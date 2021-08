"Cambian los nombres, los dialectos, las caras, pero no los eternos antagonistas".

Jorge Luis Borges, "Deutsches Requiem"

Ciudad de México.- Ayer me reencontré con un comentario en Twitter del presidente López Obrador emitido el 24 de agosto de 2019: "Hoy recordamos a Jorge Luis Borges en el 120 aniversario de su natalicio. Es de esos pocos intelectuales de derecha, pero independientes de verdad y no fingía. De él retomo lo del 'innombrable' que se lo aplicaba a Perón. Aparte de ello, era un genio de las ideas y de las letras".

Coincido con el presidente: Borges fue un genio de las ideas y las letras. Me parece extraordinario que lo lea y que lo aprecie. AMLO no ha ofrecido expresiones de ignorancia sobre el autor, como las de Vicente Fox, quien pensaba que se llamaba "José Luis Borgues" y que había recibido el Premio Nobel, pero desde que leí por primera el tuit me llamó la atención su calificación de Borges como "un intelectual de derecha". La expresión manifiesta uno de esos prejuicios que tanto daño le hacen a López Obrador como gobernante: considerar que quien no piensa como él es necesariamente de derecha, conservador o corrupto o las tres cosas a la vez.

Borges no era propiamente "un intelectual", por lo menos no en el sentido de "intelectual público" que se da ahora al término. Rara vez comentaba sobre temas políticos. Lejos de querer construir una utopía social, imaginaba que "el paraíso sería algún tipo de biblioteca". Mucho menos era "de derecha". Es cierto que aborreció el peronismo, por autoritario y populista, y por su cercanía al fascismo, pero en una de las pocas ocasiones en que se definió políticamente dijo: "Soy un modesto anarquista. Creo en el individuo y no en el estado".

El anarquismo liberal de Borges se manifestaba no solo en su rechazo a la derecha y la izquierda, sino en su escepticismo ante los procesos electorales. "América, trabada por la superstición de la democracia, no se resuelve a ser un imperio", escribió en "El otro". En su prólogo a La moneda de hierro declaró: "Me sé del todo indigno de opinar en materia política, pero tal vez me sea perdonado añadir que descreo de la democracia, ese curioso abuso de la estadística".

Al presidente, sin embargo, le gusta descalificar, insultar y menospreciar a quien piensa distinto a él. Reparte peyorativos con una extraordinaria generosidad. Así, se ha referido al expresidente Carlos Salinas de Gortari no solo como "el innombrable", sino como el "padre de la desigualdad". Al expresidente Felipe Calderón lo llamó "el comandante Borolas". A Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, postulado por la propia Cuarta Transformación, lo calificó de "ultraortodoxo" porque este señaló que "por mandato de ley, los activos de la reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda", lo cual es cierto. A intelectuales liberales como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, los ha convertido por decreto presidencial en "conservadores". A los empresarios que critican sus políticas públicas les dice "que no se cansan de robar" y a los periodistas que señalan cualquier falta en su gobierno les dice que quieren conservar el "chayote".

Estas descalificaciones revelan el poco interés de López Obrador en ser el presidente de todos los mexicanos. Si bien no es un dictador, su intolerancia es inquietante. Por eso me atrevo a sugerir que, si le gusta leer a Borges, recuerde una frase de este modesto anarquista: "Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas".

E-Ku-A2

Pemex se apresuró a emitir un comunicado en el que explicaba que el accidente de la plataforma E-Ku-A2, que ha dejado cuando menos cinco muertos, no fue producto de "falta de inversión en mantenimiento, ya que esta administración ha incrementado el presupuesto para este rubro". Pero no dijo a qué se debió entonces el percance.

