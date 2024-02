Más que un juego

El fin de semana pasado millones de personas, estuvieron atentas a la transmisión del partido de football americano. El Super Bowl se disputó entre los equipos representativos de San Francisco y Kansas. Sirvió de pretexto para reunión familiar o con amigos. Hubo apuestas y confrontación quizá (pero al final, todos quedan “tan amigos como siempre”). Las estadísticas o encuestas previas al encuentro, mostraban una clara y amplia preferencia hacia los Chiefs de Kansas. En todas aparecía muy por arriba de su competidor.

Sin embargo, durante el partido, tuvieron más tiempo el balón los 49ers., se mostraron más seguros; hicieron mejores jugadas; pusieron nervioso al favorito. Hubo momentos “cardiacos”. Parecía que el equipo de la costa oeste ganaría. Sin embargo, dicho equipo, dejó pasar un valioso punto, luego de anotar un touchdown, que pudo haber sido la diferencia, para no tener que recurrir al tiempo extra (en esa jugada se sumaron 6 y no 7 puntos a su marcador, como generalmente sucede). En tiempo regular quedan empatados. El marcador final 25 a 22, alzándose triunfador el equipo de Kansas.

Llamo la atención de mis lectores, hablándoles de entrada sobre un “Juego de Fut”. Para enseguida, intentar hacer una analogía de lo ocurrido este domingo en materia deportiva, con lo que viene sucediendo en cuestiones políticas en nuestro país.

Las campañas federales formalmente están listas para comenzar el próximo 1 de marzo. Está en “juego” la Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados. (más adelante, el 25 de abril comenzarán las campañas del proceso local, por lo que respecta a Ayuntamientos, Sindicaturas y Diputaciones Locales).

Los partidos políticos han conformado dos grandes alianzas. Por un lado, la oficial, que encabeza Claudia Sheinbaum y por otro, la opositora, que encabeza Xóchitl Gálvez. Es como si fuera la confrontación final, entre la división oeste y la división del este, de la Conferencia Americana de la NFL. (Del joven ebrio naranja, no hablamos).

Según las encuestas, la favorita es la candidata de Morena y sus aliados. Aunque últimamente ha ido bajando en preferencia y la va alcanzando la de Fuerza y Corazón Por México.

Si solo nos basamos en esos sondeos, se daría como ganadora a la señora nacida en Bulgaria, que ostenta, -según se sabe-, un acta de nacimiento de la Ciudad de México. Es decir, la ungida por Andrés Manuel.

El desarrollo del encuentro, nos está mostrando, desde el proceso de selección y precampaña, mayor manejo de parte de Gálvez; ha logrado tener “el balón” por más tiempo. Ya que, -aunque se enoje el Residente de Palacio-, Xóchitl ha superado su presencia en medios locales, nacionales y sobre todo en redes sociales.

Ha hecho mejores jugadas; pues, cada que algo le critican, lo ha sabido sortear y responder de tal manera que se gana la simpatía de adeptos, que podrán convertirse en votos el 2 de junio. Como, por ejemplo, su pronunciación del inglés, en su gira por NY, la llevó a generar contenido en sus redes, al salir y preguntarle a la gente en la calle, cómo se dice, lo que ella no supo pronunciar con fluidez, obteniendo simpatía por ello.

Un ejemplo más, es la crítica que estos días le quisieron hacer los bots de López, por ir a visitar al Papa; lo cual se les ha revertido y se ha retomado aquel desafortunado hecho del saludo que le hiciera el Presidente a la mamá del Chapo Guzmán. Y así, con la venta de gelatinas; con su forma de hablar, con un lenguaje gutural; su origen humilde; el ascenso de su empresa; su forma de vestir; en fin, ejemplos sobran, de cómo Xóchitl se ha sabido conducir con mayor seguridad en esta contienda.

La señora Gálvez, ha puesto nervioso a Obrador. Lo hace temblar. Ya han filtrado mucha información desde palacio, de los corajes que hace, cada que sabe que aquella mujer a la que le cerró literalmente las puertas, le ha venido ganando hasta el momento todas.

Porque, aunque la candidata sea la extranjera Sheinbaum, -todos sabemos-, que el que maneja los hilos es el presidente. Será por eso, que trae el mentado “tutupiche”. La inflamación y enrojecimiento de su ojo izquierdo, puede tener origen nervioso. El señor está alterado. Las cosas no le favorecen. Sabe que puede perder. Y así será.

El reto entonces de Xóchitl, será no dejar pasar ningún punto. Hacer la diferencia. Sumar, sumar y multiplicar. No confiarse. Avanzar. Hacer una campaña propositiva, llegar a todos los rincones del país.

Lo bueno es que, aquí no hay tiempo extra. Así que la coalición de Juntos Haremos Historia, no tendrá la posibilidad de revertir el resultado. Habrá una ganadora: Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz. Contundente. Sin margen de error. Que sea tal, que no permita una pelea innecesaria en tribunales.

Ya es momento, de pensar y visualizar lo que viene, pues es muy evidente.

Me queda claro que este proceso, es más que un juego. De ello depende nuestro futuro. La definición de lo que nos espera, no solo para un sexenio, sino la destrucción irreversible que podría causar si dejamos que siga permeando el populismo que ha llevado a la debacle a otras naciones. La jornada electoral, no es solo para ganarse un trofeo; es para determinar lo que queremos para nuestros hijos o nietos. Marcará el rumbo que buscamos como mexicanos, ya sea de progreso y desarrollo, o de incertidumbre y desgracia.

Ya es momento…