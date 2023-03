¿México seguro?

"Es más seguro México que Estados Unidos".

Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México.- Ayer en la mañanera Octavio Valdez, reportero de Univisión, le preguntó al presidente López Obrador si es seguro para los visitantes extranjeros y mexicanos que viven en el exterior viajar a México. AMLO respondió: "Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar a México con seguridad; eso lo saben los ciudadanos estadounidenses y, desde luego, nuestros paisanos que están allá. Ellos están bien informados." Si México fuese inseguro, "no estarían llegando tantos estadounidenses a vivir en la Ciudad de México y a todo el país". Sobre las alertas de seguridad en Estados Unidos, declaró: "Esta es una campaña en contra de México de los políticos conservadores de Estados Unidos que no quieren que se siga transformando el país para bien de los mexicanos".

La realidad, sin embargo, es que México es bastante menos seguro que Estados Unidos. Hay zonas de la Unión Americana más inseguras que ciertos lugares de México, pero en términos generales Estados Unidos es un país mucho más seguro que el nuestro. La prueba la tenemos en las cifras de homicidio doloso, un crimen en el que hay poca cifra negra, debido a que las autoridades tienen obligación de iniciar una carpeta de investigación, aun sin denuncia previa. En 2021, según el INEGI, México tuvo 35 mil 625 homicidios dolosos, lo cual equivale a 28 por cada 100 mil habitantes. En cambio, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Estados Unidos registró 26 mil 31 homicidios, que se traduce en 7.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Diecisiete de las 50 ciudades con más homicidios dolosos en el mundo son mexicanas, según seguridadjusticiaypaz.org.

Tiene razón AMLO cuando dice que muchos estadounidenses están llegando a México para visitar o para trabajar de manera remota con empresas de Estados Unidos. Pero esto no es porque México sea más seguro. Estos estadounidenses vienen, particularmente a la capital del país, para aprovechar que la vida es mucho más barata aquí. Un ingreso promedio en dólares permite un nivel de vida mucho más alto en México. En la CDMX, por otra parte, estos "nómadas digitales", muchos de los cuales son jóvenes, pueden aprovechar una vida cultural, social y gastronómica significativamente más intensa que la que pueden disfrutar en la mayor parte de los Estados Unidos.

La seguridad es una razón importante para escoger un lugar de residencia, pero no es la única, ni es necesariamente la decisiva. Así como muchos estadounidenses han decidido venir a México para trabajar desde aquí, muchos más mexicanos están cruzando la frontera para buscar empleo en Estados Unidos. Quienes lo hacen de manera ilegal saben bien los riesgos que corren, que son mucho más altos que los que generan la inseguridad nacional, pero están dispuestos a afrontarlos con tal de conseguir un empleo en la Unión Americana.

La Ciudad de México, que tiene una tasa de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, bastante baja para nuestro país, es razonablemente segura, aun si se compara con Estados Unidos. Pero eso no significa que el país en su conjunto sea seguro. Quizá los nómadas digitales puedan vivir con tranquilidad en la colonia Roma o la Condesa de la capital, pero los mexicanos que residen en Colima o Zacatecas, o que tienen que trasladarse todos los días desde el estado de México a la capital, sufren asaltos y riesgos muy elevados. A ninguno se le ocurriría decir que México es más seguro que Estados Unidos.

Quiebras

El gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal generaron una crisis inflacionaria al inyectar dinero a la economía y mantener tasas de interés cercanas a cero. Hoy buscan combatirla aumentando los intereses, pero ya estamos viendo las consecuencias con la quiebra del Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Las fluctuaciones bruscas en las tasas de interés tienen costos importantes.

