Ciudad Juárez.- Este miércoles José Luis García, presentó en la UACJ, su más reciente novela titulada “Matar al monstruo”, la cual tuve honor de presentar y comentarla. Y quiero aprovechar este espacio para motivarlos a su lectura porque me parece que es una novela imperdible, les explico por qué.

Es una novela basada en una historia real, con una narrativa increíble, maneja un lenguaje sencillo y coloquial, digerible tanto para adolescentes como adultos, se estructura en capítulos o secciones cortas que hacen fácil y accesible la lectura, pues no se pierde el hilo si no le das continuidad inmediata, es decir en cada apartado se manejan breves historias enlazadas que nos permiten avanzar a nuestro ritmo.

El espacio lo ubicamos en las ciudades de Chihuahua y Juárez, trata la historia de una familia de clase media integrada por el padre de nombre Carlos, la madre de nombre Teresa y su hijo único Damián, quienes se ven envueltos en una trágica y desgarradora vida que se vincula con las drogas y el narcotráfico. Una historia que pareciera muy común en muchas familias juarenses sin duda, difícilmente podemos señalar que no hemos tenido familiares, hermanos, primos, amigos, conocidos, vecinos que han pasado por alguna situación de adicciones o narcotráfico y que por desgracia han terminado perdiendo la vida.

A lo largo de la narrativa el autor nos invita a reflexionar sobre el papel de los padres en la crianza de los hijos y ese afán de ser buenos padres, aunque ello implique ser padres consentidores, no corregir, no limitar, no sujetar, dejando entonces abierta la puerta para llegar a horizontes no permitidos. Así pues, como bien refiere el autor, los padres prefieren que sus hijos los amen, aunque poco los respeten, y aunque nos cueste trabajo aceptarlo es una realidad cada vez más común en estos tiempos.

Dentro del entramado de la historia el autor te hace reflexionar sobre la confianza en los hijos, y si es pertinente confiar ciegamente en ellos, a lo que atinadamente refiere que no siempre. Porque ello ocasiona volverse padres protectores con una venda en los ojos, sin poner los pies en la tierra.

Pero no es fácil reconocer los errores de los hijos si ello implica reconocer que se está fallando como padres, y como bien refiere el autor, la palabra que debemos tener clara es “compromiso”, como padres, como hijos y como sociedad.

Por otro lado, el mensaje también va para quienes son hijos, principalmente aquellos que se encuentran en la etapa de la adolescencia y se quieren comer el mundo en un bocado, y por ello fácilmente pueden ser enganchados en las drogas o en el narcotráfico porque se les hace fácil, sin medir las consecuencias.

Incluso diría yo que el autor encamina al lector a conocer detalles crudos de la realidad que viven las personas que terminan atrapadas en las adicciones y en la delincuencia, además identifica de manera clara el modus operandi de los grupos delictivos, de cómo enganchan a los jóvenes y cómo se trabaja dentro de una célula delictiva.

Y claro, cómo las malas decisiones no solo terminan afectándolos a ellos, sino que afectan a toda la familia, con ello recuerdo al Ing. Julio Andujo Almeida quien dirigía una escuela para padres y quien a la fecha les recuerda a sus hijos, “allá a donde ustedes van nos llevan a nosotros como padres”.

Sin duda la trama de la novela te atrapa, y aunque pareciera que el título no es muy esperanzador para el final de la historia, considero que el mensaje del autor está lleno de esperanza a lo largo de cada párrafo y te lanza un mensaje de prevención para que no le sueltes las riendas a tus hijos antes de que sea demasiado tarde.

No les cuento más para que ustedes la lean.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla