Más allá de banderas y votos

Dedicado a mi apreciado y pelirrojo amigo Manuel Herrera Hernández, hombre de la educación y la psicología, que sin duda trazó el mejor rumbo de un maestro y de un psicólogo, el del servicio a los que más necesitan.

Descanse en Paz Manuel y va una abrazo a su familia, con quien compartimos el pesar de su ausencia.

LA PAZ HA MUERTO _

Más que interesante el artículo titulado; Pensar la paz, vivir en guerra escrito ayer en La Jornada por Marcos Roitman Rosenmann que expresa con certeza parte de lo que se vive en el planeta hoy entre tambores de guerra que al parecer cada día dan muerte a la paz.

"De esta realidad una verdad ineludible es la del abuso de los capitalistas empoderados en el brazo armado que no entiende fronteras, hoy los estados nación le estorban a los intereses de las grandes corporaciones y de entre ellos el del corporativismo armado cada vez más muestra su rostro aquí lo descrito por Marcos Roitman. "El conglomerado industrial militar, tecnológico y financiero tiene que proteger sus inversiones; los yacimientos de las tierras raras, el agua, los bosques, las selvas son su capital. Debe adueñarse de la energía eólica y solar; las renovables entran en juego. Son parte del botín de guerra. Su dominio resulta vital para la sobre vivencia del capitalismo. Es el control del hambre, la sed, las emociones, los sentimientos. Administrar el dolor, el miedo, el odio, el amor supone ganar un plus. En un estado de guerra total no hay tregua."

Así o mas claro lo que ha venido sucediendo por décadas, desde el derribo de la Torres Gemelas 11/09/2001 una gran baderna falsa para muchos , ya en 2003 saltaron a Irak, fueron por Libia 2011, se les cruzó Rusia y no pudieron hacerse de Siria a la que acosan desde 2009 y ahora tocan a las puertas de Rusia vía Ucrania.

Abro aquí un paréntesis y señalo que lo mismo que tocan los cabilderos pro energía que son otro tipo de ejercito, las puertas de México, no nos engañemos el asedio para hacerse de la energía eléctrica de nuestro país es una estrategia trazada ellos necesitan de nuestra energía eléctrica, lo buscan y así como urgieron al duopolio de unidad que son el PRIAN para que fuera por mano de Calderón o Peña Nieto que les entregasen el petróleo de México, si, es necesario mencionarlo, porque al no decirlo seria omitir una realidad que es tan clara como el hecho de lo que señala Roitman al cerrar su trabajo;

"La paz se ha convertido en lastre para el imperialismo, en todas sus formas y adjetivos. La guerra es el estado en el cual se vive la política. Eso sí, se avecina una guerra limpia, transparente e indolora. Lentamente, su representación, ejércitos desplegados, aviones bombardeando ciudades, carros de combate, enfrentamientos cuerpo a cuerpo y muchos muertos civiles se reservarán para casos extremos. Un arma de guerra necesaria cuando se trata de justificar una acción de castigo, bajo el criterio de salvaguardar los intereses propios.

La paz ha muerto".

BANDERA FALSA EN UCRANIA

Haya infinidad de caso de acciones en las guerras que se conocen como de bandera falsa, ellas son definidas como "Una operación de bandera falsa es una operación encubierta llevada a cabo por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones, diseñada para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades." Esa impresión da a quienes estimamos ver más allá de las acciones de propaganda realizadas por Ucrania aliada al bloque mediático occidental, veamos este reporte de Tele Sur que a la letra dice;

"Este viernes fue atacada la estación de ferrocarriles de Kramatorsk, mientras varios civiles estaban evacuándose.

Tras el ataque perpetrado por las tropas ucranianas contra la ciudad de Kramatorsk, el Comité de Investigación de Rusia decidió abrir una causa penal para investigar la divulgación premeditada de noticias falsas sobre las Fuerzas Armadas rusas en ese sitio.

Antes del anuncio, el portavoz de las milicias de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Eduard Basurin, explicó que unas 30 personas murieron y otras 100 fueron heridas por un ataque de misiles contra una estación ferroviaria de la ciudad de Kramatorsk en la RPD, que Rusia considera que fue perpetrado por Ucrania.

"La parte ucraniana difundió información deliberadamente falsa de que el ataque a la ciudad fue realizado por los soldados rusos. Con motivo de ese hecho también se abrió una causa penal por el delito de (...) difusión pública de información deliberadamente falsa sobre las Fuerzas Armadas de Rusia", expresó el Comité en su canal en Telegram.

Según la entidad, se abrió un expediente "contra el comandante de la brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras personas no identificadas", por "abusos contra la población civil", así como "por el uso en un conflicto armado de medios y métodos prohibidos por un tratado internacional firmado por Rusia".

Este viernes un misil impactó contra la estación de tren de la ciudad ucraniana de Kramatorsk mientras se evacuaba población civil, por lo que tuvo varias víctimas. El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pável Kirilenko, declaró que hubo unos 50 decesos, entre ellos cinco niños, y 86 heridos, tal como reseñan medios locales rusos.

Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso denegó cualquier participación de Moscú y sus tropas en el ataque. Precisó que los misiles Tochka-U, fragmentos de los cuales fueron hallados cerca de la estación, solo los emplea Ucrania, y el ataque fue lanzado por sus tropas desde la región de Dobropolie, a 45 kilómetros al suroeste de Kramatorsk""

De cierto que es válida la reclamación de Rusia al solicitar se abra una investigación penal sobre ataque en Kramatorsk, Ucrania, es obligado porque parece un patrón similar perpetrado por el gobierno del ex-actor Volodymyr Zelensky , después del alegato similar en el caso Bucha (bajo el supuesto de un genocidio que los rusos dicen no haber generado y aducen es un montaje de Kiev realizado para el consumo de los televidentes) del que los diplomáticos desde la Cancillería rusa: Los "crímenes del régimen de Kiev" en Bucha están concebidos para "frustrar las negociaciones de paz y escalar la violencia"

Y aquí seis días despues con lo ocurrido en la estación de ferrocarriles de Kramatorsk vemos que la persistencia por la Guerra continúa, desde los misiles ucranianos.

¿LA RAZÓN?

La Guerra es lo redituable para las corporaciones armamentistas y financieras que controlan los países, asi sean de Norteámerica o de Europa, la paz esta derrotada, la guerra por el poder financiero, bélico esta echada adelante, sera difícil aun para Rusia salir del pantano de ruindad que con estas banderas falsas, le han gestado y seguiran generando, en la misma Ucrania que deseo ordenar en la region del DonBass, llevara dias o quizas semans que de ser posible la retirada rusa se de no se sabe aun a que costo, lo cierto es que LA PAZ ESTA AGOTADA Y LA GUERRA ALENTADA.

COROLARIO

Votar es un privilegio que cada cual tiene de ejercer su voluntad a través del sufragio, sea para instalar a un gobernante o sea para removerlo hoy el privilegio es nuestro ejercerlo.