“Muchas veces la gente no sabe lo que quiere,

hasta que se lo enseñas” – Steve Jobs

Entre las múltiples actividades que tengo la fortuna de desempeñar, tanto en el ámbito personal, como en lo profesional, es de gran orgullo ser catedrática en la Máxima Casa de Estudios, nuestra querida: Universidad Autónoma de Chihuahua.

Desde el año 2000, especialmente a nivel de Maestría, en la FCA, he podido impartir diferentes materias, acordes a mi formación académica como abogada y administradora; actualmente uno de mis grupos, es de mercadotecnia gubernamental. Esto representa para mí un gran reto. Algo complejo y hasta complicado. Ya que es un área del conocimiento que avanza y cambia día con día. Lo cual, por otra parte, me agrada bastante, ya que me mantiene atenta a lo que está sucediendo en el mundo, para ejemplificar con los estudiantes, en base a lo último de la tecnología, la globalización, las tendencias, los mercados internacionales, etc.

En el artículo que hoy puedo compartir con ustedes, deseo tomar en consideración algunos aspectos de este tema, para hacer una serie de reflexiones al respecto.

La mercadotecnia, es una materia relativamente moderna. Tiene sus antecedentes quizá sí, -pero con un enfoque distinto al de la actualidad-, desde los Romanos, cuando Marco Tulio escribía recomendaciones acerca de un buen gobierno provincial o con Julio César, que emitió la primer revista para dar a conocer acciones a través del Acta Diurna “Populi Romani”.

Lo que tradicionalmente hemos conocido como comunicación social, también encuadra como un antecedente de la mercadotecnia en el sector público. Una se complementa con la otra. Van de la mano.

El marketing político es el género y el gubernamental y el electoral, son sus especies.

Es decir, la mercadotecnia gubernamental, es una parte del mkt (marketing) político, destinada a posicionar en la audiencia una determinada gestión pública; mediante la utilización de herramientas, técnicas y canales, se promocionan las acciones que realiza una administración, sea municipal, local o federal, con fines propagandísticos. Trata de conservar y acrecentar la legitimidad social, generada en los procesos electorales, a través de los votos, tratando además de afianzar la gobernabilidad.

Dicho de otra manera: a la autoridad, le interesa buscar y conservar el poder político público.

Los servidores públicos, surgidos del voto popular, o bien, designados por quien tenga facultad de nombramiento o remoción, pretenden dar a conocer a la ciudadanía su actuar en la función pública.

Es bueno, es sano e incluso recomendable, que se busquen los medios adecuados para que los ciudadanos estemos enterados de lo que están haciendo nuestros gobernantes. Así es y así ha sido desde siempre.

Con el uso de tecnologías de la información, en el mundo revolucionado y convulsionado en el que vivimos, es fácil saber prácticamente en tiempo real lo que está ocurriendo. No hay que esperar -muchas de las veces-, un boletín o comunicado oficial para darnos cuenta de lo bueno o lo malo que estén haciendo los actores políticos.

Aplaudo, que los gobernantes de todos los niveles y esferas públicas, den a conocer su actuar, acciones, programas, proyectos, presupuestos, etc.

Ha sido una lucha constante, de tiempo atrás, por lograr la transparencia (tema que abordamos en un artículo previo); hemos buscado como sociedad, que tengamos acceso a la información y obtenerla hasta sin pedirla.

Sin embargo, en ese interés de publicar todo, a todas horas, todos los días, también, -en algunos casos-, se llega al abuso. Me refiero a que no solo se dan a conocer acciones gubernamentales en sí mismas. Sino que se recurre o todo tipo de medios disponibles, con recursos del erario público, para posicionarse en lo personal, con otros fines: bien sea, mantenerse en el ánimo de la gente, escalar a otra posición, conservar un nivel de aceptación en las encuestas, promocionar las siglas e ideología de un partido político específico con fines electorales, que su nombre y su cara se vea o se escuche por todos lados.

Entre los fines del mkt se encuentra la segmentación de mercados, estrategias de persuasión, el diseño e imagen institucional, la implementación de políticas públicas, la comunicación, entre muchos otros. Todos ellos muy loables y válidos; sí y solo sí, se utilizan de manera correcta.

Ya es momento, de que nuestras autoridades (de todos los colores e ideologías), realicen sus funciones en el poder público, para atender y servir, dentro de su marco normativo, con sencillez y humildad.

El gasto excesivo en publicidad, la contratación del mejor fotógrafo, la redacción y grabación perfecta de un spot, el anuncio espectacular más grande y más alto, las pautas de radio y televisión, los boletines de prensa; no nos garantizan a la ciudadanía, que tal o cual personaje sea el mejor, más eficiente, más decente, más transparente, más responsable, ni el más honrado. Hacer uso sí, de la mercadotecnia, con toda su nobleza, para informar, más no, para pretender engañar. Como muchos lo están haciendo.

Ya es momento…

Momento de solidaridad y empatía, con el gremio periodístico en su legítimo reclamo de justicia y protección para el desempeño de su profesión. Por cierto, de esto hablaremos en otra ocasión. Por ahora, me sumo humildemente a su petición.