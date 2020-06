Me equivoqué contigo

Cuando AMLO ganó las elecciones, me dije “tal vez los años lo hayan hecho madurar y sea hoy una persona racional, demócrata, seria, republicana, nacionalista, patriota, mesurada… me olvidaré de la toma de la Avenida Reforma, dejaré de lado el caso Iztapalapa con Juanito. Haré de cuenta que jamás se autonombró Presidente Legítimo, y mil eventos más”.

En el sistema presidencialista el ungido dios por seis años, era alabado, elogiado y homenajeado durante los primeros años. Por supuesto era difícil que cumpliera sus promesas en doce meses. Pero el sufrido pueblo le daba el beneficio de la duda. Tradicionalmente –desde la época de Miguel de la Madrid- tanto al Ejecutivo federal como a los gobernadores, a mitad del sexenio las urnas les pasaban factura. Y el imperio empezaba a desmoronarse.

Es inverosímil que hoy miles de ciudadanos se subleven al poder del presidente en tan solo año y medio de mandato. Inconcebible que al principal inquilino de Palacio Nacional se le falte al respeto.

AMLO se ha ganado a pulso el repudio de un sector creciente de la ciudadanía. Más que por sus acciones, por su destinado sentido del humor por decirlo de la mejor manera. Frases como “me canso, ganso”, “Fifís”, “Pirrurris” y los que ya cansaron “conservadores”, “Neoliberales”, “Mafia del Poder” que son empleadas para descalificar a cualquiera que no piense, crea, alabe y no lo reconozca como mesías.

Quiere tanto a los pobres que las consecuencias de la pandemia “Vienen como anillo al Dedo”, quiere tanto a los pobres que nos quiere hacer pobres a todos para amarnos más; quiere tanto a los pobres que la pobreza es la manera de evitar los secuestros. Y por eso exclama “Primero los pobres”.

Ingenuamente creímos que con un gobernante presuntamente de izquierda habría una relación igualitaria, equitativa, justa, apegada a derecho, con los Estados Unidos primordialmente porque en La Casa Blanca despacha un ultraconservador. Pero no. Trump ordenó “detén a los centroamericanos” y los centroamericanos fueron detenidos. “Cierra la fronteras” y las fronteras fueron cerradas. “Abre la industria maquiladora” y a industria maquiladora fue abierta. “Paga el agua aunque se mueran de sed”, y el agua fue pagada y sólo nos resta morirnos de sed. “Ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU” y nos sentamos en esa silla. Es el Presidente mexicano más obediente que la Oficina Oval haya tenido.

También nos llama la atención que de meses para acá el famoso “innombrable” ya no es tema, como tampoco el más reciente expresidente de México. Sus baterías sólo van contra Fox y Calderón. Qué raro ¿no?

Y luego los tropezones de la BOA… el cual está conformado por partidos políticos, gobernadores, funcionarios, empresarios, intelectuales, ciudadanos, periodistas, académicos, escritores, cómicos, artistas y preguntamos ¿quiénes no están con el famoso bloque?

Me llamó la atención que llamara a su movimiento Cuarta Transformación, ¿por qué será que viene a la mente el Tercer Reich? ¿Por qué mantener a las fuerzas armadas en las calles? Evidentemente no para reprimir a quienes se opongan al ataque a la corrupción y a la 4T.

Le creo que no se reelegirá. Cumplirá su palabra. Él no se reelegirá pero sí lo hará el pueblo “bueno y sabio” o bien le exigirá que el periodo presidencial sea de… ¿doce años? Y al pueblo hay que obedecerlo siempre.

De verdad quería tragarme mis malos pensamientos. Ver un México justo, sin pobreza ni ignorancia, con justicia y honestidad, democrático y moderno, tolerante y libre. Y no estoy de acuerdo en que un pueblo tenga el gobierno que merece. No creo que México merezca la 4P. Y él no es un político de izquierda, ni comunista, ni socialista. Estas posturas filosófica políticas sociales económicas merecen nuestro pleno respeto y no deben ser manoseadas para fines mezquinos.

Mi álter ego les pregunta ¿la reforma electoral en Chihuahua al uno para las doce es sólo para imponer un candidato? Sí, me responden, no seas tonto.