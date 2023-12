México sí es potencia cultural, pero no la primera, como asegura AMLO

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, "México es la primera potencia cultural del mundo" porque, como dijo ayer, "no hay otro país (...) puede ser China, puede ser la India, algunos otros, pero la diversidad cultural de México, que tenga 60 culturas, etnias en el país, es un mosaico cultural y que se hayan heredado tradiciones y costumbres de grandes civilizaciones milenarias, de gran desarrollo científico, astronómico, matemático en todos los órdenes, entonces eso no se tiene en otras partes, donde hay la variedad de alimentos, de comidas, de guisos que hay en el país...". Es obvio que AMLO exageró ayer, como suele hacerlo cuando comenta sobre muchos temas, porque si bien nuestro país es un lugar donde hay una gran diversidad cultural y gastronómica, no es la "primera potencia cultural del mundo".

Y tampoco es cierto que las "grandes civilizaciones milenarias" se distinguieran por su "gran desarrollo científico, astronómico, matemático en todos los órdenes". Que había ese tipo de desarrollo en el territorio de lo que hoy es México no puede negarse, pero distaba mucho del que Europa había alcanzado en el siglo 16. Como la mayoría de sus antecesores en el cargo, Andrés Manuel trata de convencernos de que "como México no hay dos" cuando en realidad hay un gran número de países europeos, asiáticos y africanos que culturalmente son ricos, únicos y diversos.

Ahora bien, ¿qué es una potencia cultural? Es un país que tiene una influencia significativa en el mundo a través de su arte, música, literatura, cine, moda, gastronomía y otros aspectos culturales. De acuerdo con esta definición, México es una potencia cultural, si bien no la primera, como aseguró ayer Andrés Manuel, sí una de las 10 más influyentes, debajo, según varios criterios, de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, China, Japón, Alemania, India y España. Nuestro país se distingue por su arte y arquitectura, tanto antigua como moderna, literatura, música y danza, cine, gastronomía (la cocina mexicana es una de las pocas que ha sido designada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO) y sus festividades y tradiciones. Sin embargo, no puede ser la primera potencia cultural porque se ha quedado atrás en muchos aspectos.

Por ejemplo, no tiene ninguna de las mejores universidades, bibliotecas, orquestas sinfónicas, museos o compañías editoriales del mundo, tampoco tiene los periódicos, revistas, escritores o compositores más influyentes. Su sistema educativo es muy deficiente y esto impide que haya una mayor comprensión y apreciación del patrimonio cultural, tanto el propio como el global. Un sistema educativo fuerte fomenta la conciencia y el respeto cultural, y contribuye a un ambiente cultural rico y diverso. Los conocimientos que la mayoría de los mexicanos tienen de la historia, la literatura, los idiomas y las artes impiden que puedan apreciar plenamente su patrimonio cultural y poco o nada hagan para enriquecerlo.

Debemos estar orgullosos de nuestra cultura, pero reconocer que hay otros países tan o más ricos culturalmente. También identificar las causas que impiden que México no sea "la primera potencia cultural del mundo" para así actuar para algún día serlo.

