Menos días, señor presidente

Dura lex sed lex, “La ley es dura, pero es la ley” decían los romanos. Bueno, los que hablaban latín, que eran cultos y sabían Derecho. Sin embargo, aun cuando las leyes lo obliguen, puedo no estar de acuerdo con ciertos preceptos. Debo obedecerlos, pero me es concedido solicitar los cambien. Por más rígidos que lo sean podemos derogarlos, transformarlos o interpretarlos.

En este caso específico, no estoy de acuerdo en limitar al presidente –ni a nadie- su libertad de expresión ni que esconda sus preferencias electorales. Todos podemos opinar de política, externar de a quién queremos cargarlo con la candidatura y no restringir los actos de campaña anticipados. (Lo incorrecto es usar al Estado y sus recursos a favor de…tú ya sabes quién). Debería poder iniciar mis estrategias para presentarme como aspirante a la presidencia en las elecciones del 2030. Me correspondería estármelo permitido siempre y cuando no me acusen de lo que sea, si es que todavía hay elecciones y lo más importante: si todavía Morena y aliados dejaron algo de país.

Decía un compañero y amigo que “el que todo lo pregunta nunca se equivoca”. Por eso llegó a cargos importantes: porque antes, durante y después para todo pedía permiso. Ahora bien, que si el presidente ataca a Xóchitl Gálvez que la ataque, ella y nosotros sabremos defenderla. Finalmente yo no voy a regalar mi sufragio haciéndole caso al presidente ¿pues quién es él? Será una decisión mía. Es más, si dice diariamente que no apoye a Xóchitl, con más ganas lo haré. Que si la humilla por haberse hecho millonaria vendiendo gelatinas que lo haga. Porque sé que no hizo dinero comerciando con golosinas sino como resultado de sus estudios de ingeniería en la UNAM que terminó en tiempo y forma (no como AMLO, él egresó de Ciencias Políticas y Sociales después de catorce años ¿envidia?). Que efectivamente no son como los otros sino peores. Que la 4T llegó para quedarse (cómo se parece al 3er Reich). Que Xóchitl es malvada porque es rica (López vivió muchos años sin trabajar y tiene bastante dinero como para mantener a los verdolagones de sus hijos y familias). El neo mesías contradice a la Biblia. En Proverbios 10:4-28 “Los perezosos pronto se empobrecen; los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos”. Si se enoja porque la manipulan X. González, Fox, Salinas, Calderón y no él, que haga su berrinche. Y así, el presidente puede y debería tener derecho de decir misa en español o choco (dialecto tabasqueño). Pero no en inglés.

Un ciudadano informado, culto y libre es muy peligroso porque piensa por sí mismo. Un elector que deja que otros resuelvan por él es feliz porque no tiene que hacer el pesado ejercicio de razonar ¡qué flojera! Si no cuestiona a su líder mejor porque no será perseguido por el gobernante. No tiene que quemarse el coco para argumentar a favor del todavía inquilino de Palacio Nacional, solo repite sus monólogos. Si hoy le aplauden a rabiar perfecto porque mañana ovacionarán a quien ocupe su lugar.

¡Muera el pensamiento! Es mejor que los hombres y mujeres de este país sean amorfos, sumisos, disciplinados y sin aspiraciones. Porque si pensaran libremente seguramente no lo harían como nosotros. Si no votan por la candidata oficial no vaya a ser que la Cuarta Transformación, Morena, las mañaneras, el humanismo mexicano, el AIFA, la Paz Social y la figura presidencial se vean en peligro. Repitan –sin reflexión alguna- cada mañana, tarde y noche: la corrupción ya no existe porque ya no existe. Y sobre todo métanselo en la cabeza: ¡¡si gana la oposición la corrupción, esa que ya desapareció hace cinco años, volverá!! ¡Si gana la oposición la corrupción, esa que ya desapareció hace cinco años, volverá! Si gana la oposición, la corrupción, esa que ya… hace cinco… volverá. Si gana la oposición… desapareció… años… zzzzzz. Así rumian quienes temen al pueblo libre.

Mi álter ego opina: AMLO no debería usar su poder para intentar aplastar a quien no lo obedece ciegamente. Cuando fue elegido presidente no usé su “apodo” por respeto. Pero ya que él no ha hecho lo propio con los ciudadanos, ya no se merece mi mesura. Así que de hoy en adelante “peje”.