Memorias del mejor presidente

Dejo estas líneas para la posteridad, entendiéndose, tuve las mejores intenciones de transformar a México, pero no me lo ha permitido la mafia del poder, los conservadores y grupos de choque. Esperaba ganar el referéndum, sin estar en la boleta, en elecciones intermedias, pero la incesante violencia, heredada del horrendo neo liberalismo, los grupos feministas que reclaman justicia y se han dejado manipular por partidos políticos, y la falta de medicamentos para niños con cáncer, entre muchas otros temas no resueltos de que se han valido nuestros adversarios para golpearme, me lo ha impedido.

Además, la clase media en la megalópolis, me negó el referéndum, ¿Qué esperaban? Yo había dicho que primero los pobres, acaso creían que con la pandemia habría de quitarle dinero a mis programas clientelares, que me producen votos, para apoyar a las micro pequeñas y medianas empresas, por muchos empleos que generen, ¡que se rasque con sus propias uñas!

Qué bueno que, el doctor Hugo López Gatell, desenmascaró a esos padres de niños con cáncer, que indebidamente reclaman desabasto de medicamentos; lo cierto es que son manipulados desde el exterior y pretenden desacreditarme y dar un golpe de estado. Aunque lo tachen de fascista y desleal al lema hipocrático; aunque un día le plebe escupiera en su tumba, el doctor me es fiel a ciegas; esos son los que necesito: Serviles e incondicionales.

¿Qué habré de hacer para convencer a todos que la cuarta transformación va que va? Prometí que el sistema de salud sería como los mejores del mundo; destruí el Seguro Popular, porque era heredado de nuestros adversarios, pero lo viejo no acaba de morir y lo nuevo se resiste a nacer. ¡Hay nanita!, no quiero quedar avergonzado como el peor presidente, pues, pretendí se me recordase en los libros de texto y una gran estatua con laureles, para cumplir la profecía que yo sería el salvador de México.

Ya sé: Divide y vencerás. Ahora verán estos, conservadores neo liberales quien soy: estoy dispuesto a evidenciarlos como corruptos; para que se unan a mi causa mandaré asaltar con violencia sus asambleas, como primer advertencia; los conozco porque de ahí procedo, son un partido muy corrupto, todo tiene su precio, tienen que pasarse a Morena o apoyar mis reformas. Y, en cuanto a los gobernadores rebeldes, dejaré que la violencia se apodere de sus regiones y no los apoyaré con La Guardia Nacional; haré como que hago pero al final no haré nada.

También daré celeridad al juicio a ex presidentes, sólo los neo liberales, no quiero por ningún motivo estar incluido yo, aunque sea juez y parte, por eso me urge preparar la hoguera para saciar la sed de venganza del pueblo, desviaré la atención a otros temas, para que, por ningún motivo piensen en mí como la arañota que produce todas las telarañas.

Los fines justifican los medios, así que estoy dispuesto a todo, pasaré por encima de lo que sea y quien sea, para instaurar la cuarta transformación y, sí, recorreré el país como hice mi entrada triunfal, en un carro militar, vitoreado por mi pueblo sabio, que adquirí con recursos del erario. Además, el ejército come de mi mano, les he dado muchos negocios en que se entretengan, se corrompan y no piensen en deslealtades. Ellos apaciguarán a los grupos rebeldes.