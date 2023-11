México en terapia intensiva

“Gobierno rico, pueblo pobre. Acapulco es una muestra de marginación y olvido de

El Instituto Nacional Electoral resiste ante la nueva embestida del poder, 2024 es un año crucial para la vida del país, se eligen más de 20 mil cargos públicos en los tres órdenes de gobierno, inlcuyendo la Presidencia de la República; la Cámara de Diputados, en caso de aprobar el recorte presupuestal de 5 mil millones de pesos, el arbitro electoral tendría desafíos significativos para la organización de las elecciones, según lo dicho por expertos.

Son dos años, de una lucha cuerpo a cuerpo contra el INE, el primer asalto arrancó por los lineamientos que emitió el mismo instituto contra el mandatario federal por violentar la ley que dispone la neutralidad, la equidad en los procesos. De ahí, los rounds de campeonato, las tarjetas de Lama Lamita apuntan el recorte presupuestal para el ejercicio 2023, la reforma política, el plan B y el plan C, entre otras, para luego empecinarse al recorte presupuestal para 2024.

Aún y cuando la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, asegura que el posible recorte no afectará la operación de las elecciones del 2 de junio, expertos opinan lo contrario. José Antonio Crespo, historiador y analista político, advirtió: “(El recorte presupuestal) podría entorpecer algunas de las actividades que hace el INE, como reclutar a los funcionarios de casilla, entrenarlos…Puede haber problemas en la organización electoral, en la instalación de casillas”. Un recorte en la burocracia del instituto mermaría la organización de la elección, debido a que la autoridad electoral es la encargada de la organización y/o de la supervisión de los partidos políticos.

Héctor Marcos Díaz Santana, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, señaló que el sistema electoral mexicano es costoso, esto en resumen, por la desconfianza que hay en el sistema, lo que requiere de una supervisión detallada de procesos, monitoreo de medios, producción de paquetería electoral, entre otras áreas, dijo: “Un recorte de 5,000 millones de pesos, por supuesto que impacta en la organización del proceso electoral (…) comparado con otros países, pues sí, es un sistema electoral que tiene un alto costo. Pero tiene un alto costo porque es producto de la desconfianza, donde toda la paquetería electoral es bastante cara y los procesos de insaculación y de capacitación”.

“México es de los pocos países del mundo que cada elección tiene que nombrar nuevos funcionarios, eso quiere decir seleccionarlos, capacitarlos, llevarlos a las urnas. Segundo, el comportamiento de los actores políticos es un sistema en el cual tiene diversos aspectos para monitorear el desempeño de partidos y eso tiene costo. Tercero, las normas para garantizar la equidad de las elecciones (…) además tiene responsabilidades adicionales como es hacer la credencial de elector (...) por supuesto el financiamiento de partidos políticos”.

Ciertamente la solidaridad en los recursos es con Acapulco y los 47 municipios afectados en Guerrero por el huracán Otis, por ello, existían ciertos fideicomisos que se eliminaron para prevenir lo que está fuera del alcance terrenal. Hoy somos reactivos a las tempestades y no solo climatológicas, no hay planeación, no hay escucha a las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, no hay progreso económico, académico, de seguridad social, somos un país enlutado por la violencia, electorero, bananero, que busca a toda costa disuadir la división de poderes. Como reza el abogado colombiano Luis Gabriel Carrillo Navas: "El populismo te endulza los oídos con Igualdad, Libertad, Justicia o distribución de la riqueza y al final sólo es un repartidor de la misma miseria que decía que combatía”. Sumemos Voces.