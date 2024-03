Miénteme más

“Dos visiones un país, demagogia, herramienta poíitica para el engaño, la imagen, los números que reflejan el México violento, enfermo, sin empleo y educación.

Sal a votar por el México que tu familia necesita”

En sus marcas, ¿Listos? ¡Fuera! Arrancan campañas presidenciales, una elección histórica que pone en juego el futuro del país. HOY, ante un México dolido, más pobre, inseguro, violento, ignorate, enfermo, corrupto, feminicida, ecocida, sin oportunidades reales de empleo, sin inversión, sin apoyos para la investigación, el deporte y el campo, con adicciones al alza, con imagen diplomática deplorable. Un México farsante que compra refinerías que no producen petróleo, que construye aeropuertos que no tienen vuelos, que compra aerolíneas que no tienen aviones y por tanto sin rutas, que construye trenes que no funcionan, que construye megafarmacias sin medicamentos.

Un México impune, aterrado por el narco, donde cada 16 horas un periodista sufre de una agresión; un México que promueve la ilegalidad, la censura y la persecución ante la crítica, la falta de transparencia y el totalitarismo. Un México insensible, con niñ@s con cáncer que agonizan por la falta de medicamentos, dividido por el odio, pobres contra ricos, chairos contra fifís y aspiracionistas. Así inician Claudia Sheinbaum, candidata del oficialismo y Xóchitl Gálvez, candidata del bloque opositor. Dos caminos: o seguimos siendo daneses de cuarta o buscamos un cambio.

Claudia, una científica de origen judío, que durante su gestión como Jefa de Gobierno de la CdMex mando demoler un templo católico por error, tirando a la calle crucifijos e imágenes religiosas, según su versión, iba solo por una pared. En su primer evento proselitista, le prometió al presidente de la República que cuidaría de su legado, simple, continuaremos con los abrazos al crimen, poniendo los muertos, las fosas clandestinas.

Al igual que el Ejecutivo, busca que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular; militarizar al país; dijo apoyar al nearshoring, que la relocalización “será con buenos salarios para las y los mexicanos, con derechos laborales y vivienda: Vamos a hacer polos de desarrollo, pero no queremos que vengan las empresas con bajos salarios”. Su dicho, contrario al estudio del INEGI que señala que la tasa de desempleo aumento en enero de 2024; la candidata, asegura que pondrá en órbita un satélite mexicano que va a contribuir a las comunicaciones.

No dejará morir a Mexicana de Aviación, la aerolínea que no tiene aviones y rutas, la cual se adquirió aproximadamente en 48 millones de dólares, más una inyección de capital de 4.000 millones de pesos. Menos mal, que hace poco el mandatario declaró que para 2027 la flotilla de aviones estará lista. Promete más trenes, el AIFA-Pachuca, Tren México-Querétaro-Aguascalientes y el Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato; HOY, el Tren Maya, obra insignia, que debastó la vegetación y costó medio billón de pesos y lo que falta para concluir la obra, NO funciona.

Promoverá la creación de Fiscalías Especializadas de Feminicidios y la obligatoriedad de que cada homicidio de una mujer sea investigado como feminicidio, somos un México que tolera 11 feminicidios diarios, de machismo empedernido, que no atiende a los colectivos feministas, ni a las madres buscadoras, que les dice : “ya chole” con el tema.

Propone IMSS-Bienestar desde el nacimiento, llevamos todo el sexenio probando ocurrencias en lo más sagrado que es la salud, desaparecieron el Seguro Popular, luego crearon el INSABI, para después albergar el IMSS-Bienestar, los números son fríos, se duplicó el número de desatención, 65 millones de mexican@s no tienen acceso a seguridad social.

El país requiere de soluciones no la agenda actual de un gobierno fallido, no más demagogia, urge un agenda real, eficaz, donde todos y todas construyamos un país democrático, transparente, unido, de vanguardia, de progreso, que aliente la legalidad. Como dijo José Ramón Ayllón, escritor y filósofo español: “Más que la verdad, el demagogo dice lo que el público quiere oír”. Sumemos Voces.