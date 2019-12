México fascinado por el comunismo

Es la era del advenimiento de nuevos “mesías,” que seducen a los más pobres ya que el hambre no sabe de democracia. Estos sabuesos políticos, explotan la argumentación discursiva y todo el poder mediático, sobre todo la televisión, afectando creencias, opiniones y actitudes de los ciudadanos, y manipulan así la voluntad del votante a su favor. Israel Arconada Gómez, o Katu Arkonada, un ex terrorista de (ETA) fue asesor de la campaña de López Obrador, así como de Maduro Ortega y Evo Morales. Fuente: change.org

AMLO, ha construido un entramado de programas sociales clientelares, compra-votos, al estilo de Hugo Chávez con “Las Misiones”. De redes sociales, internet y, la Tv Aún los líderes religiosos, han sido manipulados por lobos en piel de oveja, al estilo leninista: “ellos les venden la soga con que los van a colgar” Por lo tanto, desnudemos las oscuras intenciones de los demagogos nefastos.

Con la caída del muro de Berlín, Cuba dejó de recibir ayuda de la extinta Unión Soviética, y buscó la manera de reinventarse, es así que, Fidel Castro con el apoyo de Luiz Inácio da Silva (a) lula, decide crear El Foro de partidos en la ciudad de Sao Paulo, en 1990, como espacio de concertación y construcción colectiva de “la plural izquierda latinoamericana y Caribeña”. “La nueva Izquierda” decidió que ya no sólo con las armas lucharían, sino usarían cualquier cosa, hasta la democracia, para llevar Latinoamérica su revolución de miseria y represión.

Es así que nace El Foro de Sao Paulo, como un bloque latinoamericano refugio del modelo comunista. América Latina, es hoy, el caldo de cultivo para nuevos prosélitos del proyecto socialista mundial. Para (MORENA) la democracia es un barco para arribar a tierra del comunismo, y una vez allí, lo queman para que no haya retorno: Debilitamiento de las instituciones, como la SCJN, la CNDH, el INE, el INAI y la CRE. Desmantelamiento de estancias infantiles, casas de refugio para mujeres violentadas, seguro popular (…) con el argumento que, “lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer” se derrumban y queda un vacío.

En este escenario, las palabras de Vargas Llosa nos advierten del peligro: “Me temo muchísimo que el populismo que parece la ideología del actual presidente de México nos conduzca otra vez a la dictadura perfecta. Mucho me temo que este gobierno esté retrocediendo a México que comenzaba a salir de esa dictadura perfecta".

En 22 de julio pasado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro escribió en twitter: “El próximo jueves, miembros del Foro de Sao Paulo, creado por Fidel Castro, Lula, FARC, entre otros partidos de izquierda y facciones criminales para dominar América Latina, se reúnen en Caracas-Venezuela para discutir su Proyecto de Poder Totalitario.

El 23 de mayo de 2018, Yeidckol Polevnsky, jefa del partido del presidente Andrés Manuel, respondió: “Así es”, a un usuario que le cuestionó si en su partido (Morena) están en favor de la Revolución Bolivariana, el marxismo, socialismo-comunismo que ha afectado a países como Cuba, Nicaragua, Bolivia y actualmente Venezuela. Fuente: LA OTRA OPINIÓN. Circe Camacho, diputada de PT, exclamó en el Foro de Sao Paulo en Venezuela: ¡Viva Hugo Chávez, viva Maduro! ¡Gracias por permitirnos vivir su revolución! Fuente: política.expansion.mx

¿De dónde salió el dinero para financiar por largos años la campaña de Andrés Manuel? Quizá la respuesta esté en el Foro de Sao Pablo.

Según El Economista, Lula y Dilma Rousseff, filiados al PT, y miembros del foro de Sao Paulo, durante sus gobiernos formaron una organización criminal que habría recibido 1400 millones de reales de la empresa Odebrecht. Otros 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios durante los gobiernos de Chávez y Maduro entre 2006 y 2015, miembros del (PSUV) partido socialista unificado del foro de Sao Paulo. Rafael Correa en Ecuador recabó 33.5 millones de dólares, entre 2007 y 2016, cuyo partido Movimiento Alianza, también pertenece al Foro de Sao Paulo. Fuente: eluniverso.com

El publicista Joao Santana, que llevó la campaña reeleccionista de Lula en 2006 y Dilma Rousseff, fue condenado a ocho años de prisión por su participación en la red de corrupción que desvió fondos multimillonarios de la petrolera estatal Petrobras. Fuente: La Nación. Santana, y su esposa Mónica Moura declararon ante un juez en Brasil, que Odebrecht pagó de manera ilegal -y no declarada- la campaña electoral de Mauricio Funes en El Salvador, a pedido del entonces presidente brasileño, Inácio Lula da Silva. Fuente: Estrategiaynegocios.net

El Foro de Sao Paulo, es delincuencia organizada transnacional, que se ampara en la política para cometer y encubrir sus crímenes: Carlos Sánchez Berzaín, polítologo.

Vea las siniestras intenciones de (MORENA) y el (PT) para conformar el bloque socialista-comunista de AMERICA en la página: https://congresonacionalciudadano.wordpress.com/2019/05/11/plan-comunista-de-amlo-y-foro-de-sao-paulo/