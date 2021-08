Mexicali, Caléxico, Ciudad Juárez y el Tratado de 1944 con USA (Tercera y última parte)

El objetivo central del presente tema, es invitar a nuestros apreciables lectores a seguir interesándose o volver a estudiar y tener presente el pasado histórico común de todos los chihuahuenses y de todos los mexicanos. Objetivo que hace ya algunos sexenios emergió en nuestra vocación de docentes, preocupados y ocupados por la evidente subestimación que los sesudos funcionarios de la SEP en turno, mostraron ante el proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, particularmente: por la disminución en contenidos y horas-clase de la Historia de México y Universal.

Esos “funcionarios” de la SEP, o no fueron “estudiantes” estudiosos de la Historia o pronto olvidaron que no hay ser humano, que no hay pueblo en el planeta tierra, sin historia (oral o escrita). Que Cicerón sentenció que la historia es maestra de la vida; que Polibio opinaba que el saber histórico prepara para el gobierno de los estados; que Ortega y Gasset sustentó: quienes no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo.

Cómo prescindir de la historia cuando constituye el estudio, reconstrucción, análisis e interpretación de la actividad humana en sus múltiples aspectos.

Sucesos históricos que debieran importarnos porque nos siguen afectando, porque quiérase que no, algo de nosotros directa o indirectamente, aparece entre los hilos de la narrativa histórica.

Porque, afortunadamente, ese algo que queda de nuestra identidad, quedó plasmada y la encontramos en las páginas de la Historia Patria y Matria.

En el caso que nos ocupa: si de manera autodidacta, si durante la educación básica, en las asignaturas de HISTORIA, GEOGRAFÍA y CIVISMO se hubiesen estudiado y analizado subtemas como el referente Tratado de 1944, seguramente no se hubiese llegado a los lamentables sucesos del “conflicto de la Boquilla” del 2020. Porque, el vigente y tantas veces citado Tratado binacional –conformado por 28 artículos y protocolo final–, entre otros mecanismos de asignación de las aguas, establece:

En casos de extraordinaria sequía o de serio accidente en o sistemas hidráulicos en los seis afluentes mexicanos aforados, que hagan difícil para México dejar escurrir los 431.7 megámetros cúbicos por año a los Estados Unidos. Los faltantes que existieren al final del ciclo de cinco años, SE REPONDRÁN en el ciclo siguiente con agua de los mismos tributarios.

En el artículo 4, apartado B, se establece que MÉXICO tiene que asignar como mínimo a USA 431.7 Mm3 anuales de los afluentes del Río Bravo. Perteneciéndole a los USA: a) La totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedentes de los ríos Pecos, Devils, manantial Goodenough y arroyos Alamito, Terlingua, San Felipe y Pinto.

c) Una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) PROCEDENTE de los ríos CONCHOS, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo las Vacas; tercera parte que no será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos, de 431,721.000 metros cúbicos (350.000 acres pies) anuales. Los Estados Unidos no adquirirán ningún derecho por el uso de las aguas de los afluentes mencionados en este inciso en exceso de los citados 431 721 000 M3 (350 000 acres pies).

De las aguas del Río Colorado, cualquiera que sea su fuente, se asignan a México: a) UN VOLUMEN GARANTIZADO DE 1,850.2 Mm3 (1,500.000 acres pies) cada año, que se entregará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Tratado.

b) Cualesquier otros volúmenes que lleguen a los puntos mexicanos de derivación; en la inteligencia de que, a juicio de la Sección de los USA, exista en el río Colorado agua en exceso de la necesaria para abastecer los consumos en los EE.UU. y el volumen garantizado anualmente a México de 1,850.234.000 m3 (1, 500.000 acres pies), los Estados Unidos se obligan a entregar a México según lo establecido en el artículo 15, cantidades adicionales de agua del sistema del río Colorado HASTA POR UN VOLUMEN TOTAL QUE NO EXCEDA DE 2,096.931. 000 m3 (1 700 000 ACRES PIES) ANUALES. México no adquirirá ningún derecho fuera del que le confiere este inciso.

En síntesis, MÉXICO debe entregarle a USA del río Bravo, casi 432 Mm3 anuales de agua a través de las presas La Amistad en Coahuila y Falcón en Tamaulipas. En contraparte, ESTADOS UNIDOS debe entregarle 1,850.2 Mm3 anuales de agua a MÉXICO, del río Colorado de la Presa Imperial de California.

Es decir, nuestro país RECIBE más de CUATRO VECES la cantidad de agua que aporta a los USA. Por lo que la mayoría de los autores consultados coinciden en que lo dispuesto en el Tratado Internacional de Aguas de 1944, resulta MÁS BENÉFICO para los EUM.

Cabe señalar que en el Tratado referido, destaca la cláusula que indica que cuando las presas La Amistad y Falcón se llenan con agua de USA, todos los débitos de México en cuanto a su compromiso de entregar al menos 431.7 Mm3 como promedio, en un período de cinco años SE CANCELAN y se INICIA un NUEVO CICLO.

Por otra parte, con respecto al uso del agua en la actividad agropecuaria y frutícola a nivel estatal y nacional, es necesario tomar medidas preventivas y correctivas para frenar el ABUSO y SOBREEXPLOTACIÓN de los acuíferos subterráneos, para lograr un mejor aprovechamiento de las aguas superficiales; y acabar con el aguachicoleo, principalmente en el SR-005.

Quizá, ya sea necesaria una REFORMA y ACTUALIZACIÓN del Tratado de 1944, motivo esencial de estos tres trabajos.

(Fuentes consultadas: Oswaldo Díaz Ruanova, “Bajo el signo de Tláloc”, Porrúa, México, 1953; Francisco R. Almada, “Diccionario de Historia, Geografía y Biografía Chihuahuense”, T II, Ediciones del Azar, Chihuahua, 2008; Kamel Athie Flores, “El agua de México y Chihuahua”, MAPorrúa, México, 2015; Hilda L. Guerrero García Rojas, et al, “El Agua en México Consecuencias de las políticas de intervención en el sector”, FCE, México, 2009; https://www.senado.gob.mx).