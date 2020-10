Misoginia, amenaza latente en México, ni los tratados, protocolos, recomendaciones de organismos oficiales, la vigilancia permanente de organizaciones derecho humanistas y la transversalidad de la perspectiva de género en las esferas de gobierno, han frenado la desigualdad, la discriminación, el acoso, las agresiones sexuales y los feminicidios, en un país letal como el nuestro, donde las violencias contra las mujeres son naturalizadas por una sociedad tóxica, de corte patriarcal, el ser mujer es sinónimo de objeto, de mercancía, de pertenencia. Hace días, Olga Sánchez Cordero, Secretaría de Gobernación (Segob) denunció públicamente que al interior del gabinete de seguridad del presidente AMLO es discriminada con actos machistas, dijo “sus opiniones no son tomadas en cuenta”. Si una mujer de tal investidura pública padece misoginia, la mayoría que no tiene reflector, vive en el anonimato, silenciada por el temor, el señalamiento, la incredulidad de las instituciones.

Sánchez Cordero durante su participación en el ciclo de conferencias “Del derecho al voto al ejercicio del poder, homenaje a Griselda Álvarez”, en conmemoración del 67 aniversario del sufragio para las mujeres, la secretaria habló sobre su experiencia en el gabinete presidencial, dijo: “Había veces, inclusive en estos gabinetes de seguridad exclusivamente de varones, en donde en ocasiones mi opinión --y digo, no por el Presidente, al contrario, el Presidente siempre me ha dado mi lugar-- entre los miembros, una participación mía, podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante”.

Esta afirmación fue censurada por la misma Secretaría de Gobernación, Sánchez ha sido violentada por el sistema, alimentada por el ego masculino patriarcal, el desinterés, la irresponsabilidad e insolidaridad oficial y ciudadana; ha sido imposible cambiar el status quo. Recordemos que la 4T ha emprendido una escalada de prácticas en contra de las mujeres, ejemplo de ello, ha recortado recursos y eliminado programas y fideicomisos de apoyo a las mujeres. El discurso oficial no coincide con el hacer.

Casi al año de llegar a Palacio Nacional, el presidente de la República, junto a la mayoría legislativa del partido en el poder, de un plumazo eliminaron al menos 20 programas federales de apoyo a niñas, adolescentes y mujeres, como el Estancias Infantilespara Apoyar a Madres Trabajadoras, en los rubros de Atención a Grupos Vulnerables y de Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, así como el de Igualdad entre hombres y mujeres.

Expertos han sostenido, que a inicios de del sexenio, AMLO tomó la decisión de desaparecer el programa de Estancias, para sustituirlo con el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, bajo el argumento de la presencia de corrupción en la administración de los centros de cuidado. Por desgracia muchas cerraron sus puertas, algunas siguen operando con todas las carencias, apoyadas por los gobiernos estatales y/o municipales.

Dejando en la orfandad a miles de mujeres, que requieren el servicio para salir a trabajar, y quienes laboraban ahí, quienes eran capacitadas de forma habitual, se quedaron sin empleo, engrosando aún más los cinturones de pobreza. Argumento falso, el hecho de que los programas por provenir de sexenios anteriores, no funcionaban, y estaban plagados de irregularidades y corrupción.

Dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se eliminaron los anexos de Igualdad entre mujeres y hombres; de desarrollo de los jóvenes; Media Superior y Superior del programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Se eliminó el programa para la Inclusión y la Equidad de Género del anexo de Recursos para Grupos Vulnerables; el de apoyo para la Promoción del Respeto a los Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y en el anexo de Acciones para Prevenir el Delito. Así como el de salud materna, sexual y reproductiva, entre otros.

A inicios de mes, la cámara federal eliminó sin escuchar los razonamientos de expertos, más de un centenar de fideicomisos, entre ellos, los destinados para apoyar causas de género. Por desgracia, México, sigue en el atraso ancestral, nuestra cultura no permite cambios de conciencia ciudadana. Los dichos del presidente y algunos miembros de su gabinete, han denostado las acciones de los movimientos feministas, tachándolos de violentos. En la actualidad no se puede concebir a un gobierno de avanzada si su Plan de gobierno no contempla en los hechos una agenda de género real.

Hoy en día 11 mujeres son asesinadas diariamente, la mayoría, por parejas sentimentales, parientes, o alguien cercano a la víctima, ni la pandemia del COVID-19 ha frenado las muertes violentas contra las mujeres, se registran alzas considerables. Según la Secretaria de Gobernación, las acciones de promoción y defensa de los derechos humanos se han enfocado de manera especial a la atención de las mujeres, que en este período han visto aumentar los riesgos a su integridad física y emocional, o hasta a su vida. Agregó que en semanas recientes han ocurrido “crímenes atroces que tienen como víctimas a mujeres, algunas de ellas muy jóvenes, incluso niñas… esos crímenes siempre deben ser investigados como feminicidios… estos hechos revelan, de trágica manera, la persistencia de patrones de conducta machista y las peores prácticas de vejación y daño físico y psicológico contra las mujeres”.

Según datos del Mapa de Feminicidio en México han sido asesinadas 2,551 mujeres de enero a julio de 2020.

México, es un país intolerante, violento con sus mujeres. Según trabajos de investigación periodística del New York Times, en México la discriminación, el abuso, los comentarios sexistas son la constante en las esferas públicas y de poder, así como en el ámbito privado. Este documento hace referencia que en nuestro país hay pocas cosas más sancionadas que ser “fea”, el insulto más común hacia la mujer, no importa su ocupación, nivel educativo o actividad, suele ser uno referente a su aspecto físico.

La obsesión patriarcal con el físico de las mujeres es enfermiza, no sólo por la manera en que convivimos como sociedad, sino como consecuencias económicas, estudios de Raymundo M. Campos y Eva González revelan que una mujer con sobrepeso tiene que mandar un 37% más aplicaciones de trabajo para obtener el mismo número de entrevistas que una mujer con un cuerpo más delgado, aquí no interesa la profesionalización. En el caso de los hombres, el peso o apariencia física no demuestra ser un factor decisivo en su contratación. No sólo eso, las mujeres que cumplen con ciertos estándares estéticos en México tienen mejores salarios.

Esta discriminación basada en la apariencia de las mujeres, y normalizada por la cultura patriarcal mexicana, debe detenerse. Aseguran que de no erradicar la constante “penalización” laboral y social a las mujeres por cómo lucen, implica fuertes pérdidas económicas para el país y un ensanchamiento de la desigualdad, en un país tan desigual como el nuestro, las pérdidas económicas son evidentes en el mercado laboral femenino, se estima que las mujeres con sobrepeso tienen un sueldo menor (16%) que las mujeres que están en rango supuestamente “normal” de peso. En México, donde 2 de cada 5 mujeres presenta obesidad, las consecuencias para el nivel de ingreso son despreciables, además ante el lente global somos un país racista, que discrimina por apariencia, por la belleza, asociada con tener un color de piel claro y mayor nivel socioeconómico.

México sigue caminando por la línea equivocada, le falla una y otra vez a sus mujeres; en todos los ámbitos existe la misoginia, sean mujeres empoderadas, funcionarias, administradoras de justicia, alcaldesas, diputadas, y más si se acercan tiempos electorales, donde algunas pretenden buscar candidaturas y son contrarias a los grupos de poder. También sucede con las académicas, deportistas, periodistas, artistas, profesionistas, políticas, maestras, estudiantes, empresarias, trabajadoras o amas de casa. Todas luchan diariamente contra la difamación, los micromachismos exacerbados, el acoso, las agresiones sexuales y la muerte. Como reza una de las demandas feministas, "No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre”.

Sumemos Voces. #Ni una menos.