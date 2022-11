Me llamo Buenaventura, pero mis amigos me dicen Buena.

Buenos días señor Gobernador, sea bienvenido a Matamoros, Chihuahua, yo soy el presidente Municipal, le dijo con su voz peculiar, muy aguda, atípica para alguien de tan robusta complexión, con cara de adolescente, ojos vivarachos, tez blanca, cachetes colorados, sonrisa franca… me llamo Buenaventura Chávez Villalobos, pero como mi nombre es muy largo, yo prefiero que me diga Buena, por lo cual, Patricio Martínez García entrecerró los ojos, luego se le quedó mirando fijamente; muy desconcertado, el presidente municipal empezó a sudar copiosamente, el sol caía a plomo sobre el pequeño poblado, traía un traje oscuro, vestimenta inusual en él (ya que casi siempre vestía de ropa vaquera), era muy notorio que la corbata estaba mal anudada, el cuello de la camisa no le cerraba y, los botones de la misma, en la parte de la prominente barriga, amenazaban convertirse en proyectiles de largo alcance, volteó a verme francamente desconcertado, luego de unos instantes, que parecieron eternos, dada la recia personalidad del entonces gobernador del estado, este último soltó una sonora carcajada que contagió a la numerosa comitiva que lo acompañaba, era impresionante la energía y la vitalidad que irradiaba Turín Chávez, y no, no es cierto que le dicen Buena, eso fue algo espontáneo para romper el hielo. Todos lo conocemos como Turín.

Luego del recibimiento, nos dirigimos al auditorio, donde Turín iba a dar su informe de gobierno municipal, días anteriores estuvo largas tardes en mi despacho, ensayando la lectura del mismo, estaba nervioso y emocionado, recurrió a mí porque yo era asesor contable del municipio, en cierta ocasión le platiqué que yo había ganado concursos de oratoria en la escuela Normal y que también había participado en concursos nacionales en Monterrey, al pedirme que le ayudara, gustoso acepté.

Después del protocolo de honores a la bandera con la solemne banda de guerra militar, inició la lectura del informe con cifras, comparativos, estadísticas, proyectos, pero la sorpresa la tenía bien guardada Turín Chávez al ocuparse del tema de seguridad: Señor Gobernador, le comparto que en mi municipio no hay robos, ni homicidios, ni otros delitos, la policía municipal solo ha atendido llamadas de auxilio de la población por caídas de caballo, patadas de mula, mordeduras de perro y alguna que otra picadura de abejas, avispas y víboras, por lo que es todo cuanto tengo que informar de este rubro.

Patricio Martínez, de pie, feliz, eufórico diría yo, aplaudía junto con todos los presentes. Esto le valió la simpatía de todos los funcionarios del gobierno del estado, reflejándose en obras y apoyos para el municipio de Matamoros, Chihuahua, que por costumbre seguimos conociéndolo como Villa Matamoros.

Turín compartía gran parte de su sueldo con las personas necesitadas, ya sea becas, pasajes, efectivo, cobijas, despensas o lo que le alcanzara, con el apoyo de su esposa e hijas.

Poco tiempo después que terminó su primera gestión municipal en el período 2001-2004, Turín y su hermano se dirigían a Durango por la carretera Panamericana, donde encontraron una ambulancia volcada, con algunos de sus ocupantes gravemente heridos, solidario como siempre, los suben a su vehículo para trasladarlos al hospital más cercano y, debido a las malas condiciones de la carretera, aunado a la tensión del momento, kilómetros más adelante pierden el control del mismo, lamentablemente fallece su hermano y Turín queda con invalidez permanente en sus piernas.

Pese a su silla de ruedas, nunca perdió su bonhomía, su don de gentes; con los antecedentes de su buena y honesta gestión municipal, su pueblo lo respalda y lo elige de nuevo como presidente municipal para el periodo 2010-2013. Matamoros, con datos del censo de INEGI al 2020 tiene 4,314 habitantes.

Luego, al término de ese segundo período, es nombrado presidente del organismo municipal operador de agua, denominado Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Matamoros, Chihuahua. En 2014 optó por cortar el agua a todos los pobladores de este municipio, anunciando que es una medida para que los morosos paguen y quienes están al corriente no lo dejen de hacer; esta decisión le costó una suspensión laboral de 45 días, sanción administrativa impuesta por el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento. El corte del servicio se aplicó desde el viernes a todo el poblado, por la falta de pago del 62 por ciento de los 1,300 usuarios que conforman el padrón, situación que causó una enorme molestia a los pobladores.

Y tan-tan, aquí se acabó la simpatía del pueblo, de nada valieron sus antecedentes honestos, se olvidaron de su generosidad… así somos los humanos. Funcionarios como él, hombres como rín, hacen falta en el mundo.

Mi reconocimiento al buen hombre, esposo, padre de familia, vecino y funcionario. Él es Buena, Buenaventura Chávez Villalobos, mi amigo Turín, Dios bendiga a él y a su familia, confió en que estén bien. Algún día espero tener el honor de verlo, saludarlo, darle un fuerte abrazo y decirle personalmente que lo admiro y que lo respeto.

Frase de la semana: Nos lo advirtió Confucio: “Antes de empezar un viaje de venganza, cava dos tumbas”. Cuando alguien nos causa un daño, lo mejor es apartarse de ser tentado por la revancha. Y nada de pensar en esa cita de la que tanto se abusa: “La venganza es un plato que se sirve frío”, que proviene de una novela del siglo XVIII titulada “Las amistades peligrosas”, escrita por el oficial francés y general del ejército Pierre Choderlos de Laclos. Hemos de reconocer que, con el paso del tiempo, la reacción suele apaciguarse y, aunque no todo el mundo consigue perdonar a sus agresores, son la distancia, la resignación o la inteligencia las que ponen tierra de por medio, para enterrar el daño infligido.

“Si murmurar la verdad aún puede ser la justicia de los débiles, la calumnia no puede ser otra cosa que la venganza de los cobardes”, así nos lo dejó escrito Jacinto Benavente.

Hay que decir, sin más dilaciones, que la venganza ha formado parte del comportamiento humano desde sus orígenes. La literatura la ha usado a lo largo de su historia, de las tragedias griegas al Hamlet de Shakespeare. Otro caso de venganza los encontramos igualmente en el argumento de otra ópera "Rigoletto".

En la vida real, la ecuatoriana radicada en Estados Unidos, Lorena Bobbitt, le cortó el pene a su marido el 23 de junio de 1993, después que este la agrediera sexualmente.

Si nos encontramos con un ser vengativo, debemos tener muy en cuenta que no olvida, ya que son muy dañinos y rencorosos: “Esta sela voy a guardar”, es una de las expresiones habituales. Está dicho que la venganza es una justicia salvaje, pero no solo por las tragedias que provoca, sino por los efectos destructivos que causa, porque persigue un objetivo ofensivo, antes que reparador. Es claro que ese ejercicio,combina las condiciones de víctimas, de juez y verdugo, porque se pierde el rumbo. Es mucho más juicioso y rentable invertir todas las energías en cultivarel perdón o, de ese eficaz sustituto que es el olvido.

Perlas de la sabiduría: "El mejor modo de vengarse de un enemigo es, no asemejársele" -Marco Antonio-.“Puedes tener justicia o puedes tener venganza. Pero no ambas cosas”-Devin Grayson-

Cantante recomendado de la semana:Pablo Milanés Arias (Cuba 1943-Madrid, 22 de noviembre de 2022), fue un cantautor y músico cubano, uno de los fundadores, junto a Silvio Rodríguez de la Nueva Trova Cubana.

En sus comienzos estuvo muy influido por la música tradicional cubana y por el feeling (‘sentimiento’, en inglés). El feeling es un estilo musical que se inició en Cuba en los años 1940 y suponía una nueva manera de afrontar la canción, donde el sentimiento definía la interpretación y estaba influido por las corrientes estadounidenses de la canción romántica y del jazz. El feeling se acompañaba de una guitarra, al estilo de los viejos trovadores, pero enriquecido por armonizaciones jazzísticas.

En 1966 fue enviado por las autoridades a un campo de trabajo forzoso de la Unidad Militar de Ayuda a la Producción (UMAP) en la zona de Camagüey, en el centro de la isla. Después de fugarse a La Habana para denunciar las injusticias cometidas, en lo que llamó “un campo de concentración estalinista”, fue encarcelado por dos meses en La Cabaña y luego mandado a un campamento de castigo, donde permaneció hasta la disolución de la UMAP, a finales de 1967. En una entrevista en 2015, comentó que todavía espera que el gobierno cubano le pida perdón por lo sufrido en esa época.

En el Primer Encuentro Internacional de la Canción de Protesta, celebrado en Varadero, Cuba en 1967, empezó a crear canciones de contenido político. En 1968 ofreció su primer concierto con Silvio Rodríguez en la Casa de las Américas. Esta sería la primera muestra de lo que más tarde, en 1972, surgiría como el movimiento musical popular de la Nueva Trova. Ahí mismo conocería a los miembros de la élite cultural y musical de otros países americanos, con los que compartía sus preocupaciones sociales: Violeta Parra, Mercedes Sosa, Daniel Viglietti, Chico Buarque, Simone, Vinícius de Moraes, Milton Nascimento, Víctor Jara.

Un álbum importante en su carrera fue el titulado Querido Pablo, un disco homenaje grabado con algunos de sus grandes amigos, y en el que participan gente de la talla de Víctor Manuel y Ana Belén, Luis Eduardo Aute y Mercedes Sosa, entre muchos otros. Este disco tuvo una secuela en 2002, que llevaba el título de Pablo Querido. Diecisiete años después, un buen puñado de artistas se vuelven a reunir para cantar al son de Pablo Milanés. En esta ocasión, además de sus amigos "clásicos", se unen artistas de la nueva música pop, como Fher, cantante del grupo mexicano de rock Maná, Marco Antonio Muñiz y Armando Manzanero.

Postura política. Como defensor de la Revolución cubana se caracterizó por mantener una posición de crítica pública a los errores que, a su juicio, se han cometido en la conducción del país. En los últimos años se convirtió en una de las figuras dentro del mundo de la música cubana que más criticó al régimen cubano y a su represión contra los disidentes.

Fallecimiento. Falleció en Madrid,en la madrugada del 22 de noviembre de 2022, debido al síndrome mielodisplásico, un tipo de cáncer que disminuye la respuesta inmunitaria.

Mis canciones favoritas de él, son:Yolanda, El breve espacio en que no estás, El amor de vida y Para vivir.

Canción recomendada de la semana:El breve espacio en que no estás, de Pablo Milanés. Asíempieza:“Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad, en la cama, su silueta,se dibuja cual promesade llenar, el breve espacio, en que no está...” Esta canción y su título, es una de las más acertadas descripciones del vacío que deja la ausencia del ser querido o, hay quienes dicen que Pablo se refería a su ausencia en Cuba, su amada patria. Un vacío, sin embargo, a veces tan lleno de presencia etérea que se mantiene, todo lo impregna, lo adorna y lo ocupa.

