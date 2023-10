Migración y justicia

Recordando siempre al amigo Panchito Rentería, quien fue llamado ante la presencia del eterno, dejando imborrables los recuerdos de su generosidad como persona, sus valores como padre, esposo e hijo...descanse en paz

La poca importancia que le genera al gobierno federal, la presencia de miles de migrantes provenientes en su gran mayoría de países del centro y Sudamérica, ha escalado a ser un problema de seguridad nacional, que es atendido con carácter de violencia, cuando debería de ser completamente humanista.

En 2014, las autoridades migratorias deMéxicodetuvieron a 127 mil migrantes; de enero a julio de 2023, han presentado a 317 mil. De mantenerse este ritmo en el segundo semestre, al finalizar este año habrán detenido a 634 mil personas. Cinco veces más que hace 10 años.

En 2014, las autoridades migratorias de Estados Unidos, detuvieron a 569 mil migrantes; de enero a julio de 2023, han arrestado a 1 millón 973 mil. A este ritmo, al terminar el año habrán detenido a 3 millones 946 mil. Siete veces más que hace 10 años.

Diariamente, la gran marea humana que ingresa por la frontera de Chiapas, son atendidos por personal de migración, quienes además de registrar los datos personales, les cuestionan si tienen familiares en la Unión Americana, pidiéndoles incluso datos como número de teléfonos y lugar de residencia, de quienes eventualmente podrían responder por ellos en USA.

Con esta información son también abordados por personas que les ofrecen trasladarlos hasta la frontera, vendiéndose protección para no ser detenidos y llevarlos a Tamaulipas, Ciudad Juárez o Tijuana, incluso pasarlos hasta los Estados Unidos, con tarifas que van de los 10 mil, hasta los 30 mil por persona.

Estas bandas de traficantes trabajan coordinadamente con personal de migración, con quienes comercializan la información obtenida, comunicándose con los familiares o amigos que viven en Norteamérica, asegurando llevarlos donde se encuentran, cobrandoles en todos los casos, la mitad del precio para iniciar y el resto en cuanto se arribe a la frontera, donde se tiene que volver a negociar.

Esto sucede con solamente una parte de los migrantes, ya que en su gran mayoría son personas sin recursos económicos, que vendieron lo poco que tenían y se lanzaron hacia la aventura de sus vidas, trasladando consigo el poco recurso económico obtenido como único patrimonio.

La fuerza de los migrantes lo constituye la unidad que mantienen a lo largo de su andar por todo el territorio nacional, ya que saben que si se separan de los grupos, fácilmente son asaltados, secuestrados o incluso obligados a realizar actividades delictivas y que en caso de negarse, pueden hasta perder la vida.

El otro problema que se genera es en los Estados Fronterizos, como el caso de Chihuahua, donde diariamente suman miles de personas que arriban a la fronteriza ciudad Juárez y con ello, también una serie de necesidades que resolver, tanto para ellos mismos, como para la ciudadanía local, que no permanece expectante, sino que apoya solidariamente en la medida de sus capacidades.

La gran prioridad para el presidente López Obrador, son las entidades del sur del país, la continuación del tren Maya, la terminación de la refinería dos Bocas, el despegue del Aeropuerto Felipe Ángeles y por supuesto el que continúe MORENA como partido en el poder.

Los recortes económicos que se han presentado a las finanzas de las entidades del norte de la República están estrangulando muchas de las actividades que se deberían de continuar como el apoyo al campo, mantenimiento de la infraestructura caminera y particularmente la atención, cuidado y protección de los migrantes.

Ojalá y quienes aspiren a la presidencia de la República o a integrar el congreso de la unión, se comprometan a sumar su esfuerzo y trabajo, buscando solucionar los graves problemas que tiene el país, representando con dignidad y respeto a la sociedad que representan y no solamente sirvan de comparsa para los fines del presidente en turno.

CONATRIB

Los problemas que aquejan a la totalidad de los tribunales de justicia en el país son la falta de recursos económicos, materiales y humanos para atender la gran demanda de justicia que se presenta.

Más del 75% del total de los conflictos legales que se tramitan en toda la República, corresponden a temas civiles y familiares, pero no todos los estados están preparados para implementar ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La reforma laboral tampoco cuenta con un techo financiero que les permita actuar con la celeridad que se requiere.

En materia de responsabilidades administrativas, a 6 años de entrada en vigor de la ley general, son más los tribunales que no tienen catálogo de faltas, por lo que no existe homologación de las cuales se deriven precedentes o criterios; no se conocen procedimientos o sanciones a los funcionarios por su mal desempeño en el servicio público, en respuesta a las quejas e inconformidades de los ciudadanos en el trámite y demora de sus asuntos.

Derivado del reporte privado entregado a Maru Campos, donde le presentan los problemas internos que se tienen en el TSJ, se recomienda actuar con apego a la legalidad en los casos de los jueces Sabela y Samuel Uriel, continuar dialogando con los funcionarios que ya alcanzan su jubilación para que dejen sus cargos; Fernando Mendoza y Heliodoro Araiza son también propuestas avanzadas para magistrados, además de la maestra Rocío González Lara de Juárez; es viable ya implementar el CNPCYF para el 2024 en Chihuahua, además de que se deberán destinar más recursos para la reforma laboral.

La gobernadora apoya el liderazgo de Myriam Hernández, a pesar del compromiso con Luis Villegas que no se apareció en el evento; la instrucción es que se repita la unanimidad de magistrados a su favor.

*Abogado litigante, miembro de la FECHCA y de la AECHIH