México, fosa clandestina

México, ante el ojo internacional es una gran fosa clandestina, donde en menos de seis meses, personal especializado encontró 337 cuerpos de personas desaparecidas en 222 fosas en 81 puntos del país, dichos cementerios ilegales ubicados en cerros, páramos y terrenos pantanosos. Datos del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas lo confirman, en entrevista señaló: "Vamos a entender como fosa clandestina como esa inhumación de la que no tiene conocimiento la autoridad y que tiene como objetivo desaparecer a alguien… Un punto central será llegar a la verdad y la justicia, por lo que se sancionará a quienes hayan participado en estos delitos, caiga quien caiga.

Se establecerá la plena responsabilidad en la comisión de desaparición forzada, donde participen o hayan participado agentes del Estado, incluida la cadena de mando superior. Incluso se establecerán beneficios a quienes colaboren y aporten información.

Dicho informe comprende el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 13 de mayo de 2019, tiempo en el cual fueron halladas las nuevas fosas.

La prensa internacional nos ha descrito como un país violento, repleto de sangre, con miles de desaparecidos, destapándose hace algunos días la cloaca de las fosas clandestinas. En doce años, se han registrado más de 250 mil muertos, sólo detrás de Siria, resultado del enfrentamiento frontal entre bandas del crimen organizado y elementos militares y de seguridad; con más de 40 mil desaparecidos, hemos recalcado que las estrategias de seguridad emprendidas por el gobierno mexicano, hasta ahora no han dado el resultado deseado, la cuenta de muertos, desaparecidos y desplazados sigue.

Tan sólo en el estado de Veracruz se encontraron 76 sitios con fosas clandestinas. El 71.6% de las fosas se encontraron en Colima (11 fosas), Tabasco (11), Sonora (10), Zacatecas (10) Guerrero (8) y Jalisco (8). El 78% de los restos humanos encontrados se concentran en cuatro estados: Colima (93 cuerpos), Sinaloa (80), Sonora (55) y Nayarit (35). Ante esta crisis, el Gobierno federal implementará un plan con cuatro acciones, que incluirá la búsqueda de las más de 40 mil desaparecidos. Entre las medidas, se incluyen la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, presentar un informe quincenal por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, elaborar planes regionales de búsqueda y trabajar en un Diagnóstico Nacional Forense para conocer las capacidades de los servicios médicos forenses, anfiteatros y laboratorios de genética para procesar más de 25 mil cuerpos sin identificar.

Ante el reporte oficial, el tema se tornó polémico, debido que el Gobierno federal reconoce que faltan por incorporar datos de los últimos 20 años y expertos señalan las carencias en la metodología empleada por los investigadores.

El registro no incorpora de momento los cementerios, las fosas y los cadáveres (partes de cadáveres, que se hallaron antes). Diferentes estudios e investigaciones periodísticas revelan una crisis en la materia, a finales del año pasado, Quinto Elemento, una organización de periodismo de investigación, presentó un mapa de fosas con datos obtenidos de fiscalías de todos las entidades, de las fosas y los cuerpos hallados. De 2006 a 2016, se encontraron al menos 2 mil 884 cuerpos en mil 978 fosas, faltando las de 2017 y 2018.

Encinas señaló que este proceso debe remitirnos a por lo menos 20 años para tener un registro plenamente desarrollado. Jacobo Dayán, académico de la Universidad Iberoamericana, critica dos aspectos de dicho anuncio, primero, dice, "no es responsabilidad de Encinas dar esta información. ¿Por qué no la da la Fiscalía General de la República?".

Dayán critica además la metodología empleada en la elaboración del registro, dice “El subsecretario Encinas no se ha referido al asunto en su comparecencia, aunque más tarde ha trascendido que se cruzaron los datos de las fiscalías estatales con una investigación hemerográfica", es decir, con notas periodísticas. Dijo: "Es un primer reporte, pero tiene que cambiar. Todo el mundo sabe que las fiscalías no tienen información completa. Además, no puedes asegurar que tu investigación hemerográfica cubrió todos los reportajes".

Marcela Turati, reportera y una de las responsables de Quinto Elemento, aludió que es importante que las autoridades divulguen la base de datos original, los datos brutos sobre el informe en el que se basa el subsecretario. Dijo: "varios colegas de varios estados han notado que les faltan fosas de sus estados. Yo tengo un google alert diario de fosas y me parecieron pocas".

Al igual que Dayán, apunta a la metodología, "Queremos conocer cómo trabajan, cómo están levantando la información. Si la información viene de las fiscalías, creemos que les faltan fosas… De una buena noticia que se haga público el registro después de tantos años sin tenerlo. Pero también hay que ver qué están haciendo con los restos que encuentran en las fosas. Si las fiscalías saben cómo procesar esos restos. Porque cada fosa es una escena del crimen".

Durante años, miles de familias de personas desaparecidas han denunciado la falta de acción eficaz; hace meses que no se actualiza el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Hasta ahora, nadie sabe dónde están, en estos años de violencia, muchos fueron víctimas de secuestro, levantones, perpetrados por criminales, bajo la miopía y el silencio de los tres órdenes de gobierno. Para Quinto Elemento muchas familias, las fosas simbolizan la esperanza de recuperar los restos de sus seres queridos, al menos los restos.

Dayán espera que el nuevo registro de fosas funcione mejor que el de personas desaparecidas, señala: "Es un desastre, por eso hace meses que no se actualiza. Era un caos… Al día de hoy, la comisión tiene 43 personas. Y tienen que crear bases de datos de todo, ADN, personas desaparecidas, fragmentos óseos, fosas. Todo eso tiene que estar incorporado a un sistema que no existe".

Sólo ocho entidades federativas han creado las comisiones locales de búsqueda, en cuatro están en proceso y 20 están en falta ante esta norma. No todas las entidades cuentan con fiscalías especializadas para atender este delito, urge la necesidad de que los gobiernos estatales asuman la responsabilidad que les corresponde, como dijo Encinas: "La ley no ha cumplido con su objetivo, por el contrario se ha caído en una profunda simulación".

No tengo palabras suficientes para describir el dolor y sed de justicia de quienes viven en carne propia la desaparición de algún familiar, que en la mayoría de los casos, la respuesta del gobierno sin importar el tinte partidista y/o el orden de gobierno, no reciben atención oportuna, eficaz, pareciera que el desinterés, la omisión institucional y el incumplimiento legal es la constante. México vive tiempos muy complicados en materia de violencia, toxicidad social, desconfianza en las instituciones, falta de valores, como sociedad debemos coadyuvar en la reconstrucción de un ambiente armónico, respetuoso de los Derechos Humanos. #Alto, No Más Desapariciones. Sumemos voces de conciencia.