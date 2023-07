México tiene una economía compleja que le ayudará a crecer

The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity (El Atlas de la Complejidad Económica: Mapeando Rutas hacia la Prosperidad) es un libro de economía publicado en 2011 por Puritan Press y reeditado en 2014 por MIT Press. Sus ocho coautores, que son maestros e investigadores de diversas universidades estadounidenses y europeas, lo escribieron con el objetivo de medir el conocimiento productivo en diferentes países y visualizar las diferencias en sus economías. El libro introduce "estadísticas de complejidad" para 128 países, y va más allá de las estadísticas convencionales. Destaca los desafíos que enfrentan los planificadores gubernamentales al iniciar nuevas industrias y enfatiza la importancia del apoyo a las industrias en dificultades. El libro se acompaña de visualizaciones interactivas en los sitios web del MIT y de Harvard. La más reciente actualización digital se hizo en 2023 con datos de 2020.

En el sitio https://atlas.cid.harvard.edu/rankingsse explica que "el desarrollo económico se basa en acumular y utilizar conocimiento productivo en industrias cada vez más complejas. Las Evaluaciones de Países (Country Rankings) elaboradas por el Harvard Growth Lab evalúan el estado actual del conocimiento productivo de un país utilizando el Índice de Complejidad Económica (ECI). Los países mejoran su ECI al expandir el número y la complejidad de los productos que exportan exitosamente. Explora las visualizaciones a continuación para (1) encontrar la clasificación del ECI de un país, (2) evaluar los cambios en el ECI de un país desde 1995 y (3) comparar la clasificación de un país con otros.

El Índice de Complejidad Económica (ECI) es una medida que evalúa las capacidades productivas de ciudades, regiones o países. Básicamente, trata de entender el conocimiento que tiene la gente y cómo se refleja en las actividades económicas de un lugar. El ECI considera el conocimiento promedio de las actividades en un lugar y el conocimiento promedio de los lugares donde se realizan esas actividades. La complejidad económica es importante porque impulsa el desarrollo. Por ejemplo, países como México, India, Turquía y Malasia han logrado añadir habilidades y capacidades productivas para entrar en nuevos sectores y eso les va a ayudar a crecer. En cambio, hay otros países que no han diversificado lo suficiente y tienen dificultades para crecer.

Al referirse a México, el Atlas anota que ocupa el lugar número 20 como país más complejo en el Índice de Complejidad Económica (ECI) y que tiene un nivel de ingresos medios-altos con una economía en crecimiento, pero señala que últimamente ha perdido un poco de complejidad económica porque no ha diversificado sus exportaciones. Sin embargo, nuestro país tiene la oportunidad de usar lo que ya sabe para hacer cosas diferentes y mejorar su producción. Se espera que tenga un crecimiento moderado en los próximos años, incluso se pronostica que estará entre los países más avanzados. Su crecimiento podría ser mayor si sabe aprovechar las oportunidades de inversión y diversificación que le ofrece el proceso de nearshoring o reubicación de fábricas a lugares más cercanos a los mercados en donde se venden sus productos.

