Mi luz la apagó el DAP y el DAC (á)

Ya sabíamos para quien trabaja la CNDH, para los más pobres, no. Sino para el presidente.

Gracias a una interposición de inconstitucionalidad de la CNDH, los municipios se echarán encima a los ciudadanos por impuesto del DAP (derecho al alumbrado público) que obliga a generalizar el cobro. Parece una argucia del presidente para poner en jaque a algunos estados.

Yo no diría como la poetisa e intelectual que mi calle es una boca de lobo, porque las bestias no tienen boca sino hocico. Pero sí es una cueva de lobos, por lo cual debo mantener encendidas todas las noches unas lámparas led, para disuadir a los delincuentes, o para que vean donde pisan y no se vayan a caer. ¿Cómo es posible que el gobierno con argucias me cargue un impuesto gravoso: el DAP cuando el frente de mi casa está a oscuras?

¿Cómo explicarle más allá de tecnicismos leguleyos a un usuario pobre que paga 50 pesos de luz por bimestre que en enero de 2022 se le va a triplicar, siendo que apenas tiene para mal comer? Creo que ésta es una maquinación más del salvador de México, peje lagarto, YSQ, fuchi caca.

Pero el pueblo no es tonto y sabrá discernir de dónde procede la estratagema, para sangrar a su propio pueblo a quien dice representar, pero que hoy por hoy le da una puñalada por la espalda con este nuevo impuesto. Ahora resulta que, una casa deshabitada con servicio eléctrico pero sin consumo pagará 120 pesos bimestrales, y si no lo tuviera se lo impondrán en el predial. Esto por argucias de los que hacen las leyes, mientras ellos viven como virreyes, y perciben prestaciones suntuosas a costa de un pueblo sufrido, sufriente y aguantador.

No abusen señores, el pueblo es noble, aguanta, pero va explotar; no restiren el hule porque se revienta y les dará unas cachetadas; podría haber un estallido social. Hay muchísimos pobres que mal viven con muy poco y el clima del norte es extremo; no se vale pretender exprimir a los más vulnerables.

Tengo un familiar en la Unión Americana, allá donde hay heladas desde septiembre, y tormentas de hielo que desgajan los árboles como si hubiera caído un bombardeo. El frío es extremo. Lo cuestiono: Oye ¿cómo climatizas el departamento y, cuánto pagas de luz? Me responde: No pago nada, porque el rentero (entiéndase propietario) incluye el recibo en la renta; porque para él no es problema el consumo de unos calefactores, porque la tarifa no es gravosa. Eso en los United States, donde hay buena calidad de vida, si trabajas.

Pero aquí yo tengo una casa que es un congelador, que hasta los gatos buscan su cobija; debido a que ni la SEDUE se toma la molestia de orientar los terrenos hacia el sur, para aprovechar la inclinación de la tierra y que entre luz del sol a las casas. Está canijo el frío y no hay subsidio en los combustibles por parte de la federación. Somos discriminados. No nos entienden. Tiene próxima visita el remedo de presidente y les aseguro se volverá pura palabrería; cero políticas públicas que beneficien a la población.

El DAC, tarifa de alto consumo que se aplica a consumidores que acumulen cierta cantidad en exceso de KWH. Consecutivos al año; no está subsidiada. El consumidor paga un 350% más por KWH consumido. Tuvo un aumento de 10 % bastante injusto porque de pagar 1 peso por KWH en promedio, en la tarifa 1-b, hoy pagarán hasta 8 pesos los que así sean clasificados. La Federación arrebata el dinero atreves del DAC: DA- ¡ACÁ, AFLOJA! Para mantener pensiones onerosas privilegios y corrupción en el gobierno federal y en CFE.

¡Ya basta de abusos señoritingos de la 4ta T, Manuel Bartlett y achichicles!.

Hemos tenido la peor inflación en los últimos años. Usted ciudadano, si trabajó duro, logró un millón y lo tiene bajo el colchón, ya perdió 70.0000 pesos gracias a la 4ta T.

Hasta la próxima.