, la recreación, lejos del ojo de la autoridad. En muchos sentidos invisibles, no provocan la urgencia de remediación de sus necesidades, sus gritos y demandas se pierden en los ecos de la distancia. Zonas mal planeadas, con luz deficiente, transporte publico deficiente, servicios insuficientes.

Pobres, pero de una pobreza quizá más cultural y humana que material. No mueren de hambre, ni de sed. Sí de soledad, de abandono, de aburrimiento. El lunes pasado, subrayo que era lunes, 8 de la noche, de un Oxxo salían dos jóvenes menores de edad, quizá 14 años, con cajas de cerveza. Supongo que le habían puesto duro a la obra en el día y algo irían a celebrar a estas horas. Quizá la celebración era solo haber llegado al final del día. No poco, por cierto.

Y es que en esas condiciones son también un refugio, una guarida gigante, laberíntica, vigilable localmente. Campo fértil para la convergencia de todo tipo de delincuencias, pandillas, narcomenudeo, distribución y almacenaje, violencia doméstica y en suma la convocatoria cualquier tipo de acción calamitosa.

Hace unos días el presidente López Obrador, dedicado de tiempo completo a suscitar reyertas mediáticas y no a aliviar males, provocó una más al señalar, palabras más o menos, que los delincuentes también eran personas y por ello se les tenía que cuidar. Dicho sea de paso, aun a costa de la humillación de militares que buscaban algo tan raro en nuestro país como lo es aplicar la ley. Y de aquí se deriva que para él, la solución de la inseguridad residen en ofrecer empleos, regalar el dinero que de otro modo obtendrían robando, y cosas por el estilo, no con el uso de la fuerza para contenerlos.

Cito a Punta Oriente, y con esa colonia muchas más como ella, porque el lunes pasado el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla arrancó los trabajos de las etapas dos y tres con que se concluirá el “Centro de Desarrollo Familiar”, Cedefam, ubicado aquí precisamente. En dichas instalaciones habrá casi de todo: computación, baile, música, atención médica, guarderías, evento. Tres grandes espacios al lado de canchas de deportes con piso de tartán, juegos, de alta calidad, donde hace pocos meses solo había un enorme espacio polvoso.

El concepto atrás de este Cedefam proviene de la experiencia colombiana para superar los problemas de inseguridad de raíz. Allá aprendieron, luego de largos y muy duros años, que la paz es un fruto de la reconstrucción del tejido social. De enseñarle a la gente que el espacio público es del ciudadano de sus familias, no de los delincuentes. Que tiene derecho a lo mejor y que pueden disfrutarlo. Que no por ser pobres los lugares deben ser menos dignos que los espacios en que los ricos hacen lo mismo. Que no tiene que recibir las sobras, sin lo que en justicia les corresponde.

Esta idea está en el corazón de la política social del actual Gobierno municipal capitalino, heredada la convicción de las administraciones municipales anteriores encabezadas por la hoy gobernadora Maru Campos, quien inició esta obra por cierto, y antes hizo en otra zona parecida, quizá más pobre aún, el mejor espacio recreativo de la ciudad. Este al que me refiero ahora es un espacio amplio, de gran calidad arquitectónica. Estética y funcional, no un tejabán gigante para encerrarlos, entretenerlos y que no protesten.

Estas características los hacen atractivos, los convierten auténticamente en lugares de encuentro, de crear los lazos afectivos y solidarios que nos permiten estar cohesionados y ser fuertes ante los embates, como las crisis de seguridad, de salud, o económicas. Preservan a las familias, sustraerlos de las tentaciones de los caminos delictivos. Sin burlar la ley, sin amenazas ni golpes, en efecto. Con la pedagogía correcta: ayudar con lo mejor a los que más necesitan, pero sin que ello sea en perjuicio de otros, que eso solamente incubaría un resentimiento social que algún día estalla.

Esas son las recetas correctas para la paz y la seguridad, las ya probadas, las que van a las causas. El que descubre que la mejor inversión es dar más a quienes más necesitan.