Mientras no haya libertad y democracia seguirán expulsando migrantes

En países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, además de no existir plenas libertades de expresión, elección y económica, tampoco hay voluntad de sus gobiernos por cambiar o mejorar las cosas, así que seguirán siendo fábricas de pobres.

Mientras que mantengan su política represiva en todos los rubros, también se mantendrá la necesidad de miles de sus ciudadanos de huir de esos regímenes autoritarios.

Luego entonces, la migración en busca de libertad y mejoría económica, va a continuar.

La lista de países sin libertad y represivos la encabezan Cuba, Venezuela, y Nicaragua, donde al menos en los dos últimos casos, fueron electos por sus ciudadanos, para que luego los líderes autoritarios se volvieran contra ellos.

Hoy en día, son los propios gobiernos de esos países quienes los que, en muchos casos, aliados con grupos delincuenciales, le hacen la vida imposible a cualquier tipo de oposición. Gobiernan a sangre y fuego, por lo que no hay opción viable allá para el ciudadano común, pues se quedan a morir o huyen.

Mientras Miguel Díaz Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, no permitan elecciones ni libertad, las personas van a querer huir de sus propios países, de la tierra que los vio nacer y lamentablemente buscar un nuevo inicio que siempre es doloroso.

Triste situación en la que de alguna manera la población colaboró para tejer la soga con la que la están ahorcando.

Otros países como Argentina, gobernada por “amigos” de los regímenes autoritarios, no está totalmente controlada y aún tiene esperanza de escapar del tentáculo que conforma esa mafia.

Otros más, como Honduras, El Salvador o Ecuador, no han podido lograr un modelo de crecimiento económico que les permita retener a una parte de su población y también, y colaboran con los flujos migratorios.

El problema pues, está muy bien localizado e identificado, así que no nos pueden venir ahora conque son las sociedades receptoras de migrantes las que deben cambiar su forma de pensar y actuar, y culpándolas de no tratarlos bien, de no tener un modelo para brindarles trabajo, sustento y techo.

Si bien, la crisis migratoria debe atenderse, creando las estructuras necesarias para abordar la situación, la solución está más dentro de sus propios países que fuera de ellos; pero sabemos que los líderes autoritarios y en algunos casos, verdaderos dictadores, no quieren dejar el poder y mucho menos, permitir que haya condiciones para que otros accedan a él.

Sin las más mínimas libertades, esos países van a seguir expulsando migrantes y creando pobreza en vez de eliminarla. Regularmente, esa pobreza es para la población común, pues los líderes y sus familias, viven como auténticos potentados multimillonarios.