Más de nuestra incipiente ‘memecracia’

En 2015, el escritor italiano Umberto Eco dijo que las redes sociales le daban voz a “legiones de idiotas” que se sentían con la misma autoridad de hablar que un Nobel. Quizá un poco excesiva la postura del filósofo piamontés, pero guarda algo de verdad. Las redes sociales, si bien han sido una herramienta útil de difusión e incluso de promoción democrática, lo cierto es que también han creado una categoría de personajes (influencers) que lo mismo promocionan una bebida, un servicio o a un candidato. Hasta aquí todo bien.

El problema surge cuando la influencia de estos personajes deja de estar en el campo de la promoción o publicidad y se convierten en gobierno. Entonces, decisiones de Estado se ponderan en función de “likes” y de “shares”, y no del respeto al imperio de la ley o al Estado de Derecho.

Un caso muy notable es el de Nuevo León. Este Estado venía de haber elegido a un gobernante incapaz y protagónico como lo era “El Bronco”. Un personaje sacado de una caricatura gobernaría la octava entidad más poblada y la tercera o cuarta economía del país.

Seis años después, Nuevo León no entendió la lección y elige ahora a un joven bromista y juguetón para gobernar su Estado. Samuel García, quien fue exhibido en los medios de comunicación y redes sociales como un político frívolo, machista, elitista, y poco preparado, gana la elección local a pesar de que al inicio de las campañas electorales, era el candidato con más negativos en toda la entidad.

¿Cómo llegó a ganar este personaje la primera magistratura de su Estado? Una tormenta perfecta trajo esta consecuencia. La candidata de Morena era impresentable por sus vínculos con una red de tráfico sexual. Los candidatos del PRI y del PAN, si bien muy preparados ambos, pagaron el costo político que ambos partidos cargaban. Quedaba el candidato del MC, cuyo partido ha lanzado una agresiva campaña de mercadotecnia desde hace un par de años.

La influencer Mariana Rodríguez, esposa del hoy gobernador, también ayudó bastante al proyecto político de su marido. A través de sus redes sociales (que cuentan con millones de seguidores), Mariana promovió la imagen de Samuel, logrando el triunfo electoral.

Los electores no tomaron en cuenta la evidente incapacidad de Samuel para gobernar una entidad como Nuevo León (o como cualquier otra) y se dejaron llevar por lo que veían en redes sociales. Nuevamente, un fracaso de la formación democrática en nuestro país cuando un influencer gana una elección sin tener un proyecto político claro.

Ahora en el gobierno, el gobernador y su esposa están haciendo lo único que saben hacer: crear contenido para recibir “likes”. Esto es lo grave, pues se está dejando de lado el diseño de políticas públicas y la atención a las necesidades colectivas de Nuevo León, por estar creando contenido.

Van varias situaciones que evidencian que lo importante para el gobernador García no es la ejecución de un plan de gobierno, sino la popularidad en redes sociales. Hace un par de semanas, subió un video donde su esposa se apersonó en el despacho del gobernador vestida de Cenicienta. Posteriormente, Mariana dijo que por solidaridad con ellos se “raparía” para donar su cabello a niños con cáncer (a pesar de que no se rapó, y su cabello no serviría para este fin por estar pintado). Es evidente que sus actos jamás fueron motivados por solidaridad con los niños, sino buscando la popularidad.

En días recientes, sacaron a un niño de un albergue para llevarlo a vivir el fin de semana con ellos y regresarlo posteriormente. Como si se tratara de un muñeco o una mascota. Mientras, Nuevo León se acerca a una de las crisis de seguridad más graves que ha tenido la entidad en los últimos diez años. Pero bueno, eso fue lo que eligieron los neoleoneses.