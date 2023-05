México y su metamorfosis

Cuando leí Metamorfosis (o La Transformación) de Franz Kafka me impresionó muchísimo. Este escritor combina magistralmente los elementos existencialistas: ansiedad,brutalidad psicológica, culpa, filosofía del absurdo, pesimismo, angustia y sentido de la autenticidad del ser.

El personaje principal, Gregorio Samsa, intenta levantarse como todos los días para ir a su empleo sin percatarse de que se ha transformado en un monstruoso insecto y después de varios intentos no logra salir de su lecho. Su jefe va a su casa preocupado porque su trabajador no acostumbra faltar. Después de una discusión en la cual Gregorio intenta ocultar su nuevo aspecto finalmente es descubierto y el patrón huye despavorido. Su padre comienza a odiarlo; su progenitora –madre al fin y al cabo- le muestra cierta piedad que desaparece después de verlo. Su hermana supera la repulsión y lo cuida. Luego aparecen otros personajes: la servidumbre e inquilinos. Es apenas el principio de una serie de sufrimientos que experimentará el personaje principal –desamor, rechazo, repulsión- y al final, bueno, no lo diré para alentarlos leerlo. (Recomendación, si es persona nerviosa no lo lea sola y menos de noche). Así, Kafka influyó en Camus, Sartre, Borges y García Márquez entre otros muchos. Nos quitó los sueños a varios con El Proceso, El Castillo y El Desaparecido publicados póstumamente.

El término “kafkiano” se usa para describir, señalar, calificar, acciones o situaciones por demás insólitas e increíbles, completamente ilógicas que nos llevan a los límites de la ansiedad y la agitación.

Afortunadamente Kafka nació en Praga (en 1883) y no en el antes Distrito Federal. Y escribo ventajosamente porque si hubiera visto la luz en 1960 (más o menos) y estuviese hoy vivo, no sabríamos de la existencia de sus tres obras inconclusas. Si hubiese sido mexicano sabría que Antonio López de Santa Anna fue presidente en once ocasiones y finalmente declarado Traidor a la Patria, triste final para quien se autonombró Su Alteza Serenísima. Que Porfirio Díaz llegó a la presidencia con la frase “sufragio efectivo, no reelección” y se quedó con ella más de treinta años (con la presidencia, no con la frase). Sorprendido leería que el Héroe del 2 de Abril fue derrocado por Francisco I. Madero quien llamó a las armas porque los espíritus –entre ellos el del acérrimo enemigo de Díaz, Benito Juárez- se lo ordenaron pero siempre distraídos, se les olvidó advertirle que tenía demasiado cerca al traidor Victoriano Huerta el cual terminó por asesinarlo después de firmar el Pacto de la Ciudadela o Pacto de la Embajada signado en la sede de la representación diplomática de Estados Unidos.

Y en la actualidad Kafka no supo que un personaje pelearía por la presidencia diez y ocho años continuos y finalmente ganaría. Que olvidaría sus promesas de campaña –entre ellas respetar la división de poderes-. Que removió a Josefa González Blanco Ortiz Mena por retrasar un vuelo comercial 38 minutos pero después disculpó a la magistrada Jasmín Esquivel por haberse plagiado una tesis diciendo que fue un “error de juventud”. Que habla de la austeridad franciscana pero no percibe los despilfarros de su Secretario de la Defensa Nacional General Luis Cresencio Sandoval. Que sus secretarias de Educación Pública son muy leales, no muy honestas, pero sobremanera sin el perfil idóneo para el puesto. Y por supuesto que decidido a ganar para sí la gubernatura del Estado de Coahuila ordenó a sus partidos paleros PVEM y el del Trabajo, a unos días de las elecciones, declinaran por un candidato destinado a la derrota. No creería que reconociera y admirara que en los retenes de la delincuencia organizada respeten a los servidores de la nación. Y así por el estilo…

Buena suerte la de Franz Kafka. Si hubiera vivido en México en estos tiempos, hubiese tomado sus apuntes y los hubiera hizo trizas porque la realidad mexicana supera a la ficción extrema, muy extrema.

Mi álter ego llama a los chihuahuenses a cuidar el agua, paradójicamente, de CONAGUA.

.