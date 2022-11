Mis pronósticos para la Copa Mundial de Futbol 2ª parte

Cuartos de final.

Excepto por el segundo partido de esta ronda, Holanda contra Argentina (que vaya Dios a saber quién lo gane) y donde no hay ninguna deuda histórica (excepto la de la honra, pues los pibes han perdido más partidos que los neerlandeses), los otros seis equipos deben salir a la cancha enrabietados y a darse con todo.

El Alemania vs. Brasil va a estar de órdago, vista la espantosa derrota que, en su propia casa, sufrió la “Scratch do ouro” a manos de la autonombrada: “Die Mannschaft”, en español: “El Equipo” (¡toma chango tu banana!).

El tercero, España frente a Portugal, será un enfrentamiento épico que nos recordará los avatares de la guerra luso-hispana que concluyó entre ambas naciones allá por 1668, cuando se puso fin al predominio de la dinastía de los Habsburgo en esa región de la península.

En tanto que el mitote entre Francia e Inglaterra no estará para menos pues nos recordará, en chiquito y en apenas noventa minutos, la Guerra de los Cien Años, que como otras muchas cosas en la vida, aunque sí fue guerra, no duró cien años. Al respecto, piense usted querida lectora, gentil lector, en el Desierto de los Leones de la ciudad de México que ni es desierto ni tiene leones; o en el castillo de Drácula en Transilvania que, ni es castillo, ni es de Drácula.

¡Ah!, pero como no puedo quedarme en la indefinición ni de hablador, y debo decantarme por una u otra escuadra, yo creo que el coraje por no haber participado en el pasado mundial le va a servir a Holanda para derrotar a la Argentina; Alemania, otra vez, va a hacer un sabroso rouladen (salchicha de res) con Brasil; España se desquita de Portugal, de una vez por todas, y Francia, mi querida Francia, vuelve a vencer a la pérfida Albión.

Semifinales.

Así llegamos a los partidos de semifinal, donde Holanda enfrenta a Francia y Alemania a España; creo que el hambre y la rabia no les van a bastar aquí a los neerlandeses y van a volver a experimentar la amarga derrota que sufrieron allá a fines de mil seiscientos, cuando Francia merced a esa victoria se alzó como la primera potencia mundial, sobre las ruinas de España, que fue entonces cuando empezó a agonizar.

A su vez, Alemania por fin se va a desquitar del desaire que la España de Franco perpetró en su perjuicio cuando, después de haber contado con el apoyo incondicional de Hitler durante la Guerra Civil, el Generalísimo se hizo pato y se declaró neutral durante la gran conflagración, ¡perro!

Los últimos dos partidos se jugarán, entonces, entre una España avergonzada y una Holanda encorajinada hasta decir basta, por haberse quedado en la rayita otra vez. De este modo, en apenas noventa minutos, las dos escuadras recrearán una pugna que duró ochenta años, durante la famosa Guerra de Flandes, con la diferencia de que esta vez sí, España va a vencer a esos revoltosos naranjas.

Llegamos así a la gran final, un épico Francia contra Alemania. Usted ya sabe que durante la Segunda Guerra Mundial, al final —con la ayuda de los gringos—, Francia y sus aliados ganaron la guerra; lo que quizá no sepa es que en el año de 1940, del 10 de mayo al 22 de junio, se libró la batalla de Francia; durante la cual, los germanos se merendaron a los galos en poco menos de un mes y medio. Conocidas como “el mejor ejército del mundo”, las huestes francas no le supieron a los teutones ni a melón. Pues esa épica hazaña la vamos a ver repetida el próximo domingo 18 de diciembre, cuando Alemania levante entre sus manos, por quinta vez, la Copa del Mundo. Con esa marca de pentacampeón, Alemania igualará a Brasil, rebasará a Italia y empezará a poner las cosas en su sitio en este asunto del futbol, para hacer realidad el dicho popular inglés de que: “El fútbol es un deporte de once contra once en el que siempre gana Alemania”.

