Muertes por desnutrición que no deberían ocurrir

Hace algunos años, a nivel mundial se difundió la noticia de una madre keniana que ponía a hervir piedras para que sus ocho hijos pensaran que comerían algo, y en la espera se durmieran sin haberse llevado algo al estómago. A la mujer viuda y desempleada le dolía demasiado engañarlos de esa manera, pero no tenía la posibilidad de alimentarlos. No obstante, tuvo la fortuna de recibir ayuda a raíz de que su situación se hiciera pública.

La carencia extrema de la mencionada madre y de sus hijos, indudablemente estrujó las fibras más sensibles de las personas que conocieron de esa situación, y probablemente motivó que en otras partes del mundo, hubiera individuos que hasta salieran a las calles en busca de quienes pudieran ayudar en su condición de pobreza. Seguramente esa conciencia de ser solidarios con los demás —principalmente con los más necesitados materialmente—, para muchas personas sólo duró unos cuantos días, y se volvió a la rutina de la indiferencia hacia quienes les rodean, dando vuelta a la página y dejando atrás esa nota de hambruna que, se piensa, únicamente ocurre en países que se consideran pobres y no en el propio.

No obstante que, cuando los hijos no consumen algún alimento que se les sirve en la mesa, se acostumbra decirles que “en África hay muchos niños que no tienen que comer”, no se repara que en México, al que se le considera en el lugar número catorce de las economías más desarrolladas a nivel mundial, también se presentan casos de niños y adultos que sufren desnutrición, con consecuencias fatales en no pocos casos, ya sea por una deliberada irresponsabilidad de sus padres y familiares cercanos, o por una involuntaria condición de pobreza.

Han sido múltiples las notas a nivel nacional en las que se reportan situaciones de descuidos, enfermedades y fallecimientos, por falta de una adecuada alimentación, o por una ausencia total de ésta, y recientemente se dio a conocer el deceso en comunidades indígenas rarámuris en el municipio de Balleza, Chihuahua, de un niño de aproximadamente tres años de edad, y de una pequeña de un año y medio, ambos como secuela de la desnutrición y de la falta de una atención médica oportuna, y según informó el líder social de esa comunidad, Ramón Molina Cáñez [sic], en lo que va del año —2023— la cifra podría llegar a una decena. Asimismo, se comunicó que el menor tenía varios días sin recibir alimento, y que su madre también cuenta con un severo cuadro de desnutrición y problemas en la salud. Respecto de la menor, se refirió que sus padres estuvieron solicitando apoyo alimentario sin haberlo obtenido (Fallecen dos menores por desnutrición en la comunidad de Yerbabuena, Balleza, El Heraldo de Chihuahua, nota de Fernando Reyes, 06 de noviembre de 2023).

En situaciones tan desafortunadas como las que se comentan, nadie se salva de tener cierta responsabilidad, ni los distintos niveles de gobierno, ni la sociedad misma. Se podrán buscar culpables en donde sea, pero ese tipo acontecimientos no deberían pasar desapercibidos para nadie, máxime si ya se sabe oficialmente que, en determinadas zonas del país —sobre todo en las más alejadas y de difícil acceso—, se tienen un sinfín de privaciones que requieren el apoyo y la solidaridad de todos. Esos días sin probar alimento alguno, de caritas tristes y angustiadas, de estomaguitos vacíos, y de cabecitas que inconscientemente hasta pudieron haberles reprochado a sus padres su famélica condición, son cosas que a todos tendrían que doler y avergonzar.

Acontecimientos tan lamentables como los que se comentan, deberían invitar a reconsiderar si con los programas asistenciales de gobierno se están “manteniendo a huevones”, y si los privilegios que cada quien tiene no están nublando la razón y provocando egoísmos. Esos programas no son exclusivos del Gobierno federal, ya que, por ejemplo, los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de los tres órdenes gubernamentales —del color que sean— también los contemplan de cierta manera, y la entrega de despensas es uno de ellos. Entonces, resultaría inmoral que alguna autoridad trate de culpar a alguien más, de lo que también es su responsabilidad. Aquí no caben los señalamientos a la ligera o la politiquería, sino la reflexión de qué es lo que no se ha hecho bien, para rectificar lo que sea necesario.

De conformidad con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022, de los datos de 1,684 menores de cinco años que se analizaron para fines de estudio y que representan a 10,125,800 niñas y niños de todo el país, resultó una prevalencia de 12.8% [1,296,102.4] en baja talla, 4.1% [415,157.8] en bajo peso, 0.8% [81,006.4] en emaciación y, contrastando, 7.7% [779,686.6] en sobrepeso más obesidad (Información obtenida de https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2022/doctos/analiticos/27-Nutri cion.de.menores-ENSANUT2022-14799-72472-2-10-20230619.pdf). Dichas cifras resultan sumamente preocupantes, y demandan urgentemente una pronta solución a tan miserables flagelos.

Mientras se siga teniendo una parte considerable de niñas y niños (además de personas de otras edades) que no cuenten con qué comer, o que, habiéndolo, no sean alimentos que les proporcionen los nutrientes necesarios para un desarrollo adecuado y, que en consecuencia, que les pudieran implicar entre otras cuestiones desventajas físicas e intelectuales frente a la sociedad en general, en tales condiciones, no se pudiera afirmar que se va por buen camino en la búsqueda de la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, a que se refiere el artículo 3º. constitucional.

Los programas de bienestar implementados por el Gobierno federal —así como otros de asistencia social con que pudieran contar las entidades federativas y los municipios—, innegablemente han venido solventando las carencias de los más pobres como no se había hecho antes, pero es menester que los diferentes niveles de gobierno, preferentemente de manera coordinada, atiendan las necesidades apremiantes de las personas que habitan en las regiones recónditas de todo el país.