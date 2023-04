Muchos perseguidos, muchas veces perseguidos.

Si les digo que me siento identificada con Carlos Monsivaís no me vayan a lapidar por vanidosa, no me comparo con su saber, su talento, su gran capacidad para trabajar de manera imparable, su obra está compuesta por miles de páginas, entre crónicas, ensayos, cuentos e incluso poemas. Me identifico con él cuando se definió a sí mismo como Dos veces perseguido. La primera fue la persecución política por su clara militancia en favor de todas, sí, dije todas, las minorías sociales marginadas y desposeídas. Claro que hay de minorías a minorías, como el 1% de los mexicanos que concentran, o concentraban hasta el año 2021 el 59% de las riquezas nacionales, según menciona Jon Martín Cullell a partir de los datos publicados por la ONU. En 2022, Carlos Slim Helú ocupó el primer lugar en el ranking de empresarios más ricos de México con un patrimonio aproximado de 81.200 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente 29,3% más que el año anterior, según datos de la revista electrónica ELESTATISTA:COM. Pero dejemos al señor Slim para otro día, porque precisamente en 2022 el número de denuncias de violencia contra cristianos en México alcanzó una cifra récord de un cristiano agredido por cada quince, según la ONG Puertas Abiertas. Me toca el alma Carlos Monsivaís que en una de las últimas entrevistas que concedió dijo de sí mismo que le era imposible autodefinirse, porque él era parte de todas las minorías y crítico de todos los catecismos: religiosos, de izquierda, feministas, intelectuales y los que guste el amable lector añadir a la lista. Como periodista e intelectual Monsiváis rompió los muros tradicionales del poder y sus monopolios para postular que la política y el debate de las ideas deben estar siempre abiertos, si de cambiar el estado de las cosas se trata.

Dejó claro un camino ético para los intelectuales, un camino que pocos siguen: no trabar complicidades en materia de intereses personales para tener un pasaporte de entrada a las esferas del poder, mucho menos del elogio. Portavoz de causas perdidas se adueñaba de foros como La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2006, en su discurso de agradecimiento por recibir el premio FIL de Lenguas Romances, no dudó en reiterar la urgente necesidad de solucionar el desastre humanitario en el sur de

nuestro país, especialmente en Chiapas, donde cientos de familias vivían en la selva sin más nada que la protección de Dios y a merced de los delincuentes, lo mismo que de las autoridades tradicionales.

Pero la justicia intelectual es selectiva, se habla de las arbitrariedades sufridas por los cristianos como sí se lo merecieran; es su culpa por ser cristianos, es su culpa por recordarnos a aquella tía cristiana que nos insistía en que la sexualidad pertenecía al ámbito de lo íntimo y no del espectáculo. El conflicto de los intelectuales viene del hecho de que es más fácil culpar a un Dios, cuya existencia niegan con vehemencia, de su fracasos personales, que asumir la responsabilidad de su vida y en estos tiempos que corren, la responsabilidad de sus decisiones políticas es muy alta. La causa de este desplazamiento, destierro y despojo de sus parcelas y bienes, se sustenta en una absurda interpretación del derecho de los pueblos originarios a regirse por sus usos y costumbres, aún por encima de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados por nuestro país.

Así, por ejemplo, se dice que los pueblos indígenas tendrán el derecho de "aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos. También tendrán derecho de elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos de su autonomía. En los municipios, comunidades, e instancias afines que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan de acuerdo con las prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos de sus autoridades y el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno".

Si la víctima de los usos y costumbres es una mujer electa alcaldesa en una comunidad que se rige por usos y costumbres, olvídese del conteo de votos y de los procesos electorales, los hombres que ejercen el gobierno tradicional, sacarán a la alcaldesa de sus oficinas y será arrastrada por la calle. Poco consuelo encontrará al convertirse en noticia nacional de tres días. Feministas, intelectuales, escritores, políticos y periodistas exigirán que se avance en la equidad de género, ni quien les niegue la razón, lo malo es cuando las víctimas profesan el cristianismo de manera militante, en especial los grupos protestantes o evangélicos. Ahí la deuda que Dios tiene con intelectuales y políticos pasa factura a los creyentes, que no son considerados sujetos de derecho, es más son invisibles. Por fortuna estas tierras engendraron un evangélico mordaz, políticamente incorrecto y que insistió en el respeto a los derechos de las denominaciones cristianas minoritarias; Carlos Monsivaís que hizo hincapié en el tema hasta su muerte en el 2010.

Él siempre se dijo doblemente perseguido, primero por sus ideas políticas de izquierda y luego, por ser un cristiano confeso, hijo de una familia de evangélica de una denominación distinta a la católica, por lo que no se trataba de un nuevo converso.

Cerca de nosotros, los LeBarones, mormones y menonitas, han sido víctimas de distintos delitos sin que la justicia tenga mucha prisa con ellos. Se suponía que nosotros éramos los norteños industriosos, austeros, liberales y tolerantes ¿qué nos pasó? Recientemente se ha empezado incluso a perseguir a ciertos sectores del catolicismo, como los jesuitas, sin que los intelectuales justicieros levanten la voz.

En el sur de nuestro país los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, encendieron las primeras alertas en materia de religión. Las comparaciones entre 2010 y 2020 mostraron un menor porcentaje de fieles de la iglesia católica (de 82.7 a 77.7 %), un mayor porcentaje de fieles de las iglesias protestantes y evangélicas (de 7.5 a 11.2 %) y, sobre todo, un mayor porcentaje de personas sin religión (de 4.7 a 8.1 %, con un 2.5 adicional de personas sin adscripción religiosa). De enero pasado a la fecha, al menos treinta personas, de seis familias indígenas mixes fueron expulsadas de la comunidad de San Pedro Chimaltepec, municipio de San Juan Mazatlán, según el registro de la Liga Mundial contra la Persecución; en México uno de cada quince cristianos es víctima de persecución. De acuerdo con estadísticas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), de enero de 2019 a julio de 2022, al menos 52% de los casos han ocurrido en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Paco del Toro documenta el desalojo y despojo de tierras ejidales sufrido por Chamulas a manos de un presidente municipal que alimentó el conflicto religioso con el falaz argumento de que la gente defiende sus tradiciones religiosas ancestrales. Como era de esperarse él es el actual propietario de esas tierras y no hay intelectual que, en defensa de la diversidad, defienda la diversidad religiosa. Si seguimos defendiendo nuestras tradiciones religiosas ancestrales vamos a terminar ofrendando la vida de mujeres y niños en el Templo Mayor.

Dejemos de lado el hecho de que Monsivaís lo mismo defendió a la comunidad LGBTy+, que a las minorías étnicas y a la iglesia cristiana perseguida. Este domingo recuerde que Jesucristo, con la misma intensidad defendió mujeres, prostitutas, personas con discapacidad, niños, extranjeros, y no sólo a sus seguidores y aplaudidores (de éstos últimos siempre hay muchos al rededor de una gran personalidad). Recuerde que Jesucristo estableció las bases del estado laico con dos poderosas frases: Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y Mi reino no es de este mundo.

Dicho de modo legal «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia» Artículo 18 de la Declaración de los Derecho Humanos.

A la pregunta expresa de si profeso alguna religión responderé que soy una convencida de la existencia de Dios, puesto que el pensamiento sólo puede explicarse de forma metafísica; según Karl Popper, el método científico no usa un razonamiento inductivo, sino hipotético-deductivo. Es decir, no existe un método que permita inducir o verificar las hipótesis o teorías (no es posible explorar todas las situaciones posibles para ver si la teoría se mantiene, ni siquiera para tenerla por muy probable). Al no poder verificarse las teorías en la totalidad de los casos, sólo podemos aceptarlas si resisten el intento de rechazarlas, lo más razonable, es creer que el origen de cada idea está más allá de nosotros y creo que Jesucristo, ya sea en un contexto histórico o literario, encarna la fuerza activa de la humanidad que usa los medios dignos para una causa justa. Se que a muchos no les gustan mis ideas de democracia y respeto a los derechos humanos y ahora les voy a caer peor por mi teísmo confeso. Pero enfrentemos las cosas con el humor del maestro Carlos Monsivaís y dejemos testimonio de la coyuntura que nos tocó vivir. Oremos por todos aquellos que sufren persecución.