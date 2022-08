"Después de esta recuperación, me siento recargada e inspirada para seguir trabajando con mucha más fuerza e ímpetu por este sueño común que muchos compartimos: transformar las realidades de los chihuahuenses"

El camino del servicio público a veces puede ser muy intenso, pero cuando se trabaja con una causa en mente, siempre es profundamente gratificante.

Como muchos chihuahuenses, una servidora ha pasado los últimos años de su vida con un ritmo acelerado de trabajo, con pocos momentos para detenerse a pensar y contemplar lo vivido desde la tranquilidad del hogar.

Los últimos días, por causa de salud, me he visto en la necesidad de disminuir drásticamente el ritmo de trabajo; y aunque los días de trabajo desde casa también son muy intensos, hay más oportunidad de encontrar espacios de pausa, silencio y reflexión.

En este tiempo, he tenido la oportunidad de recordar con mucha claridad la profunda motivación que siempre me ha inspirado a caminar por el servicio público: las personas.

Desde adolescente, pude constatar el impacto que tiene la política en las personas. Una mala decisión puede separar familias, arruinar sueños o incluso hacer que se pierdan vidas. Pero lo que es más importante, las buenas decisiones tomadas por un gobierno pueden cambiar vidas de manera positiva.

Con el equipo de gabinete que me acompaña en este proyecto siempre soy muy insistente: cada decisión, cada proyecto, cada inversión deben ser realizadas con la absoluta consciencia de que los resultados no son medallas para congratularse. No, el trabajo debe hacerse pensando siempre en las personas, buscando más oportunidades que podamos generar para todas las familias chihuahuenses.

El Gobierno se hace teniendo en mente a las mujeres que viven creyendo que están solas, y que ante una situación de violencia, no les queda más que aguantar. Las decisiones se toman teniendo en mente su rostro de tranquilidad al encontrarse con el equipo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, que sale a su encuentro y que siempre está al pendiente de cualquier llamado de auxilio.

El Gobierno se genera con la mira puesta en la educación de los chihuahuenses; niñas, niños y jóvenes que merecen centros educativos en los que no tengan que pasar frío por las malas condiciones de la escuela o que simplemente no puedan asistir por no poder pagar una inscripción. Las decisiones se toman pensando en las oportunidades que les estamos dando para que forjen el camino que más les apasione, con becas para continuar sus estudios, así como con espacios funcionales y de calidad que les permitan desarrollar todo su potencial y así alcanzar sus sueños.

El Gobierno se hace pensando en nuestros hermanos de los pueblos originarios, que viven en comunidades de difícil acceso, y que por lo tanto, muchos de ellos llevan años sin acudir a una consulta médica (o tal vez jamás lo hayan tenido). Las decisiones se toman pensando en su rostro de alivio después de recibir una atención de calidad y calidez por parte de los médicos especialistas de las clínicas móviles, diseñadas para llegar a estas comunidades que nunca han tenido un hospital.

El Gobierno se hace pensando en todas esas personas que se encuentran enfrentando la depresión, y que no cuentan con alguien que los auxilie ante este terrible padecer. Las decisiones deben ser tomadas pensando en lo mucho que podemos cambiar este momento si les ofrecemos una atención integral a la salud mental desde las diferentes dependencias de gobierno.

Un gobierno actúa generando unidad para enfrentar las crisis. Por ejemplo, en estas temporadas de lluvias una vez más nos hemos unido para atender el dolor de quienes se van visto damnificados en diversos municipios. Y así vamos a continuar.

Después de esta recuperación, me siento recargada e inspirada para seguir trabajando con mucha más fuerza e ímpetu por este sueño común que muchos compartimos: transformar las realidades de los chihuahuenses que al día de hoy viven con la esperanza de compartirle una vida más feliz a sus hijos.

Hoy más que nunca, Chihuahua tiene gobernadora, y esta se encuentra lista para volver. Como siempre lo he hecho, seguiré al límite de mis fuerzas y capacidades, trabajando por este Estado que es nuestro amado hogar.