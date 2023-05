Maternidades

A veces, yo, como casi cualquier madre: las que trabajan, las madres solas, las transgénero, las madres tradicionales; me hago una serie de reproches, esto pasa por que hice o dejé de hacer tal cosa, debí esperar a que mi situación económica fuera más estable, etc. Pero luego me doy cuenta que las madres perfectas no existen, y que paradójicamente son esas carencias mías, el punto de partida de donde mis hijos van a construir sus propias fortalezas. No me malentienda, no estoy diciendo que el maltrato fortalece a los niños, digo que nuestras humanas carencias como madres, ponen a nuestros hijos en la situación de resolver los problemas de vida para los que nosotras no tenemos respuesta; y nos guste o no, serán sus propias respuestas. Pero si bien es cierto que el embarazo es difícil, que existe la violencia ginecobstétrica, que las condiciones laborales no consideran la atención a los niños, también es cierto que hay condiciones especialmente difíciles para la maternidad. Uno de los actos de violencia más duro que puede vivir una mujer, es ver el sufrimiento de sus hijos y saber que no hay nada que pueda hacer.

Esto lo revela Rashel Cohen Lan, fundadora y presidenta de la Fundación Rebeca Lan que ayuda a fomentar el vínculo entre los niños y madres, contemplan actividades útiles para el desarrollo de sus hijos dentro y fuera de la cárcel, ayudándoles a cumplir con sus compromisos como madre de familia y fomentando el vínculo entre ellos.

Dos casos me vienen a la memoria el primero de una mujer a quien indicaré con la letra “C”, ella no sabía cómo ser madre, era negligente y se le ocurrió la peor idea de una larga lista de malas ideas: dejar a su hija al cuidado de su pareja. La niña presentó una serie de omisiones por la cuales “C” fue a la cárcel, no emitiré un juicio al respecto, eso ya lo hicieron los tribunales. Lo curioso es que a pesar de no saber cómo ser mamá -ninguna sabemos cómo serlo- ella deseaba ardientemente la maternidad, y se embarazó dentro del penal mientras cumplía su condena, el padre era otro recluso. Lo primero es dejar claro que nos parezca o no, las mujeres en prisión tienen derecho a una vida sexual y por ende al ejercicio de la maternidad. Ya nada más faltaba que al delito original le sumáramos el aborto.

En los últimos 10 años, 10 mil niños nacieron dentro de las prisiones mexicanas, pero no hay protección legal para ellos. Son niños invisibles ante la sociedad. Después de los tres años sacan a los infantes de las cárceles y los entregan al DIF sí no hay algún familiar que los reclame, acusó Rashel Cohen Lan, fundadora y presidenta de la Fundación Rebeca Lan.

Hay una clara razón por la que, a una persona sin límites morales, en el margen de lo intolerable, le decimos “No tienes madre”, es que al menos el proceso de gestación y los tres primeros años de edad son fundamentales para formar en el niño la empatía, concepto y a la vez emoción que permiten pensar en el otro y mantener el orden social. Por eso no pasamos el semáforo en rojo atropellando a un reportero, aunque tenga mucha prisa, porque pienso que la otra persona tiene derecho a cruzar la calle y a vivir, pensar así es lo normal, son criterios de personas que aman y necesitan ser amadas, de personas que tienen una relación satisfactoria con la figura materna, no de esas personas que “no tienen madre”.

De las mujeres se espera que seamos siempre buenas, víctimas siempre, resignadas, lo que no necesariamente beneficia el proceso de crianza, menos en un entorno brutal como el carcelario; mientras que en los hechos lo que más beneficia la crianza de un niño feliz es el tener una madre feliz, las mujeres que ejercen la maternidad desde la reclusión viven la tensión constante que existe en la cárcel, la violencia, corrupción, tortura e impunidad, que lamentablemente perjudica también a niñas y niños. Al no contar con espacios suficientes para la infancia, las mujeres en prisión se ven limitadas en sus actividades de desarrollo personal, menoscabando así el desarrollo de su o sus hijas e hijos. Una madre estresada, culpabilizada y deprimida no transmitirá al niño los valores, amor, autoestima y auto respeto que deberían marcar su vida adulta.

La conducta delincuencial e inmoral es normalmente atribuida a los hombres y se considera excepcional y totalmente aberrante en la mujer. Resulta que según datos de inmujere/gob.mx del total de la población carcelaria en México el 95% son varones y sólo el 5% son mujeres, el dato es sospechoso por sí mismo, o el cromosoma “Y” es el responsable de las conductas antisociales, o no queremos ver a las mujeres como personas completas con defectos y virtudes. Insisto, las madres no somos perfectas, pero Dios que siempre arregla todo para bien, permite que los niños aprendan cosas buenas aún de nuestros errores.

¿Pero y ese 5%? Cuando la sociedad logra visualizar a mujeres en falta o delito, a ellas les toca el castigo del otro 95%. Hay una disparidad real en las sentencias que reciben hombres y mujeres por el mismo delito, tan real como la disparidad salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo.

Este sesgo se traduce en penas más duras contra las mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres destaca que las relaciones de poder asimétricas son un marcador de género que delimita sus vidas y plasma el camino para su contacto con el tráfico o el uso de sustancias.

Aquellas que reconocen haber cometido el delito, lo adjudican a tres razones principales: I) por conducto de la pareja hombre; II) para darle de comer a sus hijos e hijas; III) por “rebeldes” y “ambiciosas”. El creciente encarcelamiento de mujeres debe modificar el enfoque punitivo de la política criminal, y considerar el incremento de medidas para la reinserción social de las mujeres, distintas al encarcelamiento, y sustentadas en el perfil real de las mujeres procesadas o condenadas por la comisión de un delito.

La CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) ha documentado la disparidad en los castigos aplicados a hombres y mujeres, la comisión señala que mientras por homicidio culposo un hombre recibe una sentencia de 50 años de cárcel, por ese mismo delito una mujer es condenada a 87 años tras las rejas. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dice que se ha normalizado en el país que a una mujer se le sentencie con una pena mayor que a un hombre.

“Esta situación se ha naturalizado y no hay cambios ni dentro del sistema de justicia, ni del penitenciario para mirar de manera diferenciada a las mujeres y a los hombres recluidos. Y además es evidente que los reclusorios fueron pensados por hombres para hombres”. Vamos a explicarlo con manzanas, cuando una mujer delinque, no sólo se le castiga por el delito cometido, se le castiga también por su condición de mujer.

El segundo caso emblemático es el de “Clarita”, la jovencita huérfana de madre que dio a luz en la parroquia de San Antonio, en nuestra ciudad, y dejó a la niña envuelta en una chamarra al cuidado de los visitantes de la misa de madrugada. Pero más allá de su condición de abandono y necesidad, fue estigmatizada por los medios y hasta se buscó contra ella las penas más altas por feminicidio en grado de tentativa. Haga usted el favor.

Observatorio de Prisiones afirma que la vida de una niña o niño en prisión se reduce a nada; niñas y niños han nacido y crecido dentro de cárceles bajo el cuidado de sus madres privadas de libertad, en el encierro de un mundo que no está hecho para “Los Angelitos del penal”, como les llama una interna. Actualmente en México hay 523 niñas y niños viviendo en cárceles con sus madres.

El Artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal aclara los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, entre los que están el derecho a la maternidad y lactancia dentro de prisión, así como los derechos humanos de niñas y niños que viven en reclusión, y sus condiciones de ingreso y egreso. Sin embargo, existen obstáculos para la implementación de la Ley en las entidades federativas, piense en los recientes motines de Ciudad Juárez, o las recientes limpiezas de armas y droga en los centros penitenciarios del estado. Mientras esto ocurría, los niños siempre estuvieron ahí, integrando estos hechos a su vida y a su escala de valores. Imagino los esfuerzos de esas mujeres por preservar la condición de bienestar y amor, mientras la tormenta rugía.

En el caso de áreas de maternidad, hay 11 en todo el país, Chihuahua tiene una de esas pocas áreas de maternidad y uno de los 27 espacios de educación temprana para los y las hijas de mujeres privadas de libertad. Centrados en el debate por el derecho al aborto, nos hemos olvidado el derecho a la maternidad. Estas mujeres privadas de la posibilidad de desarrollar una maternidad plena, viven mutiladas, sus hijos son seres invisibles en un país que de por sí invisibiliza a los niños, negándoles en ocasiones un derecho que nadie defiende -porque lo damos por sentado- el de tener una madre.

Crecen sin madre, o con muy poca madre, porque ella es absorbida por el sistema carcelario, y quizá mañana esos menores sean esas personas que bordean, o desbordan, los límites de lo legal y moralmente aceptable, y no faltará quien diga de ellos: “No tiene madre”.

Aunque ya pasó el 10 mayo, quiero enviar mi felicitación a las madres privadas de su libertad en los centros penitenciarios de nuestro estado y me permito regalarles una oración por su felicidad y la de sus hijos, que vivan plenas y con niños que tengan una vida en abundancia.