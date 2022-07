Monreal y la estructura partidista

Ciudad de México.- Ricardo Monreal Ávila es un político de amplia trayectoria, desde 1975, que se une al PRI, hasta el día de hoy, que milita en MORENA. En el PRI estuvo varios cargos, tanto dentro del partido como de elección popular, desde regidor (1985), diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-2000) y senador (1991-1997). En 1998 se une al PRD con quien se postula, y gana, la gubernatura del estado de Zacatecas (periodo 1998–2004). Posteriormente, con el PRD-PT, es senador nuevamente (2006-2012) y con MORENA es jefe de la Delegación Cuauhtémoc (2015-2018). En 2018, Monreal pierde con Claudia Sheinbaum la candidatura a la Jefatura de Gobierno, pero negocia con AMLO la senaduría (2018-2024).

Esta es, en resumen, la trayectoria de Ricardo Monreal. Su trayectoria muestra su actuar para obtener sus objetivos y cargos. Ante sus acciones, es común escuchar que es un político que estira la liga lo máximo posible para lograr sus objetivos, que sólo es leal a sí mismo y que en estos estiras y aflojas ha salido beneficiado no sólo él, sino también sus hermanos, David y Saúl Monreal, actualmente gobernador de Zacatecas y alcalde de Fresnillo, respectivamente.

Siendo un político habilidoso, sabe que debe tener algo a cambio en estas negociaciones, de otra manera no estiraría la liga. Podemos analizar, por ejemplo, 1998. En esta bifurcación de su carrera política observamos que, después de 22 años de militar en el PRI; en respuesta a que no le permitieron ser candidato a la gubernatura de su estado, Zacatecas, decide cambiar de partido, contender, y ganar, con el PRD ¿Cómo lo hizo? Supo estar en los medios, pero no fue eso lo que lo hizo ganar, sino tener el control de, y llevársela con él, toda la estructura territorial del PRI en el estado y del sindicalismo corporativo, excepto la CTM. El PRI en Zacatecas aún no se recupera de este mazazo. Esta experiencia ha sido muy útil en su carrera política. Así operó cuando llegó a la Delegación Cuauhtémoc, siendo lo hábil que es, construyó estructuras territoriales que algunos dicen que, como caballo de troya, puso a disposición de su amiga Sandra Cuevas, pero siendo su objetivo ser jefe de gobierno de la CDMX, no es descabellado pensar que ese afán le hizo crear estructuras territoriales en parte de la capital del país. Por esta razón algunos dirigentes de Morena lo responsabilizan de haber entregado la plaza.

Por otra parte, las acciones del actual senador Monreal, deliberadas, parecen más encaminadas a romper con Morena que a su permanencia, como su apoyo a Sandra Cuevas y Lilly Téllez. Dice que quiere tender puentes, y si, tiende puentes ¡Con la oposición!, no con Morena. Baste ver su ataque a la yugular del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, por detener a su colaborador de Movimiento Ciudadano, José Manuel del Río, sin esa misericordia que le muestra a la oposición. Mantener excelentes relaciones con la oposición no es malo si operara a favor del proyecto de nación por el que votó mayoritariamente la población, pero no lo es si antepone su proyecto personal, futureando.

Su cuestionamiento, al presidente y a Morena, acerca del método de elección del candidato a la presidencia por medio de encuesta, contra lo cual propone una consulta a militantes y simpatizantes de Morena, advierte que su propuesta le asegura cierta ventaja. Es lógico pensar que, habilidoso como es, esté trabajando en la construcción de una estructura afín al interior de Morena, estableciendo también “puentes” con los diversos poderes, con partidos, sindicatos, etc., lo que sea necesario para ser ungido como el próximo candidato y si no es así, marcharse de Morena llevándose esta estructura y sus corporaciones, como hizo en Zacatecas… estructuras que dejó y que aún benefician a sus hermanos.

En días recientes declaró que MC se unirá en 2024 a la alianza Va por México, la coalición PRI-PAN-PRD, ¿Algo sabe? Esta relación con MC, su defensa a ultranza de panistas, su amistad con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, Alito, y con Jesús Zambrano, del PRD, hace pensar que estos “puentes” construidos pacientemente, forman parte de la estructura que construye para su plan B, si no es elegido candidato de Morena a la presidencia en 2024.

Monreal no es un político pasivo, que espere que le den cargos, trabaja para los cargos que elige, que ambiciona e irá con quien se lo proporcione. El presidente mencionó en una de sus mañaneras que ya no habrá más chantajes de actores políticos. Los caminos se bifurcan. ¿Se irá si no lo eligen? ¿o a Ebrard? Con Ebrard tiene la oportunidad de formar parte de su gabinete, puede negociar con él algún puesto clave desde donde continué construyendo su estructura personal, como negoció con AMLO su senaduría, y esperar a ser su sucesor. Algunos se preguntan cómo llegó Mancera al gobierno de la CDMX después de AMLO, Ebrard podría responder.