Mensaje a nuestra nueva gobernadora

Excelentísima ciudadana, María, Eugenia, Campos Galván, gobernadora constitucional del Estado libre y soberano de Chihuahua.

PRESENTE:

Millones de personas en todo el orbe coinciden que, ciertas cosas son moralmente correctas y otras no. ¿Por qué estas distinciones son similares en todo el mundo, independientemente de la religión o creencia que se profese? Tal vez porque los dictados de la conciencia humana, son gravados indelebles: Evidencia de un ser superior.

Su asunción en la gobernanza del Estado, nos llena de esperanza. La encomienda que los chihuahuenses le hemos depositado a través del voto y, que, por fin se materializa, nos alienta, después de haber padecido dos gobernantes oscuros: uno que llegó al poder, para poder, y hoy preso en Miami, porque al parecer si pudo; empero se declara inocente de no haber podido. Y, otro, que dejó una estela literal de escombros, en prácticamente todas las áreas de la administración pública, acusado de malos manejos. Asunto desnudado profusamente por El Diario y, la prensa nacional. Por eso se dedicó a atacar e esta casa editora.

¿Qué hará su nueva administración para atender los reclamos más imperantes de justicia que reclaman los chihuahuenses? ¿Cuáles? Justicia pronta y expedita para Jessica, Silva, Zamarripa, asesinada a manos de la Guardia Nacional y, que, extrañamente, (como para no olvidar) a un año luctuoso de su pérdida, coincide con su toma de protesta; justicia, para su esposo Jaime Torres, convaleciente por el mismo suceso. Justicia para agricultores y, presos políticos, por el reclamo del agua de la región.

¿Qué hará la nueva gobernadora, Maru, para erradicar la colusión de las corporaciones de seguridad, coludidos con criminales? ¿Se atreverá a subsanar a las corporaciones? Con un nuevo gobierno al frente hay esperanza; sin embargo, no queremos que todo cambie, para que todo siga igual.

Exigimos justicia, porque somos los ciudadanos quienes sufrimos los atropellos y vejaciones de los malos elementos. Que no se olvide a los lugareños golpeados, detenidos y ultrajados en sus derechos humanos, por exigir la remoción de la caseta de cobro de Sacramento. Que no se olvide el caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea. Que no se dé carpetazo a este, y otros casos en los cuales hay mucha pus que rascar.

Es temprano para evaluar a un gobierno que comienza, pero el momento indicado para que empiece depurando las instituciones, si es que de verdad quiere distinguirse de los demás. Aquí vamos a elogiar sus logros, como los obtenidos en desarrollo social, cuando alcaldesa en la pasada administración, pero también seremos incisivos y señalaremos sus errores, por el bien de Chihuahua.

Sinceramente, esperamos que usted gobierne, no con el estilo maquiavélico, de los otros dos santos inocentes que se fueron, sino de forma salomónica. Eso significa que el rey, en este caso la reina, debe apartarse de la compañía zalamera de los malvados: Los que tienen alguna relación con el crimen o la mafia, los que procuran alguna licitación a cambio de sobornos, obtener prebendas, canonjías, condonación de impuestas u obtener indebidamente algún cargo. “Aparta al malvado de la presencia del rey y su trono se establecerá en justicia”: Salomón.

Estimada Maru: ¿Quiere usted ser recordada como la mejor gobernadora que ha tenido Chihuahua y tal vez México, porque la buena fama es mejor que las riquezas? Siga estos consejos:

Permita y coadyuve a que las instituciones funcionen correctamente, para:

1 - Aplicar la ley: “si no se aplica luego sentencia a la mala obra, el corazón de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal”, decía el sabio rey.

De modo que, abrazos y no balazos, no es la mejor manera de pacificar al país, y hacer justicia. Las filosofías y sistemas políticos, son incapaces de cambiar la naturaleza humana. Por eso se dio la ley, la cual conlleva un castigo a quien la infringe, y que, el presidente López, Obrador, aplica selectivamente, afirmando, que, hay políticos presos, pero no presos políticos, ¡Mentira!

Así también, el gobierno de Javier Corral, siguió la misma línea, de usar el aparato del Estado y la ley a modo, para encarcelar o golpear a quien se dejare para la raja política.

2 -Sobriedad y trabajo arduo: El sabio decía: “¡Hay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana. ¡Bienaventurada tu, tierra cuando tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber!” “ No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra; No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos!”

¡Qué vergüenza que un gobernador tenga fama de holgazán, jugador de golf, amador de vinos finos y banqueteos, viajes en avión y sobradas vacaciones, con tantas carencias en la comunidad!

3 - Carácter. ”El necio al punto da a conocer su ira; Más el que no hace caso de la injuria es prudente” ” Virtud de los reyes es pasar por alto la ofensa; y mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte; y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad,” Decía el hijo de David.

Por fortuna en Chihuahua tenemos a toda una dama, no rijosa, de buen carácter y, que utiliza bien la diplomacia, para sortear los asuntos públicos.

Enhorabuena, Dios le conceda sabiduría para gobernar con prudencia y justicia, y, que sea para bien de todos los chihuahuenses.