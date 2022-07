“Sin argumento válido para matar al INE, que terquedad volver al pasado violento”

Que terquedad la de Morena y sus aliados, se empeñan en descalificar y doblegar al INE; hace días, la autoridad máxima que vigila el ejercicio pleno de la democracia nacional, emitió medidas cautelares contra el partido en el poder por violentar la ley, específicamente por la promoción personalizada, uso de recursos públicos, actos anticipados de campaña, vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda y actos de proselitismo vinculados a los Procesos Locales 2023 en Coahuila y EdoMex y Proceso Federal (PEF) 2024. El próximo 4 de junio de 2023, alrededor de 14.5 millones de ciudadan@s con credencial para votar saldrán a las urnas, esta elección será la antesala de los comicios presidenciales de 2024.

El INE es una institución electoral que ha costado luchas interminables para democratizar la vida pública del país, el México violento encontró su cauce para dirimir sus diferencias por la vía institucional del sufragio, dando voz a todos los reclamos de la sociedad, algunos dentro de Morena lo quieren matar sin argumentos válidos, que terquedad volver al pasado violento.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE señaló que los plazos para el desarrollo de las precampañas y campañas locales y federales están definidos en la ley, llamaron a tod@s los actores a respetar dichos plazos para no afectar las condiciones de equidad de la competencia electoral. En ese sentido, la tutela preventiva prohíbe la realización de actos anticipados de proselitismo, así como la difusión de los mismos. Dicho proyecto, fue aprobado por unanimidad.

En consecuencia, se ordenó al partido Morena y a su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, se abstengan de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los que se llevaron a cabo el 12 y 26 de junio en Edomex o y Coahuila, hasta que den inicio formal los Procesos Electorales Locales 2022-2023 y Federal 2023-2024. De igual forma, la Comisión ordenó a 30 personas del servicio público abstenerse de participar en actos o eventos iguales o similares, entre los que destacan: Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Ricardo Monreal Ávila, senador de la República; Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador de diputad@s federales de Morena; Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero; Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación; Citlalli Hernández Mora, Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur; Salomón Jara Cruz, gobernador electo de Oaxaca; Mara Lezama Espinosa, gobernadora electa en Quintana Roo; Américo Villarreal Anaya, gobernador electo de Tamaulipas; Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California; Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos; Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala; Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo y previsión Social; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República; Carlos Manuel Merino Campos, gobernador de Tabasco; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; y Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República.

Como es costumbre, la respuesta despertó la furia. Mario Delgado dijo tajantemente que no dejarán las plazas, Morena seguirá realizando mítines con sus principales liderazgos, acompañándolos las llamadas “corcholatas” presidenciales, pese a los lineamientos emitidos por el INE, ahora saldrán para explicar la reforma electoral propuesta por el Presidente, dijo: “Nadie nos va a detener”. Alude que se vulneran los derechos constitucionales a las libertades de reunión y expresión. La memoria es tan efímera en estos casos, hasta antes de 2018 pregonaban ante cualquier foro, el cumplimiento cabal de lo que hoy alientan a violentar. Como declaró el secretario de Gobernación: “Si me corre el INE no importa, porque ya lo van a desaparecer los diputados”.

México vive tiempos inusitados como para que la irracionalidad gubernamental justifique su actuar sin importar que se violente la ley, pero que ni se les ocurra a los presuntos detractores del sistema, este actuar emula la cita: “Para los amigos justicia y gracia, para los enemigos que se les aplique todo el rigor de la ley”. Luchemos por la DEMOCRACIA. Sumemos Voces.