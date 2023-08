MC, el eterno esquirol

Dante Delgado es un político pragmático. Diría que incluso es siniestro, pero no vamos a hablar de eso en este espacio. Delgado asumió la gubernatura de Veracruz cuando Fernando Gutiérrez Barrios fue llamado por Carlos Salinas de Gortari para hacerse cargo de Bucareli, al inicio de su sexenio.

Posteriormente, Delgado fue encarcelado por peculado, enriquecimiento ilícito y otras acusaciones relativas a su ejercicio como funcionario público. Cuando sale de prisión, no lo hace propiamente por ser declarado inocente, sino por prescripción de la pretensión punitiva.

Después, fundó el partido político Convergencia junto con otros de sus compañeros. Debemos recordar que Convergencia es lo que ahora conocemos como Movimiento Ciudadano. Este es el partido político que acompañó a López Obrador en las elecciones de 2006 y 2012. En 2018 fungieron como saboteadores del proyecto de Ricardo Anaya coaligándose con el PAN, pero sirviendo a López Obrador. A la fecha, su filiación obradorista es más que evidente.

En un país altamente polarizado, Movimiento Ciudadano ha querido asumirse como una “tercera vía” en el plano electoral. Curiosamente, ni en 2006, ni en 2012, ni tampoco en 2018 jugaron solos ninguna de las elecciones presidenciales descritas. Fueron aliados principalmente con López Obrador en estos comicios (con excepción de 2018). Ahora, siendo el partido del mismo tamaño que lo era en 2006, creen que pueden ganar la elección presidencial.

Es evidente que, insisto, en un país tan polarizado, el electorado se divida entre los oficialistas y la oposición. Las elecciones venideras se resolverán a favor o en contra de López Obrador. Ese será el único ingrediente. Ningún otro.

Ahora bien, si el electorado ve a un partido naranja, que le tira dos o tres golpecitos sencillos al gobierno (y lo mismo hace con la oposición, pero es más feroz en estos ataques) es evidente que pueda ser engañado respecto a que son una opción valiosa y distinta. La realidad de las cosas es que el MC lo único que hace es dividir a la oposición, esa que quiere cualquier cosa menos más obradorismo.

Dante Delgado ha jugado sus cartas con el fin de quedar bien con el gobierno de López Obrador. Ha sido un ‘opositor’ blandengue y débil, que se dedica más a golpear a otros partidos opositores que al propio gobierno, justamente para dividir la oposición. Si a eso le añadimos que ya ha ido en alianza con López Obrador desde hace más de dieciocho años, entonces confirmamos lo que es evidente ante los ojos del círculo rojo.

En 2021 el MC obtuvo menos diputados federales que en 2018 (cuando iba aliado con el PAN) justamente cuando en 2021, PRI y PAN aumentaron sus números y Morena redujo los suyos con relación a la elección federal de 2018.

El partido del que Delgado parecería ser dueño (pues desde la fundación sigue manejándolo a su antojo) a pesar de su pequeño número de militantes, y derivado de varias coyunturas políticas, comenzó a ganar posiciones políticas estratégicas a pesar de haber obtenido menos curules. Hoy gobierna los estados de Jalisco y Nuevo León, dos entidades importantes por su población y fortaleza económica.

Sin embargo, es importante analizar los contextos de cada una de las elecciones. En 2018, cuando el país se pintaba de guinda por la ola obradorista, Movimiento Ciudadano ganó la gubernatura de Jalisco. En cambio en 2021, cuando la oposición se posicionaba bien frente al corrupto oficialismo morenista, en Nuevo León ganó el MC en una elección reñida y dividida en cuartos. A nada estuvo el PRI de ganar el Estado de Nuevo León, sin embargo, la frivolidad de las redes sociales resultó triunfadora en esa elección.

En Jalisco, el MC gobierna los principales municipios, y controla el Congreso local. Tiene además senadores, diputados federales, y varias posiciones. El gobernador de Jalisco tiene un control político férreo.

En cambio en Nuevo León, el gobernador no tiene control ni de la Fiscalía, mucho menos del Congreso. En pocas palabras, y hablando estrictamente de gobernabilidad política (no de inseguridad, ni nada) es evidente que el gobernador de Jalisco es mucho más fuerte en su último año de gobierno, que el gobernador de Nuevo León en su segundo año.

¿Por qué hago esta reflexión? Justamente para poner en su debida dimensión el peso que cada uno de los gobernadores del MC deben tener en la toma de decisiones de dicho partido a nivel nacional.

Dentro de los principales actores políticos del MC, destacan los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Dante Delgado, y los alcaldes de Guadalajara y Monterrey, entre otros. El MC se encuentra dividido justamente entre los que pugnan porque el MC se coaligue con el Frente Amplio por México (Enrique Alfaro y Luis Donaldo Colosio Riojas) y lo que rechazan esa alianza (Dante Delgado y Samuel García).

Para ser un ‘opositor’, y tomando en cuenta el contexto político que se vive en el país, es evidente que el MC debería hacer gala de su vocación democrática y opositora, y sumarse al Frente. Sin embargo, ponen pretextos como “con el PRI, ni a la esquina”.

La realidad es que no es un rechazo al PRI, sino una estrategia de división de voto opositor, lo que les impide coaligarse. Curioso porque Dante Delgado, Enrique Alfaro, y hasta Jorge Álvarez Máynez vienen del PRI.

En días recientes el gobernador de Jalisco se apartó de las decisiones del MC en el plano nacional. Sabe perfectamente que es el principal activo del MC a nivel nacional, y que Dante lo necesita. No está dispuesto a ser ninguneado por un corrupto oportunista como lo es Dante Delgado.

El MC y sus dirigentes deben entender que sin el gobernador de Jalisco no son nada en el plano nacional. La mayoría de las curules que obtuvieron fueron de la Primera Circunscripción (donde está justamente Jalisco). Si Dante sigue queriendo jugar a que él es quien manda, corre el riesgo de no alcanzar siquiera el tres por ciento de la votación que la ley exige para mantener el registro de su partido político. Quizá el escenario ideal sería justamente que el MC desapareciera, y dejara de ser un factor de división en el espectro político electoral.

En Chihuahua, el MC por fortuna no ha prendido. Gobiernan el Municipio de Parral, y tienen una diputación local. Al igual que en el plano nacional, justamente el diputado que tiene el MC en el Congreso local se dedica a aplaudirle a la gobernadora del estado a cambio de prebendas y canonjías de las que ya se ha dado cuenta en otros medios de comunicación. Es curioso ver ese entreguismo cuando en campaña, los candidatos del MC eran los más feroces críticos de Maru Campos, y los principales aliados de Javier Corral. De corrupta y duartista no la bajaban. Ahora, le aplauden todo lo que mande al Congreso. No estoy en contra de que se construyan acuerdos con partidos de oposición. Sin embargo, al colocarse en las antípodas de su propio discurso, los emecistas en Chihuahua confirman lo que son: unos fariseos.

En el contexto en que estamos, los partidos políticos han entendido que no se mandan solos. Con una elección en puerta, lo importante es sacar al obradorismo del poder. Después vendrán los acuerdos políticos. Si el MC verdaderamente quiere hacer algo por el país, debe dejar de lado su discurso ‘buena-ondita’ y sumarse a combatir al verdadero adversario. Si no, lo más probable es que desaparezcan del plano político.