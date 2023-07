Mas vale prevenir que lamentar

Deben ser pocos los que reflexionan sobre la gran responsabilidad que implica conducir un vehículo hoy en día.

La responsabilidad inicia con el hecho de que su unidad esté en buenas condiciones, que tenga buenos frenos, buenas llantas, luces frontales, direccionales y el stop funcionando correctamente, parabrisas potentes y sobre todo que el vehículo cuente con el seguro de daños a terceros para evitar problemas mayores.

A lo anterior agréguele que al conducir un automotor debe conocer la ciudad, las principales avenidas, el sentido de circulación, los retornos; respetar los límites de velocidad, los semáforos y hasta –porque no- las condiciones de las calles… son estos aspectos importantes a la hora dirigir su unidad.

Lamentablemente, la gran mayoría de las personas no toman conciencia de todo esto hasta que ocurre un accidente vial, ya sea que te impacte otro automovilista o impactes tú, es cuando te das cuenta de la importancia de la distancia, del respeto de los límites de velocidad, de NO USAR EL CELULAR MIENTRAS MANEJAS y sobre todo, tener seguro contra daños.

Según la Dirección de Vialidad en el Estado, las principales causas de los accidentes en Chihuahua son por el uso del celular, el exceso de velocidad y conducir en estado de ebriedad.

De hecho, el 22% de los accidentes en los que perdieron la vida seres humanos, durante el año 2022, se debieron al exceso de velocidad con el que conducían.

La distracción por el uso del celular es otra de las causas por las que hay accidentes y donde los principales afectados son los peatones.

Según cifras oficiales, en el año 2022 se registraron más de 356 incidentes en los que personas perdieron la vida. Estos sucesos colocan a Chihuahua como uno de los estados con más accidentes viales en México.

En Chihuahua si el automotor no cuenta con seguro de daños y choca otro auto, el responsable será detenido y tendrá que garantizar el pago por daños. Si en el accidente hay pérdida de vidas humanas o lesionados, será aún más complicado salir de prisión.

El pago de tenencia y adeudos vehiculares e infracciones es otro de los aspectos que se convierten en un problema a la hora de los accidentes, esto por la cantidad de dinero que se tiene que pagar para salir del problema.

Según el INEGI, Chihuahua es el estado con más accidentes viales, seguido de Jalisco y Guanajuato lo que habla de una enorme irresponsabilidad al conducir.

A nivel mundial cada año mueren más de 1.3 millones de personas a consecuencia de accidentes de tránsito y entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales que derivan en alguna discapacidad.

Un choque es una gran pérdida de tiempo y dinero, por más mínimo que este sea.

Para evitar accidentes viales es importante tomar conciencia de la responsabilidad que implica conducir.

Hay que revisar que el auto esté en óptimas condiciones para salir a circular, usar siempre el cinturón de seguridad, verificar que los pasajeros igualmente lo usen.

En caso de motocicletas y bicicletas, usar casco y todo tipo de protecciones para evitar lesiones.

Respetar las señales de tránsito, mantener la distancia entre autos, no exceder los límites de velocidad, NO USAR CELULAR mientras se conduce, no manejar cansado y otras especificaciones.

No atender estas indicaciones y otras como llevar a los niños pequeños en su silla de seguridad, tiene muchas consecuencias graves.

Al sufrir un accidente en el mejor de los casos, la persona no se salvará de la crisis nerviosa, lesiones, daños materiales, de la infracción, del viacrucis para que el seguro cumpla, de ir a la Dirección de Vialidad y del problema que implica quedarse sin vehículo mínimo un mes, esto si el accidente es menor.

Lo correcto es y para evitar el sinnúmero de problemas, manejemos con responsabilidad y así reduciremos las estadísticas por accidentes viales que hoy en día dejan cientos de pérdidas de vidas humanas, lesiones, cuantiosos daños materiales y económicos y un largo viacrucis para que las aseguradoras cumplan.

No olvidemos que con los choques por más pequeños que sean, nadie sale ganando.