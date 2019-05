Mi experiencia en COBACH

Cuando mi hijo terminó la secundaria teníamos opciones de preparatorias. Una de ellas fue el Colegio de Bachilleres 1. Advertí a mi vástago el costo beneficio y estuvimos de acuerdo en asumirlo. Presentó el examen y fue admitido.

El sistema COBACH nos cobraría muy alta la factura. Yo tuve motivos de queja.

A las juntas de padres y madres de familia sólo llegábamos más o menos el 25% del total, la prefecta, una intransigente señora, nos regañaba siempre por ser ¡TAN! irresponsables y no asistir a las reuniones donde trataríamos temas importantes. Al principio la cuestioné de por qué nos amonestaba a nosotros sí éramos pater familias responsables, ahí estábamos. “¿Y dónde quiere que los reprenda si no vienen?” respondió. “¿Ha pensado ir a sus casas?” contra argumenté.

En esa sesión una señora intentó discutir el hecho de que su hija fuera obligada a usar pantalón lo que consideraba vestimenta poco femenina. La Prefecta respondió “¿para qué quiere que su hija use falda o vestido? ¿Para que ande enseñando sus intimidades?” dijo con voz de sargento mal pagado. Ni el diálogo, ni la tolerancia, ni la diplomacia fueron convocados.

En los primeros semestres a cinco padres y madres de familia se nos citó en las oficinas. El coordinador nos explicó el motivo. Media decena de estudiantes habían osado corregir al maestro de inglés ¡delante de toda la clase! Y era un acto de indisciplina imperdonable. Le pregunté si lo habían rectificado correcta o incorrecta. A pesar de las evasivas debió reconocer que había sido cabalmente. “Nuestros hijos no tienen la culpa de saber inglés y mejor que el profesor” dijo una señora. Entonces sugerí que se les examinara en la materia y en caso de aprobarlo los exentaran de la clase “¿Para que anden haciendo ruido por el edificio?” me explicaron “entonces forme un grupo con los que ya saben el idioma y deles cursos de inglés avanzado como una opción, nosotros lo pagamos” sugerí. Las reglas eran incuestionables y menos aún corregibles, nos dijeron que si no estábamos de acuerdo sacáramos a nuestros hijos. Le expuse que era una escuela pública, para empezar, y que se mantenía con el dinero de nuestros impuestos. Volvimos a ser reprendidos y amenazados. Se impusieron la intolerancia y el amago.

Después Amaury retomó el tema del tamaño del cabello e incluso consultamos a un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. “Tienen ganado el caso” nos dijo. “Sin embargo es solo una recomendación”. Uno de mis ex alumnos y maestro del COBACH me comentó que el caso de mi hijo no era ni el primero ni el único. Que cuando ocurren situaciones análogas extraoficialmente se les ordena presionar al estudiante para que sepa quién manda y desista de sus demandas. Como ya era su último semestre decidimos dejarlo por la paz.

Posteriormente se filtró una foto en la cual unas muchachas se abrieron la blusa y mostraron los pechos. Las iban a expulsar no por esta acción, sino porque portaban la blusa del uniforme del COBACH.

La formación académica era casi incuestionable. Pero los presupuestos de los cuáles deriva la disciplina sí. El reglamento del COBACH no es palabra sagrada y puede modificarse. ¿Cómo queremos formar jóvenes libres, responsables, democráticos, críticos, justos, ecuánimes prestos al diálogo si no les permitimos decidir ni actuar por sí mismos? Un reglamento tan rígido va en contra de una educación liberadora. Nadie es lo suficientemente sabio para decirle a los otros cómo pensar, vestirse y expresarse. Los cambios son necesarios para darle una moderna, actual y abierta identidad al Colegio de Bachilleres. Esperamos acciones ya, sra. Ortuño, no consultas dirigidas ni para el “después” de otras administraciones.

