México emergente

Recuerdan ese cuento de Augusto Monterroso que decía “Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí” que ha dado material para muchas y certeras versiones, la más famosa “Y cuando México despertó, Don Porfirio todavía estaba ahí”. Pero en Chihuahua el asunto es más complejo, toda la frontera norte parece una frontera con los fantasmas del pasado y el futuro, donde no terminamos por integrarnos a lo que los libros de texto llaman México. “Y cuando el Septentrión despertó, los apaches todavía estaban ahí”.

¿Qué es una frontera? Un límite, el lugar donde todo se acaba. Los psiquiatras le llaman trastorno de frontera a una condición patológica donde la persona está a un paso del abismo de la locura. Aunque en sentido estricto sólo se considera frontera a las ciudades y franjas fronterizas, de algo muy grave padece el norte, que hasta Parral es una ciudad de frontera, “la capital del mundo” le dicen, una ciudad pequeña que se asume centro de la humanidad.

Con la muerte de Villa muere la utopía norteña, Villa no era sólo un asesino, era un utopista, con su muerte la visión de un México norteño queda inacabada y la construcción del norte bárbaro queda en manos del centralismo, otra vez. El México que se construyó después de la Revolución Mexicana dejó al norte del país totalmente desmexicanizado, algunos le atribuyen a José Vasconcelos la frase de “En México la cultura de termina donde empieza el olor a carne asada”. La muerte a traición del General Francisco Villa, es una traición consentida por el presidente Álvaro Obregón (uno de los principales arquitectos de ese invento llamado México), como si con esa traición al jefe de la División del Norte, se hubiera traicionado a todo un territorio. Villa era más que un asesino producto de la Revolución soñaba con comunidades utópicas donde la educación pública y las cooperativas campesinas ocuparían el centro del desarrollo. El General Villa solía decir que antes prefería pagarle a un maestro que a un militar.

De este México estrujado surgieron los proyectos de mexicanidad, en octubre de 1920, José Vasconcelos presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de establecer “una dependencia federal cuyas funciones civilizadoras, llegaran no sólo a una porción privilegiada del territorio, no sólo al Distrito Federal (ahora Ciudad de México), sino a toda la República, necesitada, de un extremo a otro, de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas”. El propósito fundamental de su propuesta era la de “salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres”. Vasconcelos planteó la creación de una institución que atendiera la educación, las bibliotecas públicas y la cultura en el país.

Pero Vasconcelos, el primer panista de nuestra historia (fue designado como candidato a la presidencia de la República en la convención del Partido Nacional Antireeleccionista en Guanajuato), era una enamorado del sur de México, de sus inmensas pirámides su música y su cocina mestizas y fastuosas tehuanas, fue él quien de la mano del gran muralista Diego Rivera le dio forma y color a un México que todavía nos acompaña. Los maravillosos altares de muertes con sus siete niveles que representan los siete cielos prehispánicos y los tapetes y arcos florales en los cementerios de Janitzio nada se parecen a los altares que al difunto se le ponen en Chihuahua. Cuando alguien muere la familia pone un altar discreto, generalmente en una repisa de la pared, con un mantelito tejido a ganchillo, la foto del difunto y de su santo patrono, junto a una veladora siempre encendida.

No es menos México, es México en la frontera. Hay que correr doce horas de carretera para ver el mar, los norteños, paradójicamente vivimos en el fondo del mar y desconocemos las olas. Nuestro territorio fue un mar hace millones de años, y aunque su arena veamos antiguas criaturas marinas fosilizadas y al levantar la vista veamos el azul infinito, este mar sólo nos riega con un sol inclemente y sin olas.

En el México del PRI no pasamos de ser los cuates de provincia que sólo veían dos canales y no comían en Burguer Boy. No había café gourmete, en las cafeterías te servían agua hirviendo para que tú prepararás tu café soluble, no se bailaban ritmos tropicales y era mal visto aplaudir con entusiasmo.

Somos un México mal pegado y mal entendido, mal vistos hasta por nosotros mismos, por eso no me sorprende que a pesar de su espíritu democrático el CEN de MORNA haya pasado por encima de las preferencias de los chihuahuenses, el candidato natural de este partido era Cruz Pérez Cuéllar, pero en una encuesta casi invisible resultó ganador Juan Carlos Loera, un hombre que le saca agua al desierto para todo lo malos y para todo lo bueno que usted guste. Cruz, como candidato de frontera fue a dar hasta la frontera como candidato a alcalde de Ciudad Juárez, no sé si Cruz es un buen o mal hombre, sólo Dios, pero es un político orgánico a una frontera tan árida como compleja.

Por su parte María Eugenia Campos, con su estilo sobrio, su cabello rubio y su estilo pragmático pareciera ser más cercana a una sociedad chihuahuense que no logró asimilar el mestizaje ni el indigenismo, pero valora la industriosidad de menonitas, mormones y maronitas.

¿Cómo se decidirá esta elección? No depende de imposiciones centralistas de ese México que nos es tan lejano, y espero no dependa de visiones simplificadoras. Espero venga de la capacidad de los chihuahuenses para elegir con plena libertad, para construirnos una identidad e insertarnos en este nuevo proyecto de nación.