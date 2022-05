Masacre en Uvalde

Empecé a escribir este artículo para mi entrega semanal a El Diario. Cuando lo terminé, lo comparé con un artículo similar que había publicado en esta misma Casa Editora el día 6 de agosto de 2019 (“Masacre en El Paso”) y concluí que había escrito sustancialmente lo mismo, sin siquiera recordar los detalles de aquél escrito. Una especie de Déjà Vu había influido en mí, pues en términos generales, había llegado a las mismas conclusiones en virtud que los problemas ocasionados por la falta de regulación de armas en Estados Unidos siguen siendo los mismos. Por ello, tomé la decisión de editar algunos párrafos y no publicar lo mismo.

El pasado 24 de mayo de 2022, un joven de 18 años de edad irrumpió en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas (a poco más de una hora de la frontera con Piedras Negras, Coahuila) matando a 21 personas, 19 niños y dos maestras (casi todos de origen mexicano). El asesino había adquirido dos armas por internet justamente unos días después de cumplir los 18 años de edad, la edad mínima para adquirir armas en Texas.

En el marco de esta masacre, existen muchas preguntas que todavía no se responden. Quizá la más común, para quienes no están familiarizados con el marco legal armamentista en Estados Unidos, es cómo le hace un joven como el asesino, para tener acceso a esta clase de armas. Resulta un tanto contradictorio que un joven de 18 años de edad pueda comprar un arma, pero no una cerveza. Ese es el absurdo al que se llega con la interpretación que Texas le da a la segunda enmienda.

Otra de las preguntas es ¿por qué tardó la policía más de una hora en entrar por el asesino? Quizá muchas vidas se hubieran salvado de haber habido una reacción más rápida por parte de la policía. Resulta también un tanto extraño que, quienes hubieran tenido que encabezar el operativo para detener/matar al asesino hubieran sido elementos de la “Border Patrol”.

Cada vez que ocurre una masacre similar a ésta en Estados Unidos (que desgraciadamente, ocurren seguido), se reinicia el debate del control armamentista. Me parece una profunda irresponsabilidad de los actores políticos (y a su vez de la sociedad, quien finalmente los elige) que nada los haga cambiar de parecer. Las masacres no son hechos aislados, sino una tendencia clara y constante que tiene lugar de forma recurrente en Estados Unidos (Sandy Hook, Virginia Tech, Florida, Las Vegas, Wal Mart de El Paso, etc.). ¿Qué tiene que pasar para que Estados Unidos ponga un alto a estas masacres? El camino es claro: se requiere mayor regulación.

Esta desgracia fue, como siempre, aprovechada por políticos de todas las filiaciones para fijar posturas públicas en cuanto a esto. Donald Trump, quien no quiere perder el apoyo de la base electoral republicana (tradicionalmente ligada a la libertad de armas), sugiere que debe atenderse el tema de las enfermedades mentales, para prevenir estas masacres. Como si las enfermedades mentales mataran, y no las armas.

La convención de la NRA (National Rifle Association) tuvo lugar el viernes pasado en Houston. Resulta un tanto distante de la realidad que, la organización que indirectamente es responsable por esta clase de masacres, celebrar su asamblea sin tomar en cuenta lo sucedido en Uvalde un par de días antes. Por su parte, el gobernador de Texas Greg Abbott, de forma prudente canceló su asistencia a dicho evento y visitó Uvalde. Quizá, lejos de ir a visitar familiares, debería cambiar su opinión respecto a la desregulación armamentista que existe en Texas.

El demócrata Beto O’Rourke a su vez, encaró a Greg Abbott en Uvalde al responsabilizar al gobernador de Texas de esta masacre. Abbott refirió que esta masacre era impredecible, a lo que O’Rourke respondió que no era impredecible, acusando negligencia de Abbott. Es importante referir que ambos se enfrentarán en las urnas en noviembre.