México oculto

“El fracaso no significa nada,

solo significa cambiar de ruta”

Jodorowsky

El expediente integrado para iniciar proceso tomó curso. Se trata de exsenadores del PAN que fueron sobornados por el gobierno del PRI para conseguir los votos aprobatorios de la reforma energética en el Congreso. José Luis Lavalle Maury ya está en el Reclusorio Norte, hay otros nominados para hacerle compañía.

Cuando se fundó el PAN en 1939, se estableció como una oposición de derecha cuyo propósito fue combatir a la Revolución Mexicana de manera cívica, de manera específica, los logros del Gral. Lázaro Cárdenas del Río. Con más principios que pragmatismo, con un orgullo gigante que le permitía soportar su condición de oposición leal y eterno perdedor, venderse como el partido de la decencia. El PAN que ustedes ven ahora no era así, apenas a fines del siglo pasado conoció el “éxito” de la mano de Carlos Salinas de Gortari. Ese éxito cobró forma en la obtención de municipios, gubernaturas y hasta la presidencia de la república, no se diga puestos de representación popular en distintos Congresos como nunca los había obtenido. Y la recompensa asociada a esos puestos: el acceso a la riqueza material que no guarda proporción con sus ingresos derivados de sus salarios.

Salinas de Gortari hizo al PAN su socio, empanizó al PRI y corrompió al PAN. En lo político, el proyecto neoliberal se sentía embalado en el bipartidismo, afianzándose en una común habla tecnocrática. De lo que se trataba era de saquear los recursos públicos mediante reformas que hicieran legal el robo a las finanzas públicas.

Casi no se habla del expresidente, ni él hace pronunciamientos. Qué hace, con quiénes conversa, si está haciendo un libro. Evasivo de los reflectores, en una vida privada vaciada de política, con una existencia de eremita que le confiere un retiro del mundo haciéndolo inabordable en la plaza pública. Pero su presencia sigue estando ahí a través de los empresarios a los que encumbró, de los intelectuales a los que cultivó, de los medios de comunicación a los qué cortejó. Sin una organización conocida donde se aglutinen los salinistas están muy activos. En artículos y columnas, en redes como la de Twitter o en la lista de los "abajofirmantes".

Empiecen a contar cuántos salinistas desesperados tienen que pagar su cuota de lealtad atacando a la cuarta transformación. Sus temas favoritos y repetitivos, hasta en nado sincronizado. Hablan de concentración de poder, de desprecio por la intermediación y más, concentrándose en la frase “AMLO dictador y destructor de instituciones”. En realidad López Obrador hace uso de sus facultades constitucionales otorgadas por el cargo y recrea la institucionalidad para fortaleza de la república. Con sus iniciativas se eliminó el fuero presidencial y se hizo delito grave la corrupción. Con las mañaneras se accede a información inencontrable en el INAI.

Sí, todos los caminos llevan al México oculto. Ese México oculto, principal obstáculo para alcanzar la plenitud democrática.

