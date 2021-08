Misoginia deportiva

"Coraje, sacrificio, determinación, compromiso, resistencia, corazón, talento, valentía. De esto es de lo que están hecho las chicas; somos el diablo con azúcar y pimienta".

Bethany Hamilton, surfista

Misoginia en el deporte, mujeres que alcanzan la élite deportiva, la cual se construye con años de entrega, esfuerzo, disciplina y sacrifico, padecen racismo, acosos, agresiones sexuales, lenguaje sexista y brecha salarial, siendo el tenis profesional, el deporte más igualitario en salarios. Es rutinario visibilizar comentarios sexistas en contra de las atletas por su apariencia física, su vestimenta, su nacionalidad, grado académico, estatus económico, color de piel y/o religión, en vez de destacar su fuerza, velocidad, flexibilidad y pasión. Como en cualquier ámbito de la vida pública o privada, las mujeres deben esforzarse el cuádruple respecto a los hombres para alcanzar las metas de competición y como deportistas profesionales.

Datos revelan que la relación entre las mujeres y el deporte ha sido complicada a través de la historia, consecuencia de los estereotipos sociales retrógradas, los cuales motivan a seguir fomentando la discriminación hacia las deportistas. Desde la Antigua Grecia, los fundadores de las Olimpiadas no consideraron a las mujeres para participar en el que posteriormente se convertiría en el mayor evento deportivo del mundo.

Las obstáculos de la sociedad hacia las mujeres eran tales que los organizadores ni siquiera les dejaban asistir a los Juegos como espectadoras, la única excepción que se permitía era la de las mujeres solteras. Sin embargo, aquellas que formaran parte de un matrimonio tenían prohibido acceder a Olimpia (sede) para presenciar las hazañas de los deportistas. Tras décadas de lucha, esta situación cambió con la llegada de las Olimpiadas modernas.

En 1886, en Atenas, se celebró la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos, el francés Pierre de Coubertin fue uno de los grandes impulsores en cuanto a la modernización de la justa, desde la óptica de la perspectiva de género no motivó la inclusión de las mujeres, respecto al tema solía decir: “Los Juegos son la solemne y periódica exaltación del deporte masculino, con el aplauso de las mujeres como recompensa”.

Las mujeres participaron por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1900 celebrados en París, de forma testimonial, limitando su inclusión en deportes considerados 'de naturaleza femenina', según los organizadores. Entre las disciplinas permitidas aparecía el golf, croquet, hipismo y tenis como los grandes escenarios, donde participaron un total de 22 mujeres. Entre estas atletas, destacaba la presencia de Charlotte Cooper, tenista que había ganado Wimbledon en tres ocasiones y que se convirtió en la primera campeona olímpica de la historia.

Voces influyentes se oponían a la participación de las mujeres, como la del Papa Pío XI, que encabezaba una campaña férrea en contra de las mujeres en el deporte, se neutralizaron debido a la presión que ejercía el movimiento feminista. De esta forma, modalidades como el atletismo, la esgrima, la natación y la gimnasia empezaron a contar con mujeres entre sus competiciones.

Los Juegos de Ámsterdam en 1928 fueron un parte aguas para la inclusión de las mujeres en las Olimpiadas. En dicho evento se inscribieron un total de 300 mujeres, representando poco más del 10% del total de deportistas, muy a pesar de Pierre de Coubertin, que dejó su cargo como presidente del COI antes de este evento. Aparecen nombres como el de Alice Melliat, fundadora de la Federación de Sociedades Femeninas de Francia y una de las organizadoras de la Federación Internacional Deportiva Femenina.

La participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos fue ampliando su porcentaje cada cuatro años. Finalmente, se normalizó la presencia de mujeres deportistas en todas las disciplinas, siendo las Olimpiadas de Atlanta en 1976 uno de los puntos clave para el progreso de la igualdad.

En 2004, después de 118 años, la Olimpiada regresa a Atenas, la participación supera el 40%; Londres 2012, registra un total de 4 mil 850 deportistas, es decir, 46% del total, porcentaje que disminuyó al 45% en Río de Janeiro, lo cierto, es que las mujeres batieron el récord de mayor número de medallas olímpicas de la historia con un 44% del total.

En Tokio 2020, se consolida la paridad. El Comité Olímpico Internacional añadió 18 pruebas, en un esfuerzo hacia la igualdad de género. Existen números iguales de hombres y mujeres en todos los deportes, excluyendo el béisbol y el sóftbol debido a diferencias en el tamaño de las nóminas.

Las delegaciones de Gran Bretaña, Puerto Rico, Chile tienen mayor presencia de mujeres que hombres. La venezolana Yuilimar Rojas, campeona mundial de salto triple, que tiene posibilidades reales de convertirse en la primera mujer de su país que sube a lo más alto del podio, dijo: “Yo pienso que las mujeres somos poderosas…Hacerlo sería un plus para lo que es ser mujer, dejar los valores y luchar por lo que quieres”.

El boxeo tendrá 100 mujeres en cinco divisiones, la halterofilia estará pareja con siete equipos por sexo, alcanzó la paridad eliminando un equipo masculino. Añadió el canotaje femenino, fueron eliminadas las competencias de kayak de 200 y 200 dobles para hombres, una decisión que fue recibida desfavorablemente por los deportistas masculinos al anunciarse en 2016.

Erik Vlcek, que ganó la medalla de plata con Eslovaquia en Río, argumentó cuando se añadió el canotaje femenino que las mujeres solamente deberían competir en kayak porque “no se ven bien” en canoas.

Tokio y la igualdad, según crónicas periodísticas, no fue compartida por Yoshirō Mori, presidente del comité organizador, quien no parece pensar que las mujeres tienen derecho siquiera a sentarse en las mesas de los comités ejecutivos o de los consejos de administración. Mori, de 83 años, y primer ministro japonés entre 2000 y 2001, señaló: “En las juntas con muchas mujeres, las reuniones se hacen larguísimas. Si aumentas el número de mujeres en las ejecutivas pero no controlas el tiempo en el que se les permite hablar, les es difícil terminar sus intervenciones, lo que es muy molesto. Les encanta competir a una contra otra”. Mori se disculpó, poco después en una conferencia de prensa, “estoy profundamente arrepentido”.

Las deportistas, desde edades muy tempranas, se enfrentan a la discriminación y al lenguaje sexista, por desgracia, motivado en muchos de los casos por mujeres. Es frecuente escuchar “que mujer tan espaldona, parece hombre; “tiene más músculos que yo, parece hombre”, “se la pasa sudada, sin maquillaje, con ropa deportiva, parece hombre”, “en vez de entrenar todo el día, que se vaya a cuidar a sus hij@s”, “ya le llegó el sentimiento maternal, seguro deja el deporte”. Las atletas, son hijas, madres, esposas, estudiantes, profesionistas, académicas, empleadas, emprendedoras, activistas, políticas, son multifacéticas, sumamente organizadas.

Promovamos la educación en igualdad con políticas públicas audaces y decididas, desde edades tempranas (educación básica), talentos sobran, oportunidades muy pocas, cambiemos el contexto, las mujeres al igual que los hombres merecen todo nuestro respeto y solidaridad, l@s atletas son héroes de carne y hueso, ejemplos de vida. Invertir en deporte e igualdad de género, es invertir en seguridad, salud, respeto mutuo, armonía y paz social. Sumemos Voces de conciencia.