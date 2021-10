Más fantasmas en el clóset

Un verdadero prestidigitador tuvimos como gobernador en el pasado reciente, y aunque nos daba señales muy claras de su incapacidad para gobernar, cada vez que podía rellenaba sus discursos con datos confusos, con cifras incompletas, para generar la ilusión de que estaba llevando el control de las cosas en las diferentes áreas de la administración estatal.

Pero las omisiones en los números se fueron acumulando, las verdades a medias y mentiras completas fueron llenando los cajones de cada secretaría, y ahora se desbordan y salen a la luz, esto no puede menos que generar enojo en los ciudadanos contra quien se estuvo quejando tanto de lo limitado del prepuesto, del despilfarro de su antecesor, pero no era más que una cortina de humo para ocultar vicios administrativos.

La recién descubierta lista de 583 aviadores de la Secretaría de Desarrollo Social, no es más que una muestra de los fantasmas hallados en el clóset de cada área de la administración estatal.

Por eso me parece injusto calificar al exgobernador Javier Corral como un simple “mal gobernador”, alguien que desconocía su función y que por ello cometía los gravísimos “errores” que ahora se le atribuyen, un ignorante supino como él mismo calificaba a otros. Esto va más allá, porque la evidencia de desfalco habla de conocimiento de causa, de que los errores no eran tales sino verdaderas orquestas de corrupción, que tienen ahora a la administración estatal postrada por las deudas adquiridas de manera irresponsable, por las nóminas infladas con cientos de becarios que ganaban 20 mil pesos mensuales sin tener que darle cuentas a nadie de si hacían o no.

Tan malo es meterle la mano al cajón como ignorar la función que un servidor público tiene que desempeñar, porque se generan pérdidas multimillonarias, trabajos innecesarios, y se hace perder tiempo a propios y ajenos a la administración; claro, admito que en nuestra condición humana se pueden cometer errores, pero hay que aclarar que error es designar a un secretario de finanzas, por ejemplo, que no esté totalmente capacitado para el cargo, pero deja de ser una falta involuntaria cuando se permite que éste continúe en su puesto a sabiendas de que está cometiendo fraude, de que está desviando los recursos, o simplemente que no sabe administrar.

Y todavía tratan de justificar algunos exfuncionarios estatales el juego de manos de Corral, el escamoteo que hacía con las plazas, o con los datos verdaderos de la deuda pública estatal, con las cifras de seguridad, con los apoyos gubernamentales, con el enorme presupuesto para obra pública y los escasos resultados. No se puede tapar el sol con un dedo.

Mientras algunos quieren generar polémica en ello, lo más recomendable es que se inicien las auditorías correspondientes y se verifique la naturaleza de los contratos que existen, y si las anomalías lo ameritan, como así parece, que se deslinden las responsabilidades.

Porque además llama la atención que a pesar del desastre financiero, el clima de confrontación política, de inseguridad, y de incertidumbre, que nos dejó en Chihuahua todavía el exmandatario se promocione asimismo, o a través de terceros, como aspirante a otro cargo público en el gobierno federal.

Más que cinismo, esta insinuación sugiere incapacidad mental para confrontar la realidad, para entender que su fracaso como gobernador nos metió en un aprieto a los chihuahuenses, y que cualquier otra aspiración política que tenga ofrende a nuestra gente. Y tan estamos en desacuerdo los chihuahuenses con él y sus aspiraciones, que el propio partido que lo impulsó por 25 años como legislador y 5 años más como gobernador, lo señala precisamente por estos y otros abusos cometidos por su malquerido correligionario.

Hay una realidad que impera en la administración pública: la escasez de recursos y la dificultad para adquirir dinero adicional, por ello quienes encabezamos cualquiera de las esferas gubernamentales debemos tener sumo cuidado con el gasto, reducir al máximo las fugas como ocurren con la duplicidad de funciones, con los viáticos, con el exceso en todo el gasto corriente. Nosotros, en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez hemos implementado una norma: sólo se adquirirá lo necesario para realizar nuestras funciones, no se tolerará el despilfarro, no estamos en condiciones de hacerlo. Se tienen que hacer adquisiciones de equipo y de servicios, por supuesto, pero no para agraciar la vida de los funcionarios municipales sino para realizar correctamente su función.

Estoy convencido de que la austeridad no debe ser considerada como una moda para quedar bien con los ciudadanos, o en específico con los electores. Debe ser una regla de vida para los servidores públicos, porque el dinero que empleamos en nuestras funciones no es nuestro, es de todos los que pagamos impuestos, y así como cuidamos el gasto familiar, así debemos hacer con las finanzas públicas, buscando siempre buenos productos y servicios, al mejor costo y con el máximo rendimiento.

Unidos vs el cáncer de mama

Quiero aprovechar el espacio para enfatizar nuestro compromiso con las mujeres, así lo dijimos en campaña: si las mujeres están bien, Juárez estará bien; si las mujeres están bien, Chihuahua estará bien, y así lo creo, porque son el motor de nuestras familias, ellas mueven nuestra economía, son el pilar de nuestra sociedad.

Por ello iniciamos desde el primer día de octubre una intensa campaña de información para prevenir, a través de la detección temprana, el cáncer de mama que ubica a nuestro estado como uno de los que tienen las tasas más altas de mortandad por esta enfermedad. Entre 22 y 26 muertes por cada 100 mil mujeres de 20 años o más, de acuerdo a datos del INEGI.

La mejor manera de detectar un tumor es a través de la autoexploración de acuerdo a especialistas de la Organización Mundial de la Salud, por lo que estaremos ampliando nuestra campaña, en la que participan diversas áreas del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, para crear conciencia, pero también para apoyar a quienes estén enfrentando este enorme reto, que requiere la atención especial de todas y todos.