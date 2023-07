Este espacio de opinión que El Diario me concede, por lo regular lo ocupo para hacer reflexiones políticas; sin embargo, de vez en vez, prefiero platicarles anécdotas o hacer comentarios respecto a temas diversos; tal es el caso en esta ocasión.

En este medio, pretendo hacer consciencia de la importancia de velar por nuestra salud; de acudir regularmente al médico, hacernos estudios, seguir indicaciones, tomar medicamento, etc.

Debemos ayudarle un poco al organismo; hacer ejercicio, dormir bien, procurar fortalecerlo con calcio, con potasio o con magnesio, con vitaminas. No automedicarnos. Tomar ácido fólico (como preventivo de cáncer), aún sin estar embarazadas. Seguir buenos hábitos alimenticios.

Les comparto lo que en lo particular estoy viviendo. Hace poco más de un mes, -como cada dos años-, acudí a hacerme los estudios recomendados para las mujeres, sobre todo al pasar de los 40 años de edad: papanicolau y mastografía.

Derivado de ello, han encontrado múltiples “calcificaciones” en los senos. Es muy normal, según lo que me explican. Y se van clasificando del 1 al 6, según lo que se observe de posible malignidad, va de lo menos a lo más. Para mayor precisión en el diagnóstico, debe hacerse biopsia y ser estudiado por patología.

A lo que voy con contarles, no es para hacer público algo que en esencia es privado. Sino, simplemente, para darles una serie de recomendaciones, no de tipo médico, sino más como mujer, libre, independiente, consciente, sorora:

Lo primero es, no dejar de atendernos. Nosotras mismas podemos y debemos autoexplorarnos.

Ante cualquier señal de alerta, acudir al médico.

Hablar del tema, con soltura, sin timidez, e incluso hasta sin pudor, con nuestras hijas, hermanas o amigas; para darles consejo y apoyo, si así lo requieren o para recibir de ellas las palabras de ánimo en un momento dado.

No hacernos ideas turbias en nuestra cabeza. Al escuchar palabras tales como: biopsia, estudios, tumor, oncólogo, entre otras, la mente tiende a “jugarnos una mala pasada” y nos hace pensar en: muerte, dolor, sufrimiento. Y no es así. No tiene porque ser así.

No preocuparnos, sino “ocuparnos”.

Es muy importante realizarse los estudios pertinentes; ir descartando posibles males.

Es nuestro derecho además, buscar segunda o tercera opinión. Y las que sean. Antes de dar por hecho un diagnóstico único.

En caso de requerir algún tratamiento: seguir las indicaciones al pie de la letra.

La prevención es prioritaria. La atención temprana es factor decisivo en estos casos.

Ya es momento, de cuidarnos y orientarnos unas a otras. Momento de empatía como mujeres, como personas, como seres humanos, como sociedad. Ya es momento, de tomarnos un tiempo para nosotras. Momento de ponernos en el primer lugar de nuestras prioridades.

Ya es momento…