Mi Querido y Nostálgico Barrio de “El Palomar” (Primera parte)

/ Chihuahua visto desde las alturas del barrio de “El Palomar” a finales del siglo XIX. El Chuviscar con sus abundantes alamedas anunciaba la corriente constante de aguas cristalinas, donde los vecinos cubrían las necesidades más apremiantes de agua (Litografía de Pedro Irigoyen). / Productos agropecuarios que se producían en El Palomar, eran vendidos al “Parían” y posteriormente al mercado “La Reforma”(Litografía-Guadalupe Chavarría Grajeda). / Escena muy común a finales y principios del siglo XIX y XX, respectivamente, recogiendo leña y transportándola por burro (Fototeca-INAH- Chihuahua).

En este domingo haremos un recorrido por uno de los barrios más antiguos de la ciudad y que hoy en día, solo queda el recuerdo, pues la urbanización y modernización de la ciudad lo han eliminado prácticamente de la mancha urbana, pues de humildes casas que existían antes, se ha convertido en transitadas avenidas con centros comerciales y un gran parque en el que miles de chihuahuenses recurren para pasarse un momento de solas y esparcimiento. Si, este nostálgico barrio bautizado como el “Palomar”, lugar demasiado añejo que como comentaba, hoy en día ya nada queda de lo que un día fue, solo permanece una basta zona de parques y jardines y zonas habitacionales, presionadas por el modernismo y urbanismo que poco a poco fue sustituyendo a las viviendas de adobe y algunas de ladrillos que un día fueron parte de la zona urbana de la gran Capital.

El barrio del Palomar que compartía una panorámica perfecta hacia la parte sur, donde se podía divisar la naciente ciudad de Chihuahua. Enclavada en la parte alta de la formación geológica donde el suelo seco arenoso es partido por dos por el río Chuviscar; se asomaba ante la mirada de muchos que se pasean por la zona. Ahí, las campanas de Catedral saludaban todos los días a los habitantes de este tan pintoresco lugar; flanqueado además por los arroyos de “Los Perros” donde el Ayuntamiento tiraba los canes callejeros que sacrificaban, así como el de la “Cantera” que nace desde la “Haciendita” que ya prácticamente ya no existe y que termina en el mismo Chuviscar.

Cuando el siglo XIX llegaba a su fin, pequeñas muestras de vida se empezaban a agregar a la extensa llanura que se extendía a partir de la posición norte del río Chuviscar, ahí entre el pastizal, matorral y un clima semi-árido, el barrio del Palomar vería por primera vez la luz en 1901. Sus habitantes, personas humildes y muy trabajadoras que se levantaban temprano para emprender el día con ánimo y mucha fe y que luchaban contra las inclemencias del tiempo y el ardiente sol. Algunos se empezaron a dedicar a la agricultura de temporal, en zonas donde era posible y otros tenían animales que los sacaban a pastorear por las extensas zonas donde hoy son las colonias Mirador, San Felipe, Panamericana, Unidad Chihuahua y que hacía vecindario con la antigua Iglesia de Nuestra Señora de la Regla.

Sí, todavía existe gente que da testimonio de haber vivido en este sector elevado por grandes barrancos que albergaban a miles de nidos de palomas en sus paredes y bardas. Fue por este motivo, que el barrio fuera bautizado como “El Palomar”. Don Epifanio González, quien fuera vecino de aquel lugar recuerda, que su papá y abuelo habían iniciado los primeros asentamientos elaborando adobes y batiendo la “torta” de soquete para el vaciado en el techo y los pisos. Me contaba mi abuelo Chalio que él había conoció a algunos de los fundadores del barrio, entre los que se encontraban don Fermín Piñón, Margarito Medina, Luis Murillo, Quico Márquez, Juan José Murillo, Ramón Serrano, Lupe Padilla, Faustino Piñón, Vicente Medina y por supuesto mi abuelo Rosalio Vega. Todos ellos fueron muy trabajadores y orgullosos de su tierra, por lo que le dieron vida al terruño semi árido que era bañado por las aguas del Chuviscar.

Mi padre que también se llamaba Rosalio, cultivaba algo de maíz y frijol en algunas parcelas del Palomar al igual que otras familias que se fueron asentando a los alrededores, principalmente porque lo que se obtenía de la cosecha e incluso la venta de animales, mi papá y otras personas llevaban la mercancía a los mercados de la ciudad, ya que la distancia entre el Palomar y estos era corta. Pero no solo nos dedicábamos a la agricultura de temporal o la ganadería de traspatio, sino además algunos colonos que sabían trabajar muy bien la cantera por lo que con el tiempo me interesé en esta actividad, lo que me permitió realizar algunas –diría yo- “obras de arte”.

El vivir en el Palomar era como tener una pequeña patria chica dentro de una más grande, como a lo mejor tuvieron la misma sensación aquellos que vivieron en los barrios del Santo Niño, San Pedro, Centro, Plan de Álamos, San Nicolás, Pacífico, entre otros. Me decía mi abuela doña Bartola, una viejecita de edad avanzada que vivía de la cría de algunos animalitos que llevó a vivir en las cuevas que se encontraban en los barrancos junto con Epifanio, mi abuelo. Decía mi abuelita: “Algunos de los primeros vecinos del Palomar llegamos a tener nuestra humilde casa en cuevas que la madre naturaleza había esculpido especialmente para nosotros. Ahí, solo era un pequeño espacio para hacer de todo y cuando necesitábamos de agua para nuestras labores del día, teníamos que bajar hacia el río donde nos surtíamos de agua llevando algunos baldes”. Así decía mi querida abuela al contarnos sus vivencias en el Palomar.

Era un lugar muy tranquilo y hermoso, pues desde lo lejos podía ver el horizonte y contemplar los edificios de la paupérrima ciudad de Chihuahua que se alzaban en el Centro. Podía contemplar las torres de Catedral y además el sonido de las campanas que anunciaba la celebración eucarística; así mismo, el Teatro de os Héroes testigo de muchos acontecimientos importantes en el mundo del arte y también de la política, como fue el juicio que se le practicó al general Felipe Ángeles, siendo condenado al paredón en ese mismo recinto en 1919. También el Hotel Hilton, lugar de mucha alcurnia, donde llegaban prominentes visitantes a disfrutar momentos de descanso en Chihuahua, pero nunca se me olvidará que desde la parte alta de El Palomar se podía ver la vegetación exuberante que existía en los márgenes del río Chuviscar.

Sus aguas cristalinas que recorrían todo el año su cauce, aunque en algunas épocas, corría una pequeña cantidad de agua, pero cuando el año era muy llovedor, las corrientes se observaban muy caudalosas cuando bajaba el agua por los arroyos de la Canoa, Campesina, Mimbre, Cantera, Manteca y otros que desembocaban su furia al río principal que era el Chuviscar. Pero la ventaja es que al estar en las alturas, nunca sufrimos ninguna inundación en nuestras casas, solo pasábamos las de “Caín” cuando se quedaba incomunicado por algunos días nuestro sector con el resto de la ciudad. Pero la solución en muchos de los casos es que mi amigo que le apodábamos el “Ronco”, era un ingeniero “empírico” en potencia, porque en algunas ocasiones pudo construir algunos templetes o puentes improvisados que ayudaron a mucha gente a transitar en algunas temporadas cuando el agua subía de nivel.

Sí, el Ronco sacaba su agosto ayudando a los vecinos a cruzar del Palomar al Centro de la ciudad. Todas las personas que lo hacían estaban agradecidos con mi amigo, pues les evitaba que se quitaran algunas prendas de ropa para que no se mojaran con el agua del Chuviscar. Pero para resolver el problema de manera colectiva, todos los vecinos nos reunimos para tratar el asunto de la incomunicación que se tenía cuando el río llevaba agua, por lo que don Anacleto Morales, Servando Ruiz y Anselmo Paredes, quienes dirigían la sesión, se propusieran a la construcción de un puente de madera, grande y resistente. Los vecinos que estaban reunidos, levantaron la mano y democráticamente aceptaron que todos aportaran trabajo y algunos centavitos para el levantamiento del anhelado puente. Fue entonces que para el 12 de abril de 1926, las obras empezaron a ser una realidad, quedando en ese mismo año terminado el paso, por lo que dimos gracias a Dios por haber concluido y resuelto en parte el vía crucis para pasar de orilla a orilla. El puente estaría localizado a la altura de la hoy calle 10ª y para no ser tan “gachos”, le permitimos al “Ronco” seguir ganándose algunos centavitos cuando le ayudaba a las señoras a llevar las compras del mercado hacia el Palomar. Sin duda, el tiempo pasaría y nuestro puentecito que lo habíamos bautizado como “La Paloma”, en referencia a las miles de palomas que habitaban en las frágiles paredes de los barrancos y como se dijo antes, representaban un verdadero escenario natural.

El contenido de esta crónica es con fines de investigación, sin ánimo de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. Mi Querido y Nostálgico Barrio de “El Palomar” forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos. Si desea la colección de libros “Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua”, tomos del I al XII adquiéralos en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No. 111) y Bodega de Libros o al WhatsApp 614-148-85-03 y con gusto los llevamos a domicilio.

Fuentes

Archivo Histórico de la Ciudad de Chihuahua; profesor Rubén Beltrán Acosta, profesor Jesús Vargas Valdez y Jesús Carrejo (Antigua Paz), Litografías-Guadalupe Chavarría Grajeda y Pedro Irigoyen.

violioscar@gmail.com