Morena contra la libertad y en lo oscurito

Por la puerta de atrás, en lo oscurito, con una bola rápida, y sin más razones que la de tener votos con que hacerlo, legisladores federales de Morena nos endilgaron una nueva reforma legal, ahora con el avieso y ostentoso propósito de cortar la lengua de estados y municipios, y de paso la de muchos medios de comunicación. No lo logará.

En una de las últimas sesiones del primer periodo del segundo año de la actual legislatura federal, que fue publicada el 27 de diciembre, por petición y deseos de quién más -no podía ser otro, el presidente López Obrador, a quien ya los medios le fastidian a niveles patológicos-. Reformas sencillas, pequeños cambios en apariencia a la ley general de comunicación social y la ley de responsabilidades administrativas, de observación obligatoria para todos los órdenes de gobierno. Esta reforma en suma establece que los gobiernos solo pueden destinar en gasto de comunicación un porcentaje muy pequeño de su presupuesto.

Hasta podría parecer una buena idea, no gastar tanto en esto y dedicar más recursos a inversión en obras y servicios. Solo que el dulce está envenenado, la maldad de su creador, a semejanza de aquella del cuento de Blanca Nieves que ofreció manzanas chapeteadas que vestían atractivas el tósigo mortal, aflora por los poros de esta reforma. Abandera en realidad fines realmente perversos. Y desde el punto de vista legal, además con enormes defectos.

Para empezar es totalmente inequitativa. Veámosla ya con números concretos. No es lo mismo un porcentaje pequeño de un presupuesto gigante, que el mismo aplicado a un presupuesto pequeño. La reforma le permitiría al gobierno federal gastar unos 6 mil 700 millones de pesos en diseño, producción y distribución de pautas publicitarias, mientras que al estado de Chihuahua le correspondería ejercer unos 80 millones y al municipio de Chihuahua solo 5 millones. Abundo en nuestro caso, pues ya está aprobado un presupuesto de poco más de 60 millones de pesos, y la reforma lo bajaría diez veces, mientras que al presupuesto federal lo ensancha.

Es evidente que la ley no es pareja, perjudica a lo que menos tienen. La federación, como sabemos ejerce 80 de cada cien pesos que se recaudan; los estados 16 y los municipios solo 4. Con el margen que la reforma permitiría al municipio de Chihuahua no alcanzar ni siquiera para pagar los anuncios de convocatorias licitaciones, laudos, edictos, y poco más, invitaciones a eventos, avisos de obras. Ya no digamos informar a la gente, que tiene derecho de saber en qué se usan sus impuestos. Este constituye justamente otro de los grandes defectos del albazo legislativo, atenta contra el derecho de la gente a estar informados.

Al señalar los números concretos, queda claro el propósito. Cortar las posibilidades de que estados y municipios informe a la gente, y que gobierno federal sea el único que pueda hacerlo. Apenas esta semana el mismo presidente se quejaba, como suele hacerlo, de que los opositores decimos que lo que hace es con recursos de los impuestos. ¿Y? ¿Qué no es así? ¿Regresamos a los tiempos en que todo nos lo “daba” el papá-gobierno en lugar de ganarlo con nuestro esfuerzo?

Hace unos años, los noventa de modo muy claro, poco antes, derivado de la caída del muro de Berlín, hubo muchos análisis teóricos sobre las transición a la democracia, y teoría de la democracia, con mentes brillantes como Joseph Colomer, Giovanni Sartori, nos dicen que es característica de un régimen democrático la existencia de medios de comunicación libres. Sin ese elemento, no se nutre el debate sobre los diferentes cauces de acción, las alternativas que el ciudadano tiene a su disposición para optar.

Y no es nada raro que por la vía oblicua y tortuosa de cerrar fuentes de financiamiento, venga ahora la intentona federal. Hace años, típicamente durante el echeverrismo que hoy pretende resucitar López Obrador, los medios eran sometidos desde las oficinas de comunicación, engrasando generosamente, al por mayor, o de cerrados sobres al por menor. Por algún motivo que desconozco, esto último era conocido como “el chayote”. La modernidad administrativa llena de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas ha dinamitado esas posibilidades y ha dado paso al periodo de la mayor intensidad de libertad de expresión, tanto por la profusión de medios, como ahora por los nuevos cauces de las redes sociales, tan cerriles a los intentos de censura.

Sin duda alguna hay aquí un intento nada disimulado de coartar la libertad de expresión, por la ruta oblicua de acotar por ley obligatoriamente a los gobiernos sus posibilidades de difusión, no digamos de lo que hacemos, sino de lo más elemental como avisos necesarios por ley. Y máxime que estas reglas, en los hechos no aplican para el orden federal, a quienes la regla no limita. Como siempre, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Se sienten intocables. Pero la reforma ha de ser controvertida. Se revertirá, no hay duda. Chihuahua va como siempre por delante.