Mi apuesta por la cultura

Hace unos días estuve en Parral, la tierra de mi madre y de mi maestro Carlos Montemayor. Es una ciudad espléndida, donde el patrimonio arquitectónico ha sido preservado. Fui a presentarme como escritor y pintor. Como artista plástico expuse Noche Estrellada y Otros Paisajes; y como escritor aproveché para realizar un viaje a través de mi obra literaria (treinta libros). Hablé de cómo se fue entrelazando mi vida con el arte.

Ambos eventos fueros exitosos. Me acompañaron personas que, como yo, apuestan por la Cultura. Cultura, dije, es una forma de lucha para tener un mejor mundo para todos. La Cultura es el mejor de los hilos para reparar el tejido social: debe ser incluida en la canasta básica (en casa debe haber libros, música, arte y debe estar al alcance de todos); la Cultura es un derecho y debe proveerse como un servicio público más, como el agua o la luz eléctrica. La Cultura es la fuerza para concretar los sueños. Eso dije.

Evelyn Velázquez, realizó un ensayo sobre dos de mis libros más recientes: mi novela ¿Quieres? y mi poemario La loca tempestad de tu ausencia. Y a ella le cedo la palabra:

“Cuando comencé a leer las editoriales de Alfredo Espinosa, lo primero que se me vino a la mente fue: “este señor es un experto en amor de todo tipo: platónico, erótico, apasionado, tortuoso, despechado, posesivo, dulce, sumiso, etc., debe haber experimentado una gran cantidad de vivencias, para poder hacer tales descripciones al respecto… y luego leo otro artículo en donde plantea una serie de preguntas acerca del mismo tema y me siento confundida… termino coincidiendo con su afirmación acerca de que en el amor no hay nada definitivo; cito: “El amor son los amores; sus rostros son distintos. Pero cualquiera que sea su cara, es indefinible porque cada historia amorosa posee sus peculiaridades y matices”. Alfredo Espinosa, Amor, ¿qué es eso?

Y de repente, un domingo me encuentro con el título “Chihuahuenidad”, y me sorprendo: “¿A qué se refiere?, ¿De dónde viene el concepto?” Empiezo a leer, y me entero de que es otra clase de amor, el amor a nuestro Estado, al que nosotros, los de acá amamos con pasión, con todo el corazón y ese estilo tan bragado que nos caracteriza, sin embargo, el término es nuevo, al menos para mí, pero descubro que completamente coherente con la definición de Alfredo, desde el significado del nombre, hasta costumbres y tradiciones, desde las discadas, burritos y carnes asadas, hasta la forma de hablar, brusca y peculiar; la manera en que bailamos, cantamos y disfrutamos los espacios abiertos así como nuestros cielo, sierra, valles; la franqueza y cordialidad que nos caracterizan, y el incomparable orgullo de decir, soy de Chihuahua.

Alfredo Espinosa nació en Delicias. Novelista, poeta y ensayista, ha publicado una treintena de libros. Le han sido otorgados los premios: “Efraín Huerta”, Pacmyc, “Tomás Valles Vivar”, “Gilberto Owen”, Chihuahua de Literatura, y “Ramón López Velarde”; además, gran parte de su poesía, ha sido traducida al inglés y su novela “Infierno grande” fue llevada al cine en 2006. Así mismo, participa como analista político y cultural en varias revistas y periódicos de México.

En su novela más reciente, “¿Quieres?”, nos atrapa en la maraña de un amor sumamente atractivo y adictivo por lo soterrado; el protagonista Gerardo Lobos, sociólogo, cuarentón y casado, poco a poco va seduciendo a Marcela, mucho más joven y soltera, pero quiere permanecer al margen de cualquier atadura con la susodicha, para no afectar la comodidad de su matrimonio y vida rutinarios; si lo logra o no, es precisamente lo que hay que descubrir.

Fermín, el amigo y confidente, trata de hacerle ver los riesgos de la clandestina relación, de aterrizarlo, pues, con consejos misóginos y rancheros: “Con el amor nunca están claras las reglas, Gerardo. ¿Cómo se te ocurre cabrón? –me regañaba como a un niño más tonto que malcriado-. ¿De veras creíste en ese cuento de que se mantendrían cogiendo de motel en motel sin que se involucrara el corazón? –Se detuvo frente a mí, dio unos pasos y me apuntó con el índice- ¿De veras supusiste que no se mezclaría la miel con la cicuta? ¿Que no se enteraría tu mujer?, ¿Qué no sufrirían terceros? Ni que no fueras tan pendejo. Los amores de los amantes son locos, Gerardo, transgresores; además no hay de otros, en su naturaleza está romper todo código, ir más allá de lo pactado y, al hacerlo, destruirse a sí mismos. ¿Me entiendes?”

A veces Fermín me parecía un sabio ateniense que no había tenido su oportunidad en el ágora y que en este instante aprovechaba sus quince minutos de fama. Ante mi silencio, continuó su disertación.

“Hay que cuidarse de las morras cuando andan ardidas ¿Cómo se atreve la pinche escuincla a hacerte un pancho en tu casa, cabrón? ¡En tu casa! –movía la cabeza de un lado a otro y dejaba salir el aire entre sus dientes- ¿Y qué piensas hacer?”

-¿Qué harías tú? –insistí.

-Esa es una cosa, pero la otra es otra cosa -dijo Fermín Perogrullo entre caviloso o enigmático o incoherente. Dio unos pasos, pensativo- le obsequiaría un par de cachetadas y la mandaría a la chingada –el nivel teórico del sabio ateniense se desbarrancaba abruptamente cayendo a ras de un suelo lleno de baches y charcos en el que saltaban renacuajos, alimañas y olores podridos. Era su típico consejo misógino y ranchero. Quise refutarlo diciéndole: “La diferencia entre quien comprende y quien sabe es la que existe entre estar en las gradas o ser el torero. O el toro”. Me lo callé. Yo estaba en otra parte.

-Ella deseaba dinamitar mi casa –cavilé en voz alta-, puso los explosivos en los cimientos, no sé en realidad el daño que hizo.

-Mándala a la chingada de inmediato. No hay otra.

La narrativa es amena, ligera, muy coloquial, con una fuerte carga erótica. El uso de metáforas enriquecen las imágenes en las que nos vamos sumergiendo a través de la lectura”.

Gracias Parral, gracias Evelyn por sus palabras, por el gran recibimiento a mi obra literaria y pictórica.

