MediChihuahua, esperanza para el Estado

Estoy convencida de que no hay nada más fundamental para tener una buena calidad de vida, que poder acceder a un servicio de salud digno. Sin importar distinciones, lugar de nacimiento, ocupación o preferencias de cualquier tipo, todas las personas, sin excepción, merecen ser atendidas y recibir atención médica de calidad.

Creo que no hay nada más devastador en la historia de una familia, que el dolor que causa la enfermedad cuando no se cuenta con los recursos para ser atendida debidamente. Cualquier padecimiento es difícil, pero en cuestión de salud, hay mucho dolor que puede ser evitado con el tratamiento y la atención correctas y, precisamente, esa es la función de un gobierno: evitar el dolor evitable.

Lamentablemente, hay muchas mexicanas y mexicanos que conocen la terrible desesperación de padecer una enfermedad que tiene cura, pero no contar con los medios económicos para poder acceder a ella. A lo largo de mi carrera, he escuchado un sinfín de historias de este tipo, y por ello, impulsar MediChihuahua no es un asunto de política ni de Gobierno, sino una cuestión de humanidad.

MediChihuahua es una política pública que busca dar cobertura médica gratuita y de calidad, a todas las personas que no cuenten con IMSS, ISSSTE o algún otro servicio médico. Se trata de dar cobijo a quienes se encuentran en los márgenes de las instituciones, de manera que elevemos juntos la calidad de vida de la población significativamente.

Con MediChihuahua, las personas podrán acudir a las clínicas del Estado, serán atendidas por médicos profesionales, recibirán sus medicamentos y tratamientos y, de requerirse, se programará la cirugía que necesiten.

El proyecto comenzó desde hace más de dos años. Fue necesaria una evaluación minuciosa y estricta de las finanzas públicas, de manera que fuera sustentable en el tiempo y responsable con el dinero de los chihuahuenses. Hicimos un análisis detallado de las maneras de operar de esta política pública, para saber exactamente cómo haríamos llegar un servicio tan complejo a la mayor cantidad de personas como fuera posible.

Hace unas semanas arrancó este gran proyecto, y ha tenido una respuesta muy positiva por la ciudadanía, pues sin duda, era algo necesario. Al día hoy, son muchísimos chihuahuenses que ya tienen su tarjeta de MediChihuahua, lo que nos ha permitido atenderlos de manera integral, con servicios de primer y segundo nivel de atención.

Estamos hablando de servicios que van desde lo más básico como una consulta médica o atención psicológica, hasta intervenciones de cirugía y atención por parte de nuestros médicos especialistas.

Y por eso, a través de este medio, quiero invitar a todas y todos los chihuahuenses que no cuentan con servicio médico a que consulten la información y se registren para aprovechar este servicio completamente gratuito, para así poder atenderlos con la calidez y profesionalismo que se merecen.

En nuestra página Medichihuahua.com.mx podrán encontrar toda la información que necesitan y más, pero básicamente lo único que necesitan para tener acceso a MediChihuahua es acudir a uno de los módulos de afiliación y presentar una identificación con fotografía (para los adultos puede ser su INE, y para los menores es su acta de nacimiento o CURP), así como una carta de no derechohabiencia a otro servicio médico o seguridad social.

Estoy convencida de que MediChihuahua le va a cambiar la vida a miles de personas, pues nadie tendrá que enfrentar la enfermedad en soledad y sin apoyo. Hoy la historia de muchos chihuahuenses está cambiando, de la mano de médicos preparados, equipo de primera y un servicio a la altura de sus necesidades.